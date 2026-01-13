Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 ad Ancona

Ryanair ha lanciato il suo operativo per l’estate 2026 ad Ancona con 5 rotte da/per Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted, per un totale di oltre 40 voli settimanali.

“Ryanair, che opera da/per Ancona da 27 anni, con oltre 4,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, continua a supportare lo sviluppo e la crescita, generando connettività tutto l’anno e turismo per Ancona e l’intera regione Marche.

Per celebrare il lancio dell’operativo Ryanair per l’estate 2026, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare durante l’estate 2026, disponibile solo su Ryanair.com (da prenotare entro il 20 gennaio, soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo estivo 2026 per Ancona, che dimostra il nostro continuo impegno nei confronti di Ancona e della regione Marche. Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.500 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane.”

“La collaborazione con Ryanair, avviata 27 anni fa, continua a rappresentare un pilastro nel percorso di crescita del nostro aeroporto. Continuiamo a lavorare insieme affinché il vettore mantenga un ruolo rilevante nello sviluppo dello scalo e nella definizione del Piano Strategico 2027–2030”, ha commentato Giorgio Buffa, Amministratore Delegato di Ancona International Airport.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)