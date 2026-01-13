Boeing: le consegne nel quarto trimestre e nell’intero anno 2025

The Boeing Company ha annunciato le consegne relative ai suoi programmi commerciali e di difesa per il quarto trimestre 2025 e per l’intero anno.
Le principali consegne riguardo i programmi commerciali durante il quarto trimestre 2025 sono state le seguenti.
Il programma 737 ha ottenuto 117 consegne nel quarto trimestre (447 per l’intero anno). Il programma 767 ha ottenuto 10 consegne (30).
Il programma 777 ha ottenuto 6 consegne nel quarto trimestre (35), mentre il programma 787 ha realizzato 27 consegne nel trimestre (88 per l’intero anno).
In totale Boeing ha consegnato 160 aerei commerciali nel quarto trimestre 2025 e 600 nell’intero anno.
