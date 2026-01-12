Etihad Airways registra un numero record di passeggeri e una crescita nel 2025

Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha trasportato 22,4 milioni di passeggeri nel 2025, con un incremento del 21% su base annua, il totale annuo più alto nella storia della compagnia aerea, sostenuto da una domanda sostenuta e da una crescita disciplinata della capacità attraverso il suo network globale in espansione.

Il passenger load factor per l’intero anno ha raggiunto l’88,3%, in aumento di due punti percentuali rispetto al 2024, a testimonianza della solida performance commerciale registrata durante tutto l’anno.

La compagnia aerea ha chiuso l’anno con un risultato positivo, trasportando 2,2 milioni di passeggeri a dicembre, in aumento del 28% rispetto allo stesso mese del 2024. Il passenger load factor per il mese ha raggiunto l’87,6%, mantenendo un utilizzo costantemente elevato durante il periodo di punta dei viaggi di fine anno”.

“A fine anno, la flotta operativa di Etihad ammontava a 127 aeromobili, a seguito dell’aggiunta di 29 aeromobili nel corso del 2025, la più grande espansione annuale della flotta nella storia della compagnia aerea. Questa crescita ha incluso l’introduzione dell’Airbus A321LR, estendendo il prodotto di cabina premium di Etihad a una gamma più ampia di destinazioni a corto e medio raggio e supportando la continua espansione del network.

La crescita di Etihad nel 2025 ha rappresentato circa la metà della total passenger growth negli UAE, sulla base della crescita prevista del traffico aereo in tutto il Paese, a dimostrazione del ruolo centrale della compagnia aerea nel supportare le ambizioni turistiche ed economiche di Abu Dhabi“, prosegue Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Il 2025 è stato un anno di forte crescita per Etihad. Abbiamo trasportato oltre 22 milioni di passeggeri, il totale annuo più alto della nostra storia, migliorando al contempo il nostro servizio, il prodotto e la soddisfazione dei clienti nel corso dell’anno. Chiudere l’anno con un dicembre record riflette la fiducia che i nostri clienti ripongono nel nostro prodotto e servizio. Con la flotta più grande nella storia di Etihad, composta da 127 aeromobili, Etihad è più che mai in una posizione migliore per accogliere più visitatori ad Abu Dhabi e offrire esperienze di viaggio straordinarie ai nostri ospiti attraverso una rete in rapida espansione.

I risultati raggiunti quest’anno riflettono l’impegno del nostro team e la fiducia dei nostri clienti nel nostro servizio premium. Grazie per il vostro impegno e la vostra fiducia. Mentre ci avviamo verso il 2026, continuiamo a impegnarci per la sicurezza, il servizio clienti e una crescita sostenibile a vantaggio di Abu Dhabi e delle comunità che serviamo”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)