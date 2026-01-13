Matthieu Louvot è stato nominato CEO di Airbus Helicopters

Airbus SE ha nominato Matthieu Louvot come Chief Executive Officer (CEO) of Airbus Helicopters, a partire dal 1° aprile 2026. Riporterà al CEO di Airbus, Guillaume Faury, e farà parte dell’Executive Committee dell’azienda.

“Matthieu Louvot, attualmente Executive Vice-President Strategy for Airbus, succederà a Bruno Even, che ha deciso di lasciare l’azienda per perseguire i suoi prossimi obiettivi personali e professionali”, afferma Airbus.

“Sono profondamente grato a Bruno per la leadership dimostrata alla guida di Airbus Helicopters negli ultimi otto anni. Sotto il suo mandato, la Divisione ha ampliato il suo portafoglio prodotti, trasformato il suo sistema industriale e avviato un percorso di crescita sostenibile e redditizio. Rispetto la decisione di Bruno di dimettersi ed esplorare nuove strade per la prossima fase della sua carriera”, ha dichiarato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “I nostri team in Helicopters trarranno vantaggio dalla leadership di Matthieu, la cui vasta esperienza nel settore elicotteristico e la profonda conoscenza delle priorità operative e strategiche della Divisione consentiranno una transizione fluida. Gli auguro ogni successo nel ruolo e non vedo l’ora di vedere Airbus Helicopters raggiungere nuovi traguardi sotto la sua guida”.

“Laureato presso l’École Polytechnique e l’École Nationale d’Administration, Matthieu Louvot ha iniziato la sua carriera nell’amministrazione francese, anche come consulente per l’industria presso la Presidenza francese. È entrato in Airbus Helicopters nel 2010, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, tra cui Executive Vice President Customer Support & Services e Executive Vice President Programmes.

La sostituzione di Matthieu nel ruolo di Airbus EVP Strategy sarà annunciata in un secondo momento”, conclude Airbus.

