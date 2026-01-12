Torna la “Big Orange Sale” di easyJet

easyJet informa: “easyJet torna con la nuova edizione della Big Orange Sale: a partire da oggi fino alla mezzanotte del 3 febbraio, la compagnia mette a disposizione migliaia di posti con sconti fino al 20% su una ricca selezione di mete europee e intercontinentali, per viaggiare dal 19 gennaio al 13 dicembre 2026. È l’occasione perfetta per pianificare in anticipo viaggi, vacanze e weekend durante tutto l’anno, approfittando di tariffe vantaggiose verso alcune delle mete più desiderate in Europa e nel Mediterraneo”.

“easyJet continua a offrire ai propri passeggeri la possibilità di volare da Milano Malpensa verso alcune delle mete più suggestive, disponibili durante tutto l’anno. L’Egitto si conferma una delle destinazioni più amate dagli appassionati di cultura e archeologia. Con il volo diretto per Luxor, i viaggiatori possono immergersi nell’antichità, tra templi faraonici e le imponenti tombe della Valle dei Re. Anche Il Cairo, con le sue celebri piramidi, la Sfinge e il Museo Egizio, regala un itinerario straordinario attraverso millenni di storia.

L’Isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde, è una destinazione unica che incanta con spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e un clima caldo e accogliente durante tutto l’anno. Un vero rifugio per chi desidera rilassarsi circondato dalla natura incontaminata e scoprire il fascino delle tradizioni africane.

Il Nord Africa regala emozioni uniche anche grazie a città come Rabat e Marrakech, due perle del Marocco che raccontano l’essenza di una cultura ricca di tradizioni e colori. Le Canarie, invece, rappresentano una scelta perfetta per chi desidera una pausa invernale al sole. Tra le destinazioni più amate, Las Palmas si distingue per il clima mite tutto l’anno, le sue spiagge dorate e un mix unico di natura e cultura, che la rendono adatta a ogni tipo di viaggiatore.

Chi preferisce scoprire il fascino delle città europee può contare su numerosi collegamenti easyJet verso alcune elle capitali iconiche come Parigi, con il suo inconfondibile romanticismo, o Amsterdam, vivace e cosmopolita.

Dagli aeroporti di Milano e Napoli si raggiungono comodamente Barcellona, che unisce arte e vivacità, e Porto, autentica e affacciata sul fiume Douro, collegata anche con Palermo.

Per un weekend all’insegna dell’arte e della storia, da Milano Linate è inoltre facile esplorare Vienna, tra musei e architettura imperiale, mentre da Milano Malpensa si vola a Siviglia, cuore pulsante dell’Andalusia, tra flamenco, tapas e straordinaria architettura moresca”, prosegue easyJet.

“I voli sono prenotabili sul sito ufficiale easyJet.com o tramite l’app mobile easyJet, selezionando i posti disponibili durante il periodo promozionale e usufruendo degli sconti esclusivi”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)