Airbus Helicopters rilascia proattivamente un EASB in risposta all’H160 ditching in Brasile

Airbus Helicopters informa: “Airbus Helicopters è stata informata di un evento verificatosi su un H160 operato in Brasile il 2 gennaio 2026.

Durante un cruise flight, i piloti hanno avvertito notevoli vibrazioni e hanno deciso di ammarare. I piloti hanno eseguito un controlled water landing e, come da progetto, è stato attivato l’emergency floatation system. Tutte le otto persone a bordo sono state evacuate su zattere di salvataggio e sono state messe in sicurezza.

L’indagine ufficiale è stata avviata dal Brazilian investigation board (CENIPA), assistito dalla French investigation board (BEA) in conformità con agli ICAO annex 13 requirements”.

“Dopo il recupero dell’aeromobile, sono stati osservati danni sulla tail rotor drive line e sul main rotor, inclusa la rottura di un main rotor pitch rod.

Come misura precauzionale e senza presumere la conclusione dell’indagine in corso, Airbus Helicopters ha deciso di rilasciare in modo proattivo un Emergency Alert Service Bulletin (EASB) per richiedere la sostituzione dei main rotor pitch rod ends dopo un certo numero di ore di volo. Stiamo lavorando a stretto contatto con l’European Union Aviation Safety Agency (EASA), che ha anche emesso una Emergency Airworthiness Directive (AD)“, prosegue Airbus Helicopters.

“Per noi di Airbus Helicopters la sicurezza è fondamentale. Si trova al centro di tutte le nostre attività ed è la nostra priorità assoluta. Il nostro obiettivo primario è garantire il trasporto continuo e sicuro di ogni persona che vola a bordo di un elicottero Airbus. Questo è il motivo per cui stiamo imponendo la sostituzione di questo componente, mentre la causa principale della frattura rimane sotto indagine.

Airbus Helicopters lavorerà a stretto contatto con i propri clienti per supportare la sostituzione delle parti”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)