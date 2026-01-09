Il Cessna Citation CJ3 Gen2 entra in servizio

Il Cessna Citation CJ3 Gen2 è entrato in servizio, stabilendo un nuovo standard per la Citation Gen2 family.

“I clienti di lancio e proprietari di lunga data di Citation, Dave Mecartney e Shannon Day, hanno preso in consegna il loro nuovo velivolo questa settimana. Mecartney, aviatore esperto con quasi vent’anni di esperienza a bordo di Citation light jets e membro del Textron Aviation Customer Advisory Board, ha contribuito a definire i miglioramenti che hanno elevato l’esperienza del CJ3 Gen2. I key upgrades includono la Garmin autothrottle technology, maggiore spazio per le gambe del pilota e un ambiente di cabina completamente personalizzabile, il tutto basato sul feedback dei clienti”, afferma Textron Aviation.

“Il Citation CJ3 Gen2 offre un’esperienza senza pari fin dal primo giorno, grazie al suo range eccezionale, al payload e all’efficienza, uniti a nuove funzionalità di produttività e comfort”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Clienti come Shannon e Dave apprezzeranno senza dubbio questo aereo, il nostro Gen2 investment più completo fino ad oggi”.

“Certificato dalla Federal Aviation Administration nell’ottobre 2025, l’aereo è stato progettato sulla base del feedback dei clienti, fornito da un Customer Advisory Board composto da proprietari, piloti e meccanici, che ha contribuito a creare l’esperienza di volo definitiva. Questo feedback è stato fondamentale per ogni miglioramento dettagliato del velivolo, dal cockpit alla cabina”, prosegue Textron Aviation.

“Dopo un’attenta considerazione della concorrenza, non c’era eguale in termini di handling, service and support, training and reliability nella entry level jet category rispetto al CJ3 Gen2”, ha affermato Shannon Day. “Quando abbiamo deciso di aggiornare le nostre capacità di missione, restare nella Citation family è stata una decisione facile. Il CJ3 Gen2 è un grande passo successivo nel mio viaggio nel campo dell’aviazione e non vedo l’ora di vedere i progressi di questo velivolo come autothrottles, externally serviceable lavatory e più spazio per le gambe”.

“Il cockpit del CJ3 Gen2 offre 11,4 cm di spazio extra per le gambe del pilota, migliorando l’ingresso e l’uscita dal sedile prima e dopo il volo. Offre un avionics system collaudato e affidabile, con i più recenti Garmin G3000 software and hardware, tra cui:

– Garmin Autothrottles per ridurre il pilot workload e garantire la flight-envelope protection.

– Intuitive touchscreen interface via Garmin Touchscreen Controllers.

– GDL60 per l’aircraft connectivity, inclusa la trasmissione remota dei piani di volo, automatic database updates e wireless transmission of aircraft diagnostic data.

Il fully customizable luxury interior consente ai clienti di creare l’ambiente ideale per la loro specifica missione, con posti per un massimo di 10 occupanti. Per una maggiore comodità, il Citation CJ3 Gen2 include un externally serviceable lavatory”, continua Textron Aviation.

“Come proprietario di Cessna Citation dal 2007, il brand ha costantemente guadagnato la mia fiducia con una tradizione comprovata, un’affidabilità superiore e uno dei service and support network più forti del settore”, ha aggiunto Mecartney. “Il supporto post-vendita è sempre stato reattivo, efficiente e prevedibile, il che ha un valore inestimabile per un owner-pilot. La scelta del CJ3 Gen2 mi è sembrata la naturale continuazione di un rapporto e di una aircraft lineage su cui faccio affidamento da quasi due decenni”.

“Textron Aviation offre un Aftermarket support senza pari, attraverso un global network progettato per garantire la continuità operativa dei clienti. Con 20 company-owned service centers nel mondo, 21 Authorized Service Facilities (ASFs) for Citation jets e oltre 80 Mobile Service Units (MSUs), l’assistenza di esperti è sempre a portata di mano. L’esteso parts distribution network dell’azienda, con sette centri di distribuzione e 17 magazzini in tutto il mondo, offre spedizioni in giornata e ordini online per oltre 150.000 unique part numbers. Textron Aviation Parts Distribution è supportata da un team di oltre 600 professionisti dedicati e da un expanded global customer support team, fornendo ai clienti l’assistenza di cui hanno bisogno ovunque si trovino. L’Aftermarket team offre 24/7 AOG support, 7 giorni su 7, con soluzioni rapide e affidabili che riducono al minimo i tempi di fermo e massimizzano la disponibilità del velivolo.

Con un maximum range di 2.040 miglia nautiche (3.778 chilometri) e un maximum payload di 2.135 libbre (968,4 kg), il Citation CJ3 Gen2 offre range, payload and field performance eccellenti, consentendo ai piloti di svolgere una varietà di missioni in diverse condizioni”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)