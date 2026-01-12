Cathay Pacific amplia il collegamento Roma – Hong Kong per l’estate 2026

Cathay Pacific annuncia l’ampliamento del servizio diretto tra Roma Fiumicino e Hong Kong, che per la stagione estiva 2026 arriverà a quattro voli settimanali.

“L’introduzione della frequenza aggiuntiva conferma l’impegno costante della compagnia nel rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Asia, una delle regioni più dinamiche e affascinanti del mondo.

Dal 30 marzo al 24 ottobre 2026, il collegamento stagionale tra Roma e Hong Kong opererà quattro volte a settimana, con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. L’aumento delle frequenze risponde alla crescente domanda da parte dei passeggeri e amplia ulteriormente le opportunità di viaggio sia per chi vola verso l’area Asia-Pacifico, sia per i viaggiatori asiatici desiderosi di scoprire Roma e il ricco patrimonio culturale dell’Italia.

Con questo ampliamento, Cathay Pacific consolida la propria presenza sul mercato italiano, dove opera attualmente voli diretti da Milano Malpensa“, afferma Cathay Pacific

Adrien Ng, Area Head Southern Europe, Cathay, ha dichiarato: “L’aumento delle frequenze da Roma riflette la forte domanda di viaggi verso Hong Kong e l’intera area Asia-Pacifico. Sottolinea inoltre il nostro impegno a offrire ai clienti una gamma di soluzioni di viaggio sempre più ampia e flessibile. L’Italia rappresenta per noi un mercato chiave, non solo per la sua rilevanza turistica a livello globale, ma anche per il suo ruolo strategico nel favorire i legami commerciali e culturali tra Europa e Asia”.

“I passeggeri in partenza da Roma potranno beneficiare di connessioni rapide e fluide verso numerose destinazioni dell’area Asia-Pacifico attraverso l’hub principale di Cathay Pacific a Hong Kong. Il servizio potenziato consentirà inoltre a un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani di scoprire la vibrante metropoli di Hong Kong, con i suoi iconici skyline sul lungomare e i quartieri storici.

La città offre un panorama culturale e gastronomico di livello internazionale – dai tradizionali dim sum ai ristoranti stellati Michelin, passando per mercati animati e spazi di design contemporaneo – rendendola una destinazione ideale sia come meta finale sia come porta d’accesso alla scoperta dell’Asia.

I passeggeri in viaggio dall’Asia possono raggiungere Roma direttamente da Hong Kong, approdando in una delle capitali culturali più iconiche al mondo e porta d’ingresso ideale per esplorare le eccellenze artistiche, storiche ed enogastronomiche dell’Italia”, prosegue Cathay Pacific.

“La rotta Roma – Hong Kong è operata con i velivoli Airbus A350-900 di ultima generazione di Cathay Pacific, offrendo ai passeggeri:

– Business Class con poltrone che si reclinano completamente per diventare veri e propri letti e accesso diretto al corridoio.

– Premium Economy con sedili ampi e spazio extra per le gambe.

– La migliore Economy Class al mondo, che offre un comfort ergonomico superiore.

Tutte le cabine di Cathay Pacific sono dotate di un sistema di intrattenimento in volo pluripremiato e all’avanguardia, connessione Wi-Fi e un servizio di ristorazione a bordo pensato con cura”, conclude Cathay Pacific.

CX292 Roma (FCO) – Hong Kong (HKG) 13:00 06:30+1 – Lunedì, giovedì, sabato

CX293 Hong Kong (HKG) – Roma (FCO) 00:30 07:35 – Lunedì, giovedì, sabato

CX292 Roma (FCO) – Hong Kong (HKG) 13:00 06:00+1 – Mercoledì

CX293 Hong Kong (HKG) – Roma (FCO) 01:05 08:05 – Mercoledì

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)