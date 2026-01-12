Aeroporto di Bologna: nel 2025 drastica riduzione dei sorvoli notturni

L’Aeroporto di Bologna informa: “Non solo record di passeggeri. Dopo aver superato per la prima volta nella sua storia la soglia degli 11 milioni di passeggeri (leggi anche qui), nel 2025 l’Aeroporto di Bologna ha registrato anche un risultato molto significativo dal punto di vista della compatibilità col territorio: la drastica riduzione dei sorvoli notturni, passati dai 344 del 2024 ai 219 dell’anno appena concluso, con un calo del 36,3%, per una media di poco più di un sorvolo ogni due notti. È il dato più basso dal 2018 ad oggi, al netto dell’impatto del Covid, che nel 2020 e 2021 aveva fortemente ridotto l’operatività dello scalo e quindi anche dei sorvoli”.

“Su 84.331 voli complessivi (compresa l’aviazione generale), i sorvoli notturni (fascia oraria 23:00-06:00) sulle aree abitate circostanti Bologna sono stati 219, dunque solo lo 0,3% del totale, una percentuale più bassa anche in confronto agli anni della pandemia. I 219 sorvoli notturni sulla città di Bologna sono avvenuti in presenza di condizioni specifiche: vento, maltempo e scarsa visibilità, nel pieno rispetto dell’Ordinanza anti-rumore emanata dall’ENAC nel giugno 2023, in collaborazione con ENAV e con Aeroporto di Bologna, al fine di contemperare la sicurezza operativa dei voli con la riduzione dell’impatto acustico”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni, grazie anche al supporto di ENAC ed ENAV nella definizione e nell’applicazione puntuale delle misure di contenimento del rumore, misure che hanno consentito una riduzione significativa dei sorvoli sulla città nella fascia oraria notturna e più in generale ad una riduzione del rumore sulle aree maggiormente abitate, in una logica di sviluppo sostenibile”, ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto Marconi di Bologna, Nazareno Ventola.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)