TAP punta sul vino portoghese: 55 etichette inedite e un’esperienza enoturistica in volo

TAP Air Portugal informa: “Sono stati necessari mesi di prove e analisi, nell’ambito di un processo rigoroso che ha incluso le valutazioni dei produttori e i feedback dei clienti TAP. Al termine di tre fasi di selezione, tra quasi 1.300 candidature, TAP Air Portugal ha individuato i 55 vini che compongono la nuova carta dei vini portoghesi serviti a bordo della propria flotta.

Nel 2026 TAP introdurrà progressivamente la nuova selezione: 43 etichette dedicate alla Business Class e 12 alla Economy. In Business Class l’esperienza inizierà con un drink di benvenuto a base di Porto bianco e comprenderà 12 vini rossi, 12 bianchi, sei spumanti, sei Porto e sei Moscatel de Setúbal.

La proposta riunisce vini provenienti da nove regioni differenti, per offrire a bordo un percorso completo che racconta la ricchezza e la varietà del patrimonio enologico portoghese. Le novità, suddivise in otto categorie, saranno presentate con cadenza bimestrale”.

“Con oltre 16 milioni di passeggeri e più di mille voli a settimana, la Compagnia serve ogni anno ai propri clienti circa mezzo milione di bottiglie di vino e rinnova il proprio impegno verso la cultura portoghese, selezionando produttori e vitigni rappresentativi delle diverse regioni del Paese.

L’esperienza si arricchisce ulteriormente per gli appassionati di enoturismo. Il sistema di intrattenimento di bordo introduce infatti una funzione completamente nuova: TAP è la prima compagnia aerea a integrare una mappa interattiva dedicata al panorama del vino portoghese, offrendo ai clienti la possibilità di esplorare l’intera proposta nazionale.

Ogni passeggero può così scoprire il patrimonio culturale e turistico del Portogallo, scegliendo tra proposte pensate per diversi profili di viaggio. Le esperienze di enoturismo sono segnalate sulla mappa e, tramite la scansione di un QR code, è possibile accedere direttamente al sito del produttore, senza costi di connessione a bordo, per poi vivere l’esperienza una volta arrivati a destinazione, anche nell’ambito del programma Portugal Stopover“, prosegue TAP Air Portugal.

“Il programma Stopover consente ai clienti TAP di visitare due destinazioni al costo di una, consentendo uno scalo gratuito a Lisbona o Porto che può durare fino a dieci giorni, sia all’andata che al ritorno. Il programma offre inoltre sconti presso oltre 150 partner in tutto il Paese, tra cui diverse realtà legate all’enoturismo.

La nuova carta dei vini di TAP si affianca al programma Local Stars, nato per valorizzare le eccellenze nazionali attraverso ingredienti e territori interpretati da chef portoghesi. In Classe Executive, l’offerta gastronomica a bordo porta la firma di Ana Moura (Alentejo), Marco Almeida (Coimbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Porto) e António Galapito (Negrais)”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)