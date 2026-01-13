Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del trimestre di dicembre e dell’intero anno 2025

Delta Air Lines ha annunciato oggi i risultati finanziari per il trimestre di dicembre e per l’intero anno 2025 e ha fornito il suo outlook per il trimestre di marzo e per l’intero anno 2026.

“Il team Delta ha chiuso in modo positivo il nostro Centenario, dimostrando la differenziazione e la solidità che abbiamo costruito. Le nostre performance leader del settore hanno portato benefici ai nostri clienti e ai nostri dipendenti, creando al contempo valore per i nostri azionisti, in linea con il nostro quadro finanziario a lungo termine. Abbiamo generato 5 miliardi di dollari di pre-tax profit, con un double-digit operating margin e un record free cash flow di 4,6 miliardi di dollari, il tutto in un contesto difficile. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno eccezionale dei nostri dipendenti e non vedo l’ora di celebrare il nostro team il mese prossimo con 1,3 miliardi di dollari di meritato profit sharing”, afferma Ed Bastian, Delta chief executive officer. “Il 2026 è iniziato con il piede giusto, con una crescita del fatturato in accelerazione grazie alla domanda di consumatori e aziende. Per l’intero anno, prevediamo di realizzare un’espansione del margine e una crescita degli utili del 20% su base annua”.

Risultati finanziari GAAP del trimestre di dicembre 2025

Operating revenue pari a $16,0 miliardi.

Operating income pari a $1,5 miliardi, con operating margin del 9,2%.

Pre-tax income pari a $1,5 miliardi, con pre-tax margin del 9,5%.

Earnings per share di $1,86.

Operating cash flow pari a $2,3 miliardi.

Risultati finanziari non GAAP del trimestre di dicembre 2025

Operating revenue pari a 14,6 miliardi di dollari.

Operating income pari a 1,5 miliardi di dollari, con operating margin del 10,1%.

Pre-tax income pari a 1,3 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 9,0%.

Earnings per share di $1,55 dollari.

Operating cash flow pari a $2,2 miliardi.

Full Year 2025 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a $63,4 miliardi.

Operating income pari a $5,8 miliardi, con operating margin del 9,2%.

Pre-tax income pari a $6,2 miliardi, con pre-tax margin del 9,8%.

Earnings per share di $7,66.

Operating cash flow pari a $8,3 miliardi.

Debiti totali e obbligazioni di leasing finanziario pari a 14,1 miliardi di dollari a fine anno.

Full Year 2025 Non-GAAP Financial Results

Operating revenue pari a $58,3 miliardi.

Operating income pari a $5,8 miliardi, con operating margin del 10,0%.

Pre-tax income pari a $5,0 miliardi, con pre-tax margin dell’8,5%.

Earnings per share di $5,82.

Operating cash flow pari a $8,3 miliardi.

Free cash flow pari a $4,6 miliardi.

Financial Guidance

FY 2026

Earnings Per Share: $6,50 – $7,50.

Free Cash Flow: $3 miliardi – $4 miliardi.

1Q26

Total Revenue YoY: in aumento del 5% – 7%.

Operating Margin: 4,5% – 6%.

Earnings Per Share: $0,50 – $0,90.

