SWISS introduce nuove regole per i power bank a bordo

Swiss International Air Lines (SWISS) e Lufthansa Group adotteranno domani (15 gennaio) nuove regole sul trasporto e l’utilizzo dei power bank sui loro voli.
“Le nuove regole migliorano la sicurezza a bordo sia per i passeggeri che per i membri dell’equipaggio: con la sua batteria al litio, un power bank malfunzionante rappresenta un potenziale rischio di incendio.
In base alle nuove regole, non è più consentito caricare dispositivi elettronici come telefoni cellulari o tablet tramite un power bank durante il volo. È inoltre vietato caricare il power bank stesso tramite l’electrical power supply dell’aeromobile. È possibile portare a bordo un massimo di due power bank per passeggero.
Inoltre, i power bank non possono più essere riposti nelle cappelliere: devono essere tenuti addosso al passeggero, riposti nella tasca del sedile o nel bagaglio a mano sotto il sedile di fronte. I power bank rimangono vietati nel bagaglio da stiva. Le nuove norme sono in linea con le ultime raccomandazioni delle EASA, FAA, IATA and ICAO international aviation organizations”, afferma SWISS.
Le principali nuove norme in breve:
– Massimo due power bank per passeggero.
– I power bank non possono essere utilizzati per caricare altri dispositivi a bordo.
– I power bank non possono essere caricati tramite l’aircraft electrical power supply.
– I power bank possono continuare a essere utilizzati per alimentare dispositivi medici essenziali.
– I power bank non possono essere riposti nelle cappelliere, ma devono essere tenuti nel bagaglio a mano sotto il sedile di fronte, nella tasca del sedile o addosso al passeggero.
– Potenza massima della batteria consentita: 100 wattora.
– I power bank con una potenza della batteria compresa tra 100 e un massimo di 160 wattora possono essere portati a bordo solo previa autorizzazione della compagnia aerea.
– Le stesse regole si applicano alle sigarette elettroniche.
“Le nuove regole per i power bank si applicano a tutto Lufthansa Group. Ulteriori informazioni sul trasporto e l’utilizzo di dispositivi elettronici a bordo sono disponibili qui: https://www.swiss.com/ch/en/prepare/baggage/electronic-devices-and-batteries.html“, conclude SWISS.
(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)