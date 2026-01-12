News Brevi – 12.01.2026

ETHIOPIAN AIRLINES AVVIA LA COSTRUZIONE DEL NUOVO BISHOFTU INTERNATIONAL AIRPORT – Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines annuncia ufficialmente l’avvio dei lavori di costruzione del Bishoftu International Airport. All’evento hanno preso parte Sua Eccellenza il Dott. Abiy Ahmed, Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia, ministri, alti rappresentanti del governo, leader del settore, stakeholder ed esponenti del management di Ethiopian Airlines. Nel corso della cerimonia, Ethiopian Airlines ha inoltre presentato il design del nuovo aeroporto e ha evidenziato il completamento con successo del programma di ricollocazione e ripristino dei mezzi di sussistenza per le comunità coinvolte nell’area del progetto. Il Primo Ministro Abiy Ahmed, insieme ai rappresentanti governativi e al CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha scoperto la targa che segna ufficialmente l’avvio dei lavori”. Commentando l’evento, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Questo è un momento di grande orgoglio per Ethiopian Airlines e per l’intera Africa. Con l’avvio della costruzione del Bishoftu International Airport apriamo un nuovo capitolo che ridefinirà l’ecosistema dell’aviazione del continente. Nel celebrare gli 80 anni di attività della compagnia, questo progetto rappresenta un ulteriore traguardo che conferma il nostro impegno nel plasmare il futuro del trasporto aereo africano e nel rispondere alla crescente domanda di servizi passeggeri e cargo. Il nuovo aeroporto di Bishoftu rappresenta un passo fondamentale per colmare il divario infrastrutturale in Africa e un elemento chiave per l’attuazione dell’Area di Libero Scambio Continentale Africana (AfCFTA). Ethiopian Airlines è pienamente impegnata nel portare a compimento questo progetto”. “Nel suo intervento, il Primo Ministro Abiy Ahmed ha definito la giornata come una tappa fondamentale nel percorso dell’Etiopia verso la modernizzazione e la prosperità. Il Bishoftu International Airport si configura come un progetto di riferimento per Ethiopian Airlines e per l’intera aviazione africana, destinato a facilitare commercio, turismo e interazioni interpersonali all’interno del continente e a livello globale. La prima fase del progetto, il cui completamento è previsto entro il 2030, avrà una capacità di 60 milioni di passeggeri all’anno, mentre a regime l’aeroporto potrà gestire fino a 110 milioni di passeggeri annui”, conclude Ethiopian Airlines.

PILOTI DI CLASSE ANNUNCIA LA NASCITA DELL’UFFICIO MEDIA E COMUNICAZIONI – Piloti di Classe informa: “Con l’inizio del nuovo anno, Piloti di Classe annuncia ufficialmente la nascita dell’Ufficio Media e Comunicazioni, una nuova struttura pensata per rafforzare il dialogo con i mass media e promuovere una corretta e consapevole conoscenza del mondo del volo da diporto e sportivo. Negli anni Piloti di Classe ha costruito una realtà solida e dinamica, offrendo continue occasioni di volo ai piloti attraverso centinaia di eventi e raduni, tra cui spicca l’annuale Giro Aereo d’Italia. A questo si affiancano risultati strutturali significativi: da circa quattro anni l’Associazione può contare su un gruppo giuridico dedicato e, più recentemente, ha fatto il suo ingresso nel panorama europeo aderendo alla European Microlight Federation (EMF). In questo percorso di crescita è emersa con chiarezza l’esigenza di dotarsi di una struttura capace di relazionarsi in modo professionale con radio, stampa e televisioni, promuovendo all’esterno un’immagine corretta, responsabile e non distorta del volo VDS e dell’Associazione stessa. L’Ufficio Media e Comunicazioni nasce inoltre con l’obiettivo di fornire informazione accurata su ciò che avviene nel mondo Piloti di Classe e di contrastare il fenomeno della disinformazione, in particolare quella che talvolta accompagna la cronaca generalista degli incidenti di volo”. “Con l’appoggio del Presidente Silvano Teodorani e del Consiglio Direttivo, è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato, che opererà in stretto coordinamento con gli organi associativi e potrà contare, quando necessario, su supporto legale. L’Ufficio Media e Comunicazioni è composto da professionisti dell’informazione che sono anche piloti attivi, con competenze aeronautiche dirette: Giancarlo Riolfo, giornalista professionista e pilota VDS, per oltre vent’anni collaboratore del quotidiano La Stampa di Torino; Riccardo Filippi, giornalista pubblicista, pilota ATPL e VDS, Comandante su Canadair, già collaboratore storico della rivista Volare e attualmente autore per JP4; Emanuele Ferretti è impiegato presso un’azienda che si occupa della manutenzione di elicotteri e da anni racconta il mondo dell’aviazione generale e del volo leggero. Pilota di parapendio e paramotore, organizza eventi per alcune delle principali compagnie aeronautiche europee. Attraverso questa nuova struttura, Piloti di Classe intende dare maggiore visibilità alle proprie iniziative – raduni, tour, attività formative e associative – e promuovere la cultura e la conoscenza aeronautica, contribuendo a una narrazione più consapevole, tecnica e responsabile del volo leggero. A nome del Presidente e del Consiglio Direttivo, Piloti di Classe rivolge un sincero ringraziamento a Giancarlo Riolfo, Riccardo Filippi ed Emanuele Ferretti, augurando loro un lavoro proficuo al servizio dell’Associazione e dell’intera comunità del volo”, conclude Piloti di Classe.

KLM: IMPATTO DELLE CONDIZIONI METEO INVERNALI AD AMSTERDAM SCHIPHOL – KLM informa: “Il traffico aereo è operativo secondo il consueto orario. Non sono previste cancellazioni o ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche. I passeggeri possono pianificare il loro viaggio come di consueto”.

QATAR AIRWAYS: 5 ‘TOP TIPS’ PER UN VIAGGIO SENZA INTOPPI – Qatar Airways informa: “L’inizio del 2026 è il momento perfetto per pianificare nuove avventure e raggiungere le destinazioni preferite nel mondo senza sorprese. Qatar Airways condivide i suoi consigli pratici per essere sempre “fit to fly” e vivere un’esperienza di viaggio senza pensieri”. “Ecco cinque suggerimenti da non trascurare prima di partire: Custodia sicura del passaporto – Proteggerlo da strappi, macchie o danni utilizzando una custodia dedicata. Un passaporto in buone condizioni evita problemi durante il check-in o ai controlli di immigrazione. Controllare la validità – Assicurarsi che il documento sia ancora valido e rispetti i requisiti del Paese di destinazione. Spazio per i timbri – Verificare di avere pagine bianche sufficienti per timbri e visti: ogni dettaglio conta per un viaggio senza intoppi. Passaporto integro – Evitare liquidi e cibi vicino al documento e controllare che non ci siano pagine mancanti o danneggiate. Anticipare i controlli – Controllare il passaporto in anticipo per avere tempo di risolvere eventuali problemi e partire senza stress. Suggerimento extra: consultare sempre i siti ufficiali del governo della destinazione per aggiornamenti sui requisiti di viaggio”, prosegue Qatar Airways. “Qatar Airways conferma così il proprio impegno a garantire che ogni viaggio nel 2026 sia confortevole e senza intoppi, offrendo ai passeggeri un’esperienza completa, dai check-in al comfort a bordo, fino all’arrivo a destinazione”, conclude Qatar Airways.

IBERIA MAINTENANCE PROMUOVE NUOVI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER SODDISFARE LA CRESCENTE DOMANDA DI MECCANICI PER MOTORI AERONAUTICI – Iberia informa: “Iberia Maintenance e il suo Centro de Formación de Motores inaugurano il nuovo anno con il lancio di un nuovo Programma di Specializzazione nella manutenzione dei motori a turbina a gas, in collaborazione con le autorità scolastiche della Comunità di Madrid e il Centro Integrado de Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez. Questa iniziativa pionieristica in Spagna mira a soddisfare la crescente domanda di meccanici per motori aeronautici. Si prevede che questo settore vedrà la flotta globale di aerei commerciali crescere del 30% in dieci anni, superando i 36.000 velivoli in servizio. Questo aumento si traduce in decine di migliaia di motori aggiuntivi in funzione continuativamente, con rigorosi programmi di manutenzione, ispezione e revisione per garantire la massima sicurezza. Pertanto, il ruolo del meccanico di motori è cruciale, rendendo essenziale formare professionisti in grado di far fronte a questa crescita. Questa specializzazione è diventata un’opzione di carriera di alto valore, all’avanguardia nelle tecnologie più recenti e con eccellenti prospettive future. La formazione, con borsa di studio retribuita, si svolgerà dal 3 febbraio al 18 giugno 2026 e avrà una durata complessiva di 500 ore, di cui 260 teoriche e 240 pratiche. La parte teorica si terrà presso la sede del CIFP Profesor Raúl Vázquez a Madrid, nel pomeriggio. Le sessioni pratiche si terranno anch’esse nel pomeriggio, presso la sede di Iberia Maintenance a La Muñoza, presso il suo avanzato Centro di Formazione Motori, che dispone di due veri motori a turbina dedicati esclusivamente alla formazione”. “Iberia è convinta che questa crescente domanda di meccanici di motori richieda la collaborazione di tutti i possibili attori coinvolti, con iniziative che promuovono la formazione professionale, la formazione pratica in contesti reali e opportunità di lavoro stabili e di alta qualità. In Iberia Maintenance l’80% della forza lavoro è costituito da tecnici di manutenzione aeronautica, a dimostrazione del ruolo essenziale di questi professionisti e della necessità di attrarre giovani talenti per garantire la transizione generazionale già in corso. Con questo programma, in collaborazione con il CIFP Professor Raúl Vázquez, Iberia Maintenance rafforza il suo impegno nella formazione e nell’occupabilità, contribuendo ad ampliare il bacino di professionisti qualificati in un settore chiave per il futuro dell’aviazione”, prosegue Iberia. “Iberia Maintenance è una delle principali aziende europee nella manutenzione di motori aeronautici, specializzata in motori turbofan per aeromobili narrow body, in particolare i modelli PW1100, CFM56 e V2500. Presso il suo Centro Tecnologico di Manutenzione di La Muñoza, Iberia dispone di un engine shop di 25.000 m2 e di un banco prova per motori con una spinta fino a 90.000 libbre, dove vengono revisionati e certificati in media 200 motori all’anno. Oltre 700 professionisti lavorano lì, fornendo assistenza a quasi 30 clienti, tra cui compagnie aeree e produttori. Nel 2025 l’engine shop di Iberia festeggerà 50 anni di servizio sia per Iberia che per clienti terzi. Il CIFP Professor Raúl Vázquez, con sede a Madrid e con 20 anni di esperienza nell’insegnamento, è un Centro di Eccellenza nazionale nel settore aeronautico. Offre diversi corsi nel campo dei trasporti e della manutenzione dei veicoli ed è stato un pioniere nella formazione professionale duale. Queste qualifiche preparano gli studenti a mansioni avanzate nella manutenzione e riparazione di motori, avionica e sistemi aeronautici integrati, rendendoli pratici e molto richiesti dall’industria aeronautica”, conclude Iberia.

AMERICAN: NUOVE OFFERTE DI CIBO E BEVANDE A BORDO – American informa: “American Airlines inizia il nuovo anno con aggiornamenti pensati per rendere ogni viaggio più piacevole. Dalle innovative opzioni di bevande ai menu rinnovati, American sta dando il via a un’esperienza di volo di livello superiore nel 2026. A partire dal 1° febbraio, i passeggeri potranno gustare a bordo la pluripremiata Free Wave Hazy IPA di Athletic Brewing Company, la prima birra analcolica di American disponibile in volo. Questa espansione si basa sull’ottima risposta dei clienti alle offerte analcoliche di Athletic, già disponibili nelle Flagship® and Admirals Club® lounges, portando un’altra popolare birra del più grande birrificio americano dedicato alle bevande analcoliche all’esperienza di volo. Oltre alla nuova opzione analcolica, American sta ampliando la sua gamma di bevande in volo con ancora più scelte apprezzate dai clienti. Q MARGARITA MIX offre un cocktail vivace e rinfrescante, già molto apprezzato dai viaggiatori. Q TONIC WATER e Q CLUB SODA si aggiungeranno al menu, insieme al mix per Bloody Mary Zing Zang. A partire da febbraio, in risposta alla domanda dei clienti, introdurremo per la prima volta due LaCroix Sparkling Water flavors: Lime e Berry, due delle varietà più apprezzate del marchio. A partire dal 1° febbraio, i passeggeri in Main Cabin su voli selezionati all’interno di Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico potranno gustare alcuni piatti rinnovati del menu di bordo. American Airlines sta inoltre introducendo nuove Premium Economy and Main Cabin entree selections, pensate per migliorare l’esperienza culinaria a 30.000 piedi di altezza e soddisfare tutti i gusti. American semplifica l’accesso alle nuove offerte di acquisto a bordo grazie alla tecnologia “tap-to-pay” e alla possibilità di riscattare miglia AAdvantage® per cibo e bevande a bordo. Inoltre, i membri AAdvantage® hanno accesso al Wi-Fi gratuito ad alta velocità, sponsorizzato da AT&T, su più aeromobili di qualsiasi altra compagnia aerea nazionale”.

DALLA SVIZZERA ALL’AUSTRALIA CON IL PC-12 PRO – Pilatus informa: “Quando il pilota collaudatore di Pilatus, Patrick Willcock, è decollato a bordo di un PC-12 dalla pista di Stans a settembre, non si è trattato di un semplice delivery flight. È stato un viaggio di sette giorni attraverso continenti, oceani e fusi orari fino ad Adelaide, Australia, a bordo del primo customer-accepted, brand-new PC-12 PRO (leggi anche qui). Accanto a Patrick c’era il nuovo proprietario dell’aereo, Dion Weisler, pilota di lunga data del PC-12. Insieme, hanno percorso una rotta intorno al mondo che ha dimostrato l’immenso impegno del team Pilatus che l’ha resa possibile. Dopo due anni e mezzo di test flights, il ferry journey ha offerto qualcosa che nessun test program avrebbe potuto offrire: un real-world operational test di tutto ciò che il team aveva costruito”. “Non si può testare veramente un sistema finché non lo si vola operativamente”, afferma Patrick. “Questa è stata l’occasione per verificare la validità di tutte le nostre decisioni progettuali durante i voli dall’altra parte del mondo”. “In oltre 41 ore di volo, distribuite in sette giorni, l’equipaggio ha attraversato Europa, Medio Oriente e Asia prima di dirigersi a sud verso l’Australia. Le soste a Creta, Egitto, Oman, India, Malesia e Indonesia hanno trasformato la rotta in uno studio di contrasti: sfide meteorologiche, restrizioni dello spazio aereo e particolarità normative locali ne hanno fatto un vero e proprio banco di prova per l’aereo e i suoi sistemi. L’ultima tappa si è conclusa ad Adelaide, dove l’aereo e l’equipaggio sono stati accolti con un water-cannon salute ad acqua da parte dei vigili del fuoco locali, una degna celebrazione di un viaggio in alcune delle condizioni più difficili. Molto prima del volo di trasferimento, Patrick era stato attivamente coinvolto nello sviluppo del PC-12 PRO, contribuendo a definire ogni aspetto, dal cockpit design ai flight systems. Quando assunse il ruolo di lead test pilot, il programma era ancora nelle sue fasi iniziali”, prosegue Pilatus. “Non avevamo né autopilot né yaw dumper per il volo inaugurale, e una software version molto basica”, ricorda. “È stato un percorso interessante e impegnativo. Abbiamo avuto circa venti diverse software versions negli ultimi due anni e mezzo. Ora eravamo finalmente arrivati al punto in cui potevamo consegnare un prodotto finito”. “Dietro ogni ora di test in volo c’erano almeno dieci ore a terra. Patrick faceva parte del team di ingegneri che ha perfezionato ogni aspetto, comprese, ad esempio, le dimensioni del vertical speed indicator e il colore di ogni singolo simbolo sullo schermo”, continua Pilatus. “Le decisioni prese all’inizio non possono essere modificate in seguito, quindi è una responsabilità enorme”, afferma. “Il suo lavoro all’intersezione tra flight testing and engineering ha fatto sì che ogni regolazione del cockpit venisse testata non solo in teoria, ma anche in base alle reali esigenze del workload di un pilota. Il passaggio da Honeywell Apex a Garmin G3000 ha unito due diverse filosofie di progettazione, ciascuna con la propria logica e priorità”, prosegue Pilatus. “Garmin fa le cose in un certo modo, e in alcuni casi abbiamo dovuto fare dei passi indietro per rendere il prodotto Pilatus class”, afferma Patrick. “Garmin è un partner eccellente, aperto al dialogo e disposto ad apportare modifiche laddove necessario”. “Questa collaborazione ha garantito che il cockpit del PC-12 PRO sia intuitivo sia per i Garmin-experienced pilots, sia per coloro che provengono da Honeywell systems. Mentre il primo PC-12 PRO continua a tracciare rotte di volo nei cieli australiani, porta con sé una storia silenziosa di perseveranza e collaborazione: quella di un pilota collaudatore che, insieme a un team dedicato, ha contribuito a trasformare migliaia di decisioni ingegneristiche in un unico, lungo ed emozionante viaggio verso casa”, conclude Pilatus.

DASSAULT AVIATION ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON HARMATTAN AI – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation e Harmattan AI hanno annunciato una partnership strategica per accelerare l’integrazione di controlled autonomy and AI technologies nei combat aviation systems. Nell’ambito di questa collaborazione, Dassault Aviation sta guidando il $200 million Series B funding round di Harmattan AI. Harmattan AI ha ottenuto numerosi Programs of Record dai French and UK Ministries of Defence per il suo autonomous systems portfolio e sta ora espandendosi a livello globale in risposta alla crescente domanda. I proventi di questo round di investimenti saranno utilizzati per espandere l’impiego di AI-enabled missions in nuovi teatri operativi, estendere l’offerta di prodotti di Harmattan AI a nuovi domini e scalare la produzione industriale delle sue ISR, drone interception and electronic warfare platforms”. “Dassault Aviation ha sempre posto technological excellence and sovereignty al centro dei suoi valori. Questa partnership con Harmattan AI riflette il nostro impegno nell’integrare l’high-value autonomy nei next generation of combat air systems. Unendo le forze con un’azienda innovativa e in rapida evoluzione, rafforziamo la nostra capacità di fornire le capacità avanzate richieste nei decenni a venire”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation. “Questa partnership supporterà lo sviluppo di embedded AI capabilities da parte di Harmattan AI nei Dassault Aviation future air combat systems (Rafale F5 and UCAS), in particolare per il controllo di unmanned aerial systems”, prosegue Dassault Aviation. “Questa partnership con Dassault Aviation segna un passo decisivo verso l’emergere di una nuova generazione di autonomous defense systems. La fiducia e la leadership di Dassault Aviation accelerano la nostra missione. Combinando l’AI con world-class military aviation expertise, stiamo plasmando il futuro del collaborative air combat”, afferma Mouad M’Ghari, CEO and Co-Founder of Harmattan AI.

ROLLS-ROYCE AMPLIA LA COLLABORAZIONE CON IL DERBYSHIRE FIRE & RESCUE SERVICE (DFRS) – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Submarines ha donato 60.000 sterline in specialist equipment nell’ambito di una partnership più ampia con il Derbyshire Fire & Rescue Service (DFRS), che include un nuovo joint training programme per rafforzare le misure di emergenza esistenti presso il sito di Derby. La donazione di training equipment si basa su una già stretta collaborazione tra le due organizzazioni, con il DFRS che svolge un ruolo attivo nelle emergency exercises presso il Rolls-Royce Raynesway site diverse volte all’anno. Nell’ambito della partnership, la Rolls-Royce Emergency Response Unit avrà accesso a state-of-the-art training facilities presso il DFRS training centre e in varie altre sedi nel Derbyshire. Queste strutture includono moderni breathing apparatus training complexes, dove i colleghi Rolls-Royce miglioreranno la loro prontezza operativa e si addestreranno su strutture appositamente costruite, in un ambiente reale con calore e fumo. Ciò migliorerà notevolmente la loro capacità di rispondere a qualsiasi incidente in loco. Inoltre, il Derbyshire Fire & Rescue Service ha accettato di iscrivere due colleghi Rolls-Royce al suo in-house training programme, che li vedrà completare lo stesso corso delle nuove reclute DFRS, con gli stessi standard. Questo approccio collaborativo migliorerà la capacità operativa, consentendo ai team di entrambe le organizzazioni di essere più agili ed efficienti nei tempi di risposta, allineando al contempo una comprensione comune del rischio e della gestione delle emergenze presso la sede Rolls-Royce di Derby”. James Cowell, Director – Safety, Security & Licensee Authority for Rolls-Royce Submarines, afferma: “Nel corso degli anni abbiamo costruito solide partnership con molti stakeholder locali, e in particolare con il Derbyshire Fire & Rescue Service. Collaborando insieme alle nostre safety and emergency exercises e garantendo la condivisione di expertise and site knowledge tra i soccorritori, possiamo garantire la sicurezza del nostro sito di Raynesway per tutti”. Nathan Stevens, DFRS Area Manager,, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare una partnership incentrata sul miglioramento della sicurezza e della preparazione alle emergenze presso il sito Rolls-Royce di Raynesway e in tutta la comunità locale. Attraverso la formazione e la pianificazione congiunte, la preparazione e lo sviluppo di una comprensione condivisa del rischio, il Derbyshire Fire & Rescue Service e il Rolls Royce Emergency Response Team condivideranno le conoscenze, allineeranno gli standard e costruiranno solide relazioni. Questa collaborazione garantisce una risposta più rapida e coordinata in caso di incidente, salvaguardando vite umane, proteggendo le proprietà e preservando l’ambiente. Siamo orgogliosi di contribuire a rendere il Derbyshire più sicuro insieme”.

GE AEROSPACE FOUNDATION ANNUNCIA L’ESPANSIONE DI NEXT ENGINEERS – GE Aerospace informa: “La GE Aerospace Foundation ha annunciato un’importante espansione del suo Next Engineers college and career readiness program, aggiungendo Grand Rapids, Michigan, come nuova sede del programma. La Fondazione amplierà inoltre il suo programma esistente a Cincinnati, Ohio, fino al 2035 e aggiungerà altre tre sedi che saranno annunciate negli anni successivi. Questi passi rafforzano la missione del programma: ispirare e preparare i giovani a intraprendere una carriera in ingegneria. Next Engineers si concentra sul rafforzamento della formazione dei futuri ingegneri offrendo agli studenti sfide di progettazione pratiche, apprendimento guidato e coaching professionale”. “Oltre 30.000 studenti in tutto il mondo hanno sperimentato il potere e le possibilità dell’ingegneria attraverso il nostro Next Engineers program e i GE Aerospace volunteers dedicati che lo rendono possibile”, ha affermato Meghan Thurlow, President of the GE Aerospace Foundation. “Con i suoi legami con l’aerospaziale, l’automotive e altri settori dell’ingegneria, Grand Rapids è una scelta naturale per l’espansione del nostro programma con l’annuncio di oggi”. “La GE Aerospace Foundation individuerà un partner accademico che verrà annunciato alla fine del 2026. La programmazione inizierà all’inizio del 2027 e includerà Engineering Discovery, per studenti dai 13 ai 14 anni, e Engineering Academy, per studenti dai 15 ai 18 anni. Engineering Discovery è un’introduzione all’ingegneria che porta in classe attività esplorative e pratiche per gli studenti più giovani. Engineering Academy è un programma biennale che insegna agli studenti a pensare e agire come ingegneri attraverso sfide di progettazione immersive e offre borse di studio per i laureati qualificati”, prosegue GE Aerospace. “I nostri dipendenti sono entusiasti di dare il benvenuto al programma Next Engineers a Grand Rapids, dove non vedono l’ora di mostrare agli studenti della zona cosa può significare una carriera in ingegneria”, ha affermato Dev Rajakrishna, Grand Rapids site leader at GE Aerospace. “Portare Next Engineers a Grand Rapids amplierà l’accesso a esperienze ingegneristiche pratiche e contribuirà a creare solidi canali di talenti per il futuro”. “L’estensione di Next Engineers a Cincinnati, che ad oggi ha diplomato quasi 100 studenti dell’Engineering Academy, rafforza lo slancio e l’impatto del programma sin dal suo lancio nel 2021, garantendo un supporto continuo agli studenti delle scuole medie e superiori interessati a carriere in ingegneria. Nel 2024, la GE Aerospace Foundation ha impegnato 20 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per espandere Next Engineers in quattro nuove sedi. Il Next Engineers program attualmente offre corsi a studenti di Cincinnati, Ohio; Greenville, Carolina del Sud; Staffordshire, Regno Unito; Johannesburg, Sudafrica; Varsavia, Polonia; Bengaluru, India; New York Capital Region, a dimostrazione della portata globale e dell’impatto di GE Aerospace sulle comunità di tutto il mondo”, conclude GE Aerospace.