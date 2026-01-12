ACI World dà il benvenuto al Munich Airport CEO come suo nuovo Chair

ACI World informa: “Airports Council International (ACI) World dà il benvenuto a Jost Lammers, CEO of Munich Airport, come Chair of the ACI World Governing Board (WGB) per il mandato 2026-2027.

Lammers succede a Candace McGraw, retired CEO of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG), che completa il suo mandato come prima woman Chair di ACI World, dopo aver guidato l’organizzazione attraverso un periodo di forte impegno globale e di avanzamento strategico.

L’ACI World Governing Board è composto da 28 CEO di aeroporti nominati dalle cinque regioni di ACI. Il Board fornisce indicazioni strategiche in materia di politiche aeroportuali, priorità operative, sostenibilità e innovazione per conto degli aeroporti di tutto il mondo”.

“Lammers è membro attivo dell’ACI World Governing Board dal 2019, ricoprendo il ruolo di Vice Chair dal 2024 al 2025, e ha fatto parte del Board of ACI EUROPE dal 2017 al 2023. Eletto President of ACI EUROPE nel 2019, ha guidato la ACI Region attraverso le sfide senza precedenti della crisi COVID-19, rafforzando la collaborazione tra gli aeroporti in tutta Europa e promuovendo la ripresa.

Da gennaio 2020, Lammers è CEO of Munich Airport, uno dei principali hub internazionali d’Europa, noto per la qualità del servizio, l’innovazione e lo sviluppo aeroportuale sostenibile. In precedenza, dal 2008 è stato CEO of Budapest Liszt Ferenc Airport, supervisionandone la significativa modernizzazione e crescita.

Ha ricoperto per due anni la carica di President of the German Aviation Association (BDL), rappresentando l’intero air transport sector in Germania: airlines, airports, air traffic control, ground handling service providers, retail companies.

Lammers ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 1998 presso HOCHTIEF AirPort GmbH, dove ha lavorato a progetti a Düsseldorf e Atene, tra cui la messa in servizio e l’apertura del nuovo Athens International Airport. Ha studiato economia aziendale a Bayreuth, Witten-Herdecke e San Diego. Lammers porta con sé oltre 25 anni di global aviation and airport leadership experience nel suo nuovo ruolo di Chair”, prosegue ACI World.

L’ACI World Director General, Justin Erbacci, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Jost Lammers come Chair of the ACI World Governing Board. La sua esperienza globale, la sua comprovata leadership e la sua profonda conoscenza riguardo airport operations and policy giungono in un momento cruciale per il nostro settore. Mentre gli aeroporti accelerano l’innovazione, rafforzano la resilienza operativa e promuovono la sostenibilità, la capacità di Jost di creare consenso e guidare il progresso strategico sarà determinante. Vorrei inoltre esprimere il nostro sincero apprezzamento a Candace McGraw per la sua eccezionale leadership come prima woman Chair di ACI World. Il suo impegno per la sostenibilità, l’advocacy e la trasformazione della forza lavoro ha contribuito a posizionare gli aeroporti verso un successo a lungo termine”.

Jost Lammers, Munich Airport CEO, ha dichiarato: “È un onore per me ricoprire la carica di Chair of the ACI World Governing Board. Il mio impegno è focalizzato sul rafforzamento del ruolo di leadership di ACI sulla scena globale. Unendo un forte impegno, una governance efficace e la collaborazione con i partner globali, possiamo garantire che gli aeroporti si evolvano come organizzazioni innovative, sostenibili e incentrate sulle persone, rafforzando il loro ruolo di hub vitali per la mobilità e la crescita economica”.

(Ufficio Stampa ACI World)