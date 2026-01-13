News Brevi – 13.01.2026

AIR FRANCE INTRODUCE FRENCH BLOOM NELLA SUA LA PREMIERE CABIN – Air France informa: “Per la prima volta, Air France offre agli ospiti che viaggiano in cabina La Première un vino rosé spumante analcolico del marchio French Bloom. Selezionato da Xavier Thuizat, Meilleur Sommelier de France nel 2022 e head sommelier di Air France, questo nuovo prodotto genuino e festoso completa la selezione di bevande analcoliche disponibili a bordo. Sviluppato in armonia con la natura e certificato biologico, il French Bloom 0.0% alcohol sparkling rosé offre una bevanda leggera e ipocalorica. Dall’uva rigorosamente selezionata all’imbottigliamento del prodotto finale, questo vino spumante è il risultato di un preciso blend di Chardonnay, completato da un tocco di Pinot Nero, il tutto dealcolizzato e prodotto con ingredienti naturali al 100%. Non contiene coloranti, conservanti, solfiti o zuccheri aggiunti. Gustato come aperitivo o durante un pasto, è il modo perfetto per celebrare l’arte francese del viaggiare”. “Al naso è straordinariamente complesso, rivelando incantevoli note di melograno e verbena. Gli ospiti de La Première saranno piacevolmente sorpresi dall’eleganza e dalla finezza delle bollicine, che deliziano il palato, aggiungendo un tocco di piacere gourmet alle note di frutti rossi”, ha affermato Xavier Thuizat, Air France’s head sommelier. “Questa novità completa la selezione di vini, champagne, liquori e birre francesi, accuratamente selezionati da Xavier Thuizat, Meilleur Sommelier de France nel 2022, e il menù dei cocktail, che comprende cocktail alcolici e analcolici, creato dal rinomato mixologist Matthias Giroud. Quest’inverno, la cabina La Première è disponibile sui voli da Parigi-Charles de Gaulle ad Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tel Aviv, Tokyo-Haneda e Washington, D.C.”, conclude Air France.

DELTA PREMIERA’ I DIPENDENTI CON UNA MEDIA DI OLTRE 4 SETTIMANE DI EXTRA PAY – Delta informa: “I dipendenti Delta in tutto il mondo riceveranno 1,3 miliardi di dollari come quota degli utili della compagnia aerea per il 2025, con un conseguente pagamento stimato dell’8,9% degli utili annui ammissibili, ovvero più di quattro settimane di retribuzione extra in media. Il Profit Sharing Day del 13 febbraio, tradizionalmente coincidente con San Valentino, è l’annuale promemoria e celebrazione del potere delle persone Delta e della nostra cultura che mette le persone al primo posto”. “La passione e la dedizione dei dipendenti Delta ci hanno accompagnato fino al 2025 e continueranno a spingerci avanti”, ha dichiarato Allison Ausband, Chief People Officer. “La loro incrollabile attenzione alla sicurezza e all’assistenza è ciò che crea fiducia e una profonda lealtà nei clienti, e il successo continuo di Delta”. “Il profit sharing è fondamentale per il valore di Delta: investire nei dipendenti significa investire nel successo continuo della compagnia. I dipendenti Delta ricevono il 10% dei primi 2,5 miliardi di dollari guadagnati dalla compagnia aerea e il 20% oltre i 2,5 miliardi di dollari. Il pagamento di 1,3 miliardi di dollari di quest’anno è tra i primi 5 nella storia della compagnia aerea e si prevede che sarà superiore a quello dell’intero settore. Dal 2022, Delta avrà condiviso quasi 5 miliardi di dollari di utili con i dipendenti, ovvero più di 18 settimane di retribuzione. Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza come datore di lavoro, classificandosi al 15° posto nella Fortune 100 Best Companies to Work For® list e selezionata ogni anno dagli esperti di cultura aziendale di Great Place To Work. Delta si è inoltre classificata al secondo posto nella Forbes list of World’s Best Employers 2025 ed è stata inserita nella classifica Forbes dei migliori datori di lavoro americani per stato, classificandosi al primo posto in Georgia, Michigan e Utah”, conclude Delta.

L’EMIRATES AVIATION UNIVERSITY CELEBRA 379 NUOVI GRADUATI – In occasione della sua 36a graduation, l’Emirates Aviation University (EAU) ha celebrato i successi di una classe altamente qualificata di 379 studenti. Oltre 26.500 studenti si sono graduati all’EAU fino ad oggi, con un tasso di occupabilità del 94%, a dimostrazione del suo continuo contributo al bacino di talenti dell’aviazione e della tecnologia. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, Chancellor of the EAU, ha conferito ai graduati i loro meritati certificati. Ha dichiarato: “Mentre il settore entra in una nuova era guidata dalla trasformazione digitale e dall’innovazione, la prossima generazione di talenti svolgerà un ruolo determinante nel tracciarne la rotta. I graduati dell’EAU incarnano questo slancio nel settore. Sono dotati della perspicacia, della resilienza e dell’ambizione necessarie per orientarsi in un panorama globale sempre più complesso. I loro risultati riflettono il nostro impegno a sostenere un settore che rimane vitale per il progresso e la prosperità del mondo. Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni a questa eccezionale schiera di giovani che inizia il suo viaggio verso il futuro dell’aviazione”. Il Professor Ahmad Al Ali, Vice-Chancellor of Emirates Aviation University, ha dichiarato: “La classe di graduati di quest’anno riflette la profondità del talento coltivato presso l’EAU. I nostri programmi sono sviluppati in stretta sintonia con le esigenze in continua evoluzione dei settori dell’aviazione e della tecnologia, garantendo ai nostri studenti competenze rilevanti per il settore e una mentalità lungimirante. I loro risultati riaffermano il nostro impegno nel formare professionisti preparati a contribuire a un settore caratterizzato da innovazione e rapida trasformazione. Siamo certi che porteranno avanti i valori dell’università e continueranno a elevare gli standard di eccellenza nel settore”. Tenutasi presso il campus dell’EAU a Dubai, la cerimonia ha rispecchiato la variegata comunità dell’università e il suo ampio portfolio di programmi specializzati. Gli studenti hanno completato studi universitari e post-laurea in aviation management, aeronautical engineering, aircraft maintenance engineering, logistics and supply chain management, aviation safety and security, e altre discipline chiave a supporto dell’ecosistema dell’aviazione. Come parte integrante dell’Emirates Group, EAU sfrutta il know-how e l’ecosistema di quest’ultimo per sviluppare e offrire programmi efficaci, mirati e pratici che garantiscano ai graduati di essere pronti per la carriera al termine del percorso di studi. Nel 2025 il Gruppo ha formato 130 stagisti EAU e nel corso degli anni ne ha ospitati più di 3.000, offrendo agli studenti un’opportunità di mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze accademiche presso Emirates e dnata. Il gruppo di 379 graduati comprende 296 studenti di laurea triennale e 83 studenti di laurea magistrale, di cui 28 studenti di ingegneria interamente sponsorizzati da Emirates Engineering. Il gruppo comprende 121 cittadini degli Emirati Arabi Uniti. EAU ha inoltre premiato 20 studenti esemplari in tutte le discipline, a testimonianza dell’impegno dell’università nel formare la prossima generazione di leader dell’aviazione. Gli studenti si impegnano attraverso approcci di apprendimento multimodali, accedono a risorse di ricerca all’avanguardia, partecipano a collaborazioni e conferenze di settore di grande interesse organizzate dall’università e vivono esperienze di apprendimento pratiche e arricchenti. Gli studenti hanno presentato progetti innovativi in ingegneria e intelligenza artificiale al NextGen Leaders Programme, tenutosi durante il Dubai Airshow 2025, acquisendo esperienza in uno degli eventi aeronautici e aerospaziali più importanti al mondo.

IATA: PREOCCUPAZIONE PER LE EU261 REVISIONS – IATA informa: “Airlines for Europe (A4E), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Transport Association (IATA) hanno espresso profonda preoccupazione per le recenti pressioni dell’European Parliament volte a indebolire la scelta dei consumatori e a danneggiare la competitività dell’European aviation industry. La European Parliament Committee on Transport and Tourism (TRAN) ha votato ieri per mantenere le sue richieste più severe per la revisione delle EU air passenger rights rules. Questo nonostante l’evidenza che i consumatori preferiscano dare priorità alla scelta, al rapporto qualità-prezzo e alla puntualità degli air transport services rispetto a risarcimenti aggiuntivi e altri elementi che aumenteranno i costi dei loro biglietti. L’EU261 offre già air transport consumer protections che creano gli oneri più gravosi per le compagnie aeree al mondo, senza offrire il valore che i consumatori cercano. L’intento della revisione dell’EU261 da parte della EU Commission era quello di riequilibrare gli elementi di tale tutela, supportando il consumatore e soddisfacendo al contempo le esigenze di un air transport network moderno e competitivo per l’Europa. Le compagnie aeree e i loro passeggeri hanno un obiettivo comune: un aviation network solido che offra connettività, un buon rapporto qualità-prezzo e che offra le performance promesse. L’aggiunta di ulteriori oneri finanziari e operativi non affronta le cause profonde delle travel disruption, come infrastructure and air traffic management (ATM) constraints, ma minaccia l’accessibilità economica dell’air travel e la scelta e la competitività dei trasporti da, per e all’interno dell’EU. Le proposte di adottare un elenco non esaustivo di circostanze straordinarie non tengono conto della realtà di operare voli in modo sicuro ed efficiente. A4E, ERA e IATA esortano i decisori dell’EU a mantenere una posizione più realistica. L’EU261 costa già alle compagnie aeree e ai passeggeri 8,1 miliardi di euro all’anno. La priorità dovrebbe essere chiarire le regole, mantenere il volo accessibile a tutti e mantenere l’Europa connessa”.

DAC – DISTRETTO AEROPORTUALE DELLA CAPMANIA: CMD TORNA ITALIANA AL 100% – Il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania accoglie con particolare soddisfazione il ritorno alla piena proprietà italiana di CMD SpA, azienda campana di eccellenza nella progettazione e prototipazione di tecnologie avanzate per la propulsione, riacquistata dai fondatori Giorgio e Mariano Negri dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Ltd., entrata nel capitale nel 2017 a supporto dell’espansione internazionale dell’impresa. “Il ritorno di CMD sotto il controllo dei fondatori è una scelta di grande responsabilità industriale e rappresenta un messaggio chiaro: l’impresa italiana può e deve essere protagonista del proprio futuro. Il Distretto Aerospaziale della Campania lavora ogni giorno per rafforzare la competitività delle aziende, accompagnandole nei processi di innovazione, crescita e posizionamento internazionale, valorizzando il legame tra industria, ricerca e territorio”, sottolinea Luigi Carrino, presidente del DAC. L’operazione rappresenta un segnale forte e controcorrente nel panorama industriale attuale, riaffermando il valore della proprietà imprenditoriale italiana come leva strategica per l’innovazione, la competitività e la credibilità sui mercati globali. “Abbiamo voluto dare un segnale forte contro la desertificazione industriale”, dice Mariano Negri, Amministratore Delegato di CMD. “Il ritorno alla piena proprietà italiana è stato accolto con grande entusiasmo anche all’interno dell’azienda, perché consente di esprimere in modo compiuto il patrimonio di competenze, cultura industriale e saper fare che da sempre caratterizzano CMD, rafforzandone l’identità e creando nuove opportunità di crescita. In questo percorso, l’appartenenza al Distretto Aerospaziale della Campania assume un valore strategico”, afferma il comunicato. “Essere soci del DAC significa poter contare su un ecosistema coeso e competitivo, capace di favorire sinergie, trasferimento tecnologico e sviluppo di competenze avanzate, che lo rendono un asset strategico per la Campania e l’intero sistema-Paese”, afferma Carrino.

FLIX ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DI MAGGIORANZA NEL CAPITALE DI FLIBCO – Flix, l’operatore globale travel tech, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di Flibco, piattaforma leader in Europa nel settore dei trasferimenti aeroportuali, attualmente di proprietà della compagnia SLG (ex Sales-Lentz Group), con sede in Lussemburgo. Flix si espande così nel segmento del trasporto aeroportuale rafforzando la sua posizione sul mercato europeo e supportando, allo stesso tempo, la crescita di Flibco come parte del gruppo. SLG resterà azionista di minoranza e un partner strategico. Grazie a questo investimento, Flix può ampliare il range dei servizi offerti al di là dei viaggi di lunga percorrenza. La società, che in passato ha già lanciato con successo servizi shuttle in mercati come la Svezia e offre collegamenti di lungo raggio con gli aeroporti di tutta Europa, vede in questa operazione un grande potenziale grazie alla rete consolidata di Flibco e al suo know-how nel settore. Flibco, che opera in sette Paesi in collaborazione con le aziende partner locali, si è affermata come uno dei principali servizi di trasporto aeroportuale in Europa. Il suo modello di business asset-light e l’attenzione agli aspetti di innovazione e digitalizzazione rappresentano il presupposto ideale per una sua facile integrazione nell’ecosistema digitale di Flix. André Schwämmlein, Amministratore Delegato di Flix, ha commentato: “Negli anni, abbiamo osservato che esiste una richiesta di forme di trasporto affidabili e convenienti per spostarsi da e verso gli aeroporti, oltre che fra le città. Questo investimento ci consentirà di espanderci all’interno del segmento del trasporto aeroportuale in modo mirato. Flibco ha saputo costruire un business solido in un mercato frammentato, e siamo fiduciosi che, sfruttando l’infrastruttura tecnologica e l’ampia rete internazionale di Flix, potremo valorizzarne ancora di più il potenziale”. Marc Sales, Associate SLG ha commentato: “L’idea di Flibco è nata da un obiettivo ben preciso: quello di diventare il leader nella mobilità aeroportuale. Poter contare su un partner efficiente che condivide questa ambizione rappresenta per noi un importante punto di svolta. Come società di famiglia, abbiamo sempre messo l’innovazione al centro del nostro operato, e Flibco riflette questo spirito. Ora, con Flix al nostro fianco, possiamo portare avanti questa visione a livello internazionale e creare nuove opportunità per l’intero gruppo”. I clienti continueranno a prenotare i propri biglietti direttamente sul sito flibco.com. In futuro, le tratte Flibco saranno prenotabili anche sui canali Flix: i passeggeri potranno così combinare l’offerta degli shuttle aeroportuali di Flibco con quella erogata da Flix per i collegamenti interurbani di lunga percorrenza.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL 350° MH-60R HELICOPTER ALLA U.S. NAVY – Lockheed Martin informa: “In una recente cerimonia, Lockheed Martin ha consegnato il suo 350° MH-60R “Romeo” helicopter alla U.S. Navy. L’aeromobile è stato consegnato all’HSM-41, l’Helicopter Maritime Strike Fleet Replacement Squadron della Marina degli Stati Uniti, che addestra i nuovi piloti e gli equipaggi della U.S. Pacific Fleet all’impiego dell’elicottero MH-60R. Questo traguardo segna un traguardo significativo nella produzione e nella consegna dell’elicottero navale più avanzato al mondo. Il Sikorsky MH-60R si è guadagnato la reputazione di premier global anti-submarine warfare (ASW) helicopter platform, grazie ad advanced sensors, integrated mission systems, precision weapons and network-centric capability. Le sue comprovate prestazioni operative lo hanno reso una risorsa ineguagliabile”. “La consegna del 350° elicottero MH-60R è una testimonianza delle eccezionali capacità di questo velivolo e della dedizione del nostro team”, ha dichiarato Ali Ruwaih, Maritime Systems vice president. “Siamo orgogliosi di supportare la U.S Navy e i nostri partner globali con questa piattaforma multi-missione altamente avanzata, che rimarrà una componente fondamentale delle global ASW operations per i decenni a venire”. “L’MH-60R è stato il principale anti-submarine and surface warfare helicopter della Marina degli Stati Uniti dal 2010. Questa vera risorsa multi-missione ha dimostrato la sua efficacia in tutti gli aspetti delle operazioni terrestri e marittime, soddisfacendo diversi requisiti di missione in tutto il mondo”, ha dichiarato il Captain William Hargreaves, H-60 Multi-Mission Helicopters program manager. “Grazie al suo network-centric design, l’MH-60R consente comunicazioni e scambi di dati senza interruzioni con altri assetti ASW, migliorando la consapevolezza situazionale e facilitando operazioni ASW coordinate. Si prevede che la vita utile del Romeo si estenderà fino al 2050 e la sua linea di produzione attiva garantisce ai clienti la possibilità di continuare ad acquisire nuovi velivoli e aggiornare le flotte esistenti con le più recenti capacità. Con oltre un milione di ore di volo complessive, Lockheed Martin ha consegnato velivoli MH-60R a Stati Uniti, Australia, Danimarca, Arabia Saudita, India, Grecia e Corea del Sud, con prossime consegne programmate a Spagna e Norvegia”, conclude Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN: IL SEGRETARIO HEGSETH VISITA LA F-35 FACILITY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha accolto il Secretary of War Pete Hegseth alla Fort Worth, Texas, F-35 Lightning II production facility. La visita faceva parte dell’Arsenal of Freedom industry tour del Segretario e ha sottolineato il ruolo di Lockheed Martin nell’accelerare la trasformazione del settore nel fornire capacità critiche al velivolo. Durante il tour, Hegseth ha visitato la linea di assemblaggio dell’F-35, ha incontrato i dirigenti di Lockheed Martin e si è rivolto a oltre 600 dei 19.000 dipendenti di Fort Worth. Oltre 1.900 fornitori negli Stati Uniti, più della metà dei quali sono piccole imprese, contribuiscono alla supply chain dell’F-35. La produzione annuale dell’F-35 procede a un ritmo cinque volte più veloce di qualsiasi altro allied fighter attualmente in produzione, a dimostrazione della portata e della maturità del programma”. “L’F-35 è il multi-mission fighter jet più avanzato al mondo, come dimostrato chiaramente da molti recenti impegni militari in tutto il mondo. I nostri piloti di F-35, insieme a quelli dei nostri alleati, garantiscono la superiorità aerea quando solcano i cieli e contribuiscono in modo fondamentale alla strategia di pace”, ha dichiarato Jim Taiclet, chairman, president and CEO of Lockheed Martin. “È stato un onore ospitare il Segretario Hegseth durante la sua visita al nostro stabilimento di produzione dell’F-35 a Fort Worth, Texas, e presentargli i membri della nostra straordinaria forza lavoro che nel 2025 ha consegnato un numero record di 191 fighter. Ognuno dei nostri 19.000 dipendenti nello stabilimento di Fort Worth, e molti altri nelle nostre fabbriche e in quelle dei nostri fornitori in tutto il paese, è totalmente dedicato a costruire questi jet in modo più rapido ed efficiente”.

TEXTRON SYSTEMS INTRODUCE IL MMUSV – Textron informa: “Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato il lancio del suo Multi Mission Uncrewed Surface Vessel (MMUSV), la quinta generazione del suo CUSV® craft. Basato sulla comprovata maturità del CUSV, il MMUSV offre maggiore autonomia e maggiore resistenza, ampliando la capacità di svolgere missioni avanzate. Textron Systems si è aggiudicata il Low-Cost Unmanned Maritime Solution (Large) award tramite l’Expeditionary Mission Consortium-Crane (EMC2) nell’agosto 2025 per lo sviluppo, il collaudo e la consegna del craft. Il MMUSV si basa sugli oltre 40 anni di esperienza di Textron Systems in multi-domain autonomous vehicle”.