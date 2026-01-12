Airbus registra 793 commercial aircraft deliveries nel 2025

Airbus informa: “Airbus ha consegnato 793 aeromobili commerciali a 91 clienti in tutto il mondo nel 2025 e ha registrato 1.000 nuovi gross orders nel Commercial Aircraft business. Il backlog a fine dicembre 2025 è aumentato, raggiungendo un nuovo year-end record di 8.754 aeromobili, a dimostrazione della forte domanda di mercato per il product portfolio di Airbus. Nel 2025, Airbus ha raggiunto un altro solido book to bill superiore a uno”.

“In un contesto operativo complesso e dinamico, le consegne nel 2025 hanno mantenuto una traiettoria crescente. L’anno ha visto diverse consegne importanti e ha accolto nuovi operatori dell’A220, dell’A321XLR, dell’A330neo e dell’A350-1000 in tutte le regioni. Airbus ha inoltre acquisito ordini ripetuti e nuovi clienti chiave sia nelle single aisle che nelle widebody campaigns. Il widebody backlog ha raggiunto lo year-end record di 1.124 aeromobili”, prosegue Airbus.

“Consegne in aumento del 4% su base annua, raggiungendo quota 793 aeromobili commerciali nel 2025.

La A220 Family ha riportato 93 consegne nel 2025, la A320 Family 607 consegne, 36 consegne per la A330 Family, 57 per la A350 Family, per un totale di 793 consegne nel 2025.

1.000 ordini lordi registrati da 57 clienti (889 netti), tra cui 49 A220, 656 A320, 100 A330neo, due A330 MRTT e 193 A350.

Record order backlog di 8.754 aeromobili e per i widebody di 1.124 a fine anno.

Gli Airbus 2025 full year Financial Results saranno pubblicati il 19 febbraio 2026″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)