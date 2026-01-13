JSX avvia le ATR Public Charter Operations

ATR e JSX, il principale public charter air carrier degli Stati Uniti, hanno celebrato una pietra miliare nella loro partnership con una cerimonia speciale all’aeroporto di Santa Monica, durante la quale è stato presentato il primo ATR 42-600 di JSX.

“JSX, vincitrice del “5-Star Regional Airline” award dell’Airline Passenger Experience Association per cinque anni consecutivi, ha iniziato a operare il suo primo ATR 42-600 a dicembre sulla rotta Santa Monica-Las Vegas, segnando una prima pietra miliare nell’espansione della sua flotta. Forte di questo successo, l’evento ha celebrato il prossimo passo di questo percorso: JSX opererà quattro ATR 42-600 all’inizio del 2026, ciascuno con una configurazione premium da 30 posti. Progettati per offrire la comodità di un viaggio semi-privato con l’efficienza della regional aviation, questi velivoli offriranno interni spaziosi, spazio per le gambe da classe business, connettività internet ad alta velocità (in attesa di certificazione), prese di corrente e servizi di bordo gratuiti, ridefinendo l’esperienza del cliente nel mercato regionale statunitense”, afferma ATR.

“JSX è orgogliosa di collaborare con ATR per rilanciare questo velivolo altamente performante sull’United States passenger market”, afferma Alex Wilcox, JSX Chief Executive Officer. “L’ATR 42-600 rappresenta una svolta per JSX, consentendoci di espandere il nostro pluripremiato servizio “hop-on” a migliaia di altri aeroporti negli Stati Uniti, mantenendo al contempo l’esperienza premium che i nostri clienti si aspettano”.

Nathalie Tarnaud-Laude, ATR Chief Executive Officer, ha aggiunto: “L’introduzione degli aerei ATR nell’esclusivo modello operativo di JSX è una forte affermazione che la nostra offerta di aeromobili può migliorare i viaggi regionali. L’ATR non è solo rilevante per le aspettative dei passeggeri di oggi; è pronto per il futuro. Insieme a JSX, stiamo definendo la prossima generazione di esperienza per i passeggeri regionali. La praticità è al centro di questo modello, perfettamente in linea con la promessa di JSX di un’esperienza semplice e piacevole: imbarco senza sforzo e arrivi più vicini a casa, grazie a un aereo che può accedere a più aeroporti”.

“L’ATR42-600 si distingue come un moderno aereo regionale, che combina tecnologia avanzata con prestazioni eccezionali. Dotato di motori all’avanguardia di Pratt & Whitney Canada, offre un’eccezionale efficienza nei consumi, riducendo significativamente i costi operativi. Grazie al suo moderno glass cockpit, gli aerei ATR possono operare con le più recenti procedure di navigazione, migliorando l’accessibilità aeroportuale, riducendo il carico di lavoro dei piloti e riducendo ulteriormente il consumo di carburante.

Oltre a questa partnership, ATR vede un forte potenziale nel mercato statunitense, dove il ritiro dei vecchi regional jet da 50 posti sta creando un divario di connettività che i turboprop sono in grado di colmare in modo unico, offrendo alle compagnie aeree una soluzione efficiente e responsabile per le comunità di tutti gli Stati Uniti.

Per consentire la strategia a lungo termine di JSX di raggiungere aeroporti scarsamente serviti e difficili nel Mountain West, ATR ha recentemente ottenuto l’approvazione della FAA per una modifica critica che consente operazioni in high-altitude airports. Ottenuta in tempi record e in collaborazione con JSX, questa certificazione riflette l’agilità e l’impegno di ATR per il successo dei clienti. Garantisce a JSX la possibilità di espandere la propria rete verso aeroporti difficili, rafforzando l’importanza strategica di questa partnership”, prosegue ATR.

“La partnership tra JSX e ATR è iniziata con grande entusiasmo al 2025 Paris Air Show, dove le due aziende hanno firmato una lettera d’intenti per un massimo di 25 aeromobili ATR in configurazione ATR HighLine. Questa collaborazione sta ora aprendo la strada alla crescita della presenza di ATR negli Stati Uniti, con la compagnia aerea che pianifica di espandere la propria flotta ATR e il produttore che continua a supportare la visione di JSX per una connettività più intelligente e responsabile. Entrambe le aziende condividono l’impegno per l’innovazione e la sostenibilità, garantendo che l’aviazione regionale negli Stati Uniti si evolva per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e delle comunità”, conclue ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)