Airbus si aggiudica un contratto con Eutelsat per ulteriori 340 low Earth orbit OneWeb satellites

Airbus Defence and Space si è aggiudicata un contratto con Eutelsat per la costruzione di ulteriori 340 OneWeb low Earth orbit (LEO) satellites. Sommando il precedente lotto di 100 satelliti acquisito a dicembre 2024, il numero totale di satelliti ordinati da Eutelsat ammonta a 440. Questi nuovi satelliti garantiranno la continuità operativa della costellazione OneWeb.

“I satelliti saranno prodotti presso la Toulouse facility di Airbus Defence and Space su una nuova linea di produzione, con consegna a partire dalla fine del 2026. Si tratta di un ulteriore passo avanti per l’European sovereignty.

L’Eutelsat OneWeb low Earth orbit (LEO) satellite network offre connettività ad alta velocità e bassa latenza a livello globale. Con oltre 600 satelliti che volano su 12 piani orbitali sincronizzati a 1.200 km di altezza dalla Terra, la costellazione porta Internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta. La disponibilità di questi ultimi satelliti garantirà la piena continuità operativa per i clienti della costellazione, sostituendo progressivamente i primi lotti che giungono al termine del loro ciclo di vita operativo”, afferma Airbus.

“Inoltre, integreranno aggiornamenti tecnologici, tra cui advanced digital channelisers, consentendo migliori capacità di elaborazione a bordo e maggiore efficienza e flessibilità. Integrano un’architettura ottimizzata progettata per massimizzare le prestazioni operative a lungo termine. Con questi ultimi satelliti, Eutelsat valuterà anche opportunità per nuovi business case, in particolare attraverso le capacità di imbarco per hosted payloads”, prosegue Airbus.

“Questo ultimo contratto con Eutelsat è un riconoscimento della nostra competenza nella progettazione e produzione di satelliti LEO. Airbus è un partner e fornitore chiave di Eutelsat da oltre 30 anni e questa assegnazione consolida ulteriormente il nostro importante rapporto”, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems in Airbus.

“Siamo lieti di affidarci al nostro partner di lunga data, Airbus, per l’acquisto di questi nuovi satelliti. Garantiscono la continuità del servizio al crescente numero di nostri clienti e partner di distribuzione, che beneficiano delle prestazioni senza pari della nostra capacità LEO, diffusa e a bassa latenza, e ci consentono di proseguire il nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Jean-François Fallacher, Eutelsat Chief Executive Officer.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)