Delta Air Lines ordina fino a 60 Boeing 787 Dreamliner per ampliare e modernizzare la flotta widebody

Boeing e Delta Air Lines hanno annunciato che la compagnia aerea statunitense ha effettuato il suo primo ordine diretto per un massimo di 60 787 Dreamliner, per supportare la crescita internazionale a lungo raggio e rinnovare la flotta widebody della compagnia aerea.

“L’acquisto da parte di Delta di 30 787-10 – con la possibilità di acquistare fino a 30 ulteriori 787 della variante più grande – consentirà alla compagnia aerea di implementare i piani di espansione e modernizzazione sulle rotte transatlantiche e sudamericane ad alta domanda”, afferma Boeing.

“Delta sta costruendo la flotta per il futuro, migliorando l’esperienza del cliente, promuovendo miglioramenti operativi e fornendo sostituzioni costanti per gli aeromobili meno efficienti e più vecchi nel prossimo decennio”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Soprattutto, questi aeromobili saranno operati dai migliori professionisti del settore aeronautico, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo il servizio accogliente, di qualità e attento tipico di Delta”.

“Con una capacità fino a 336 passeggeri e un consumo di carburante inferiore del 25% rispetto agli aerei che sostituisce, il 787-10 offre il più basso operating cost per seat di qualsiasi altro aereo widebody. Offrendo un comfort superiore ai passeggeri, il 787 Dreamliner è dotato dei finestrini più ampi di qualsiasi altro aereo widebody in volo oggi e di aria pressurizzata a una cabin altitude inferiore, il che aiuterà i clienti Delta ad arrivare a destinazione più riposati”, prosegue Boeing.

“Siamo entusiasti che Delta Air Lines abbia scelto il 787-10 per unirsi alla sua flotta del futuro. L’efficienza, l’autonomia e il comfort per i passeggeri senza pari del 787 Dreamliner lo rendono perfetto per l’espansione internazionale e la modernizzazione della flotta di Delta”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il nostro team non vede l’ora di consegnare i nuovi Dreamliner a Delta e di supportare il suo impegno nel fornire un’esperienza di volo eccezionale ai passeggeri e promuovere la sostenibilità nel settore dell’aviazione”.

“Con oltre 460 aerei Boeing attualmente in servizio, Delta ha operato la maggior parte dei modelli Boeing single-aisle e widebody sulle sue reti domestiche e internazionali nel corso dei decenni. Questo nuovo ordine widebody rafforza ulteriormente questa partnership e supporta i posti di lavoro nel settore aerospaziale statunitense attraverso il sistema di produzione e la supply chain di Boeing.

L’acquisto di oggi porta il portafoglio ordini di Delta a 130 aerei Boeing, incluso l’ordine della compagnia aerea per 100 737-10. L’efficienza e la flessibilità del 787-10 e del 737-10 consentiranno a Delta di trasportare più passeggeri su più rotte, con l’espansione e la diversificazione della propria rete”, conclude Boeing.

Delta aggiunge il Boeing 787 Dreamliner alla flotta widebody

Delta afferma: “Delta aggiungerà 30 nuovi Boeing 787 Dreamliner widebody, proseguendo nel processo di rinnovamento e razionalizzazione della propria flotta, migliorando al contempo l’efficienza nei consumi e offrendo un’esperienza di volo di livello mondiale. Il 787 rappresenterà un nuovo tipo di flotta per Delta e si aggiunge a un precedente ordine di 100 Boeing 737-10 MAX (le consegne inizieranno dopo la certificazione).

Questo ordine rappresenta il prossimo passo nell’evoluzione internazionale di Delta, ampliando la sua portata globale e costruendo su solide basi per la crescita internazionale, supportata dalla rete domestica leader del settore e dalle joint venture partnership in ogni regione del mondo. Delta prevede di operare quest’anno il più ampio programma internazionale della sua storia”.

“L’ordine odierno per il 787 aggiunge diversità al nostro portafoglio ordini widebody, creando al contempo una scala efficiente in termini di costi per tutte le flotte widebody”, ha dichiarato Dan Janki, Delta’s chief financial officer. “La nostra strategia di flotta posiziona Delta per il futuro, migliorando l’esperienza del cliente e promuovendo miglioramenti operativi”.

“Il 787-10 è un’aggiunta ideale al Delta Transatlantic and South American network, offrendo una fuel efficiency per seat migliore del 25%, maggiore capacità, cabine premium più ampie e una maggiore cargo capability rispetto agli aerei widebody di precedente generazione che andrà a sostituire.

La cabina ampia, spaziosa e silenziosa del 787, con grandi finestrini e ampi vani portaoggetti, offrirà ai passeggeri un’esperienza di volo premium e di livello mondiale sui voli internazionali. L’aereo può raggiungere altitudini più elevate, offrendo voli più fluidi. Un design dei motori migliorato e altre tecnologie riducono il rumore, per un’esperienza di volo più silenziosa.

Il nuovo velivolo offrirà comfort di livello mondiale e un maggior numero di posti premium, tra cui le Delta One Suite, che attualmente rappresentano il 45% di tutti i posti Delta One della flotta widebody di Delta, con più Delta Premium Select e Delta Comfort, oltre alla Main Cabin.

Delta ha scelto i motori GEnx di GE Aerospace per equipaggiare l’aereo e ha stipulato un accordo con GE Aerospace per la manutenzione di questi motori.

L’ordine rientra negli obiettivi di spesa in conto capitale e di capacità precedentemente annunciati da Delta. Con gli impegni annunciati oggi, Delta ha ordinato 232 narrowbody e 54 widebody aircraft, la cui consegna è prevista nei prossimi anni”, conclude Delta.

Delta Air Lines seleziona i motori GE Aerospace GEnx per i suoi nuovi 787-10

GE Aerospace ha annunciato oggi che Delta Air Lines ha scelto i motori GEnx per equipaggiare 30 nuovi Boeing 787-10, con opzioni per altri 30 velivoli. L’accordo include anche motori di riserva e assistenza a lungo termine.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Per oltre 60 anni, GE Aerospace è stata orgogliosa di collaborare con Delta Air Lines e siamo onorati che il GEnx ora sarà operativo per supportare i loro piani di crescita internazionale. Il motore GEnx offrirà affidabilità, efficienza e durata per gli anni a venire”.

“Progettata con materiali avanzati e tecnologie all’avanguardia, la famiglia di motori GEnx rappresenta un importante passo avanti nella propulsione moderna, con una maggiore autonomia e affidabilità. Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia GEnx ha accumulato oltre 70 milioni di ore di volo e oggi alimenta due terzi di tutti i velivoli 787 in servizio”, afferma GE Aerospace.

Ed Bastian, Delta chief executive officer, ha aggiunto: “I motori GEnx di GE Aerospace ci consentiranno di collegare i nostri passeggeri a destinazioni internazionali in tutto il mondo con maggiore efficienza e affidabilità, e sono fondamentali per la nostra visione di crescita. Non vediamo l’ora di introdurre questi motori all’avanguardia nella nostra flotta”.

“Il rapporto tra GE Aerospace e Delta Air Lines è iniziato nel 1956, con il Convair 880 equipaggiato con motori CJ-805-3. Oggi, Delta Air Lines opera un’ampia flotta di oltre 1.300 aeromobili con motori GE Aerospace e CFM, che include motori CF6, CFM56-7B e LEAP“, conclude GE Aerospace.

