News Brevi – 10.01.2026

ALEXANDRE BOISSY LASCIA AIR FRANCE-KLM GROUP – Alexandre Boissy, Executive Vice President Corporate Secretary, Air France-KLM, ha informato il Gruppo di aver deciso di dimettersi dalla sua posizione per perseguire la sua carriera al di fuori di Air France-KLM. Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ad Alexandre per il suo straordinario contributo durante i suoi numerosi anni presso Air France-KLM. Dalla guida dell’Operations Research department al ruolo di Chief of staff del nostro Chair, prima di diventare Group Corporate Secretary e membro stimato del Group Executive Committee (GEC), Alexandre ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare e trasformare il nostro Gruppo. Il suo impatto è stato significativo e duraturo. Tra i suoi risultati più importanti, vorrei sottolineare la leadership di Alexandre nell’affrontare la crisi Covid-19 con i nostri stakeholder istituzionali, nel portare avanti la nostra public affairs agenda e nel garantire che Air France-KLM rimanga una voce fidata nel settore dell’aviazione, guidando la comunicazione del Gruppo in tempi incredibilmente difficili. Sono grato per la professionalità e l’impegno costante di Alexandre e gli auguro ogni successo mentre intraprende il prossimo capitolo della sua carriera”. Alexandre Boissy ha dichiarato: “È stato un onore servire Air France-KLM e lavorare a fianco di team così talentuosi per promuovere e salvaguardare i valori e le ambizioni del Gruppo. Sono profondamente grato a Ben e ai miei colleghi, Florence Parly e al Board of Directors, per la loro fiducia e collaborazione in questi anni”.

KLM: AGGIORNAMENTI SULL’IMPATTO DEL METEO INVERNALE A SCHIPHOL – KLM informa: “KLM opererà tutti gli scheduled flights questo fine settimana come previsto. Tutti i passeggeri i cui voli sono stati cancellati negli ultimi giorni sono stati riprenotati con successo”.

DASSAULT FALCON: L’SMS RAFFORZA SAFETY E QUALITA’ – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, afferma: “Se chiedete a una persona comune cosa significhi SMS, vi risponderà che è un messaggio di testo, perché è l’acronimo di “Short Message Service”. In aviazione, di solito lo intendiamo come “Safety Management System”, ampiamente richiesto dagli operatori di aeromobili, dagli OEM e dalle loro repair stations. Il SMS può sembrare un po’ astratto, finché qualcuno non lascia una chiave inglese nell’aft equipment bay o in un altro posto dove un “foreign object” può causare danni. Quel meccanico potrebbe poi chiedersi: “Ho messo via quell’attrezzo?”. Forse sì. Forse no, ma l’incertezza rimane. È qui che entra in gioco SMS. Un Safety Management System ha diversi elementi, ma forse il più potente è un concetto chiamato “Just Culture”. Quel meccanico non deve preoccuparsi di come reagirà un supervisore quando segnala un potenziale safety issue. Sa che non ci saranno ripercussioni sulla carriera. In Dassault, potresti persino ricevere un encomio per aver parlato”. “Dassault non aveva bisogno che le autorità enfatizzassero la safety. È una priorità assoluta per il management aziendale. Il nostro settore ha sempre messo la sicurezza al primo posto. Oggi i SMS si stanno dimostrando uno strumento potente per il miglioramento costante della safety. Questo perché vanno al cuore del comportamento e delle motivazioni umane. Eliminando il timore di ripercussioni negative, i Safety Management System motivano tutti a segnalare minor safety lapses prima che si trasformino in gravi. I dipendenti traggono inoltre conforto dal fatto che i loro safety alerts siano sempre mantenuti anonimi. L’anno scorso, Dassault ha reso l’SMS training un obiettivo fondamentale per ogni MRO, anche in parti del mondo in cui non è obbligatoria. Pensate a quanto sia efficace quando gli SMS reports vengono condivisi all’interno del nostro worldwide network. Segnalano a un meccanico in Melbourne, Florida, qualcosa che un meccanico in Melbourne, Australia, ha osservato. Gli SMS reports vengono discussi durante i weekly safety meetings in tutto il mondo. È un processo radicato nella nostra mentalità e nella nostra routine quotidiana”, prosegue Jean Kayanakis. “Inoltre, vedo un vantaggio secondario che i clienti apprezzeranno. Il Safety Management System contribuisce anche al miglioramento continuo della qualità. Un quality issue potrebbe essere piccolo come un graffio su un mobile. Ma qualunque esso sia, viene condiviso con il cliente e affrontato. Questo ispira fiducia nel fatto che un Dassault MRO farà la cosa giusta, anche per piccoli dettagli che il cliente potrebbe non notare”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network.