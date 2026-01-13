I Gulfstream G500 e G600 ottengono la EASA Steep-Approach Certification

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che i Gulfstream G500 e G600 hanno ricevuto la certificazione per steep approach landing dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA), consentendone l’impiego in un numero ancora maggiore di aeroporti in tutto il mondo.

“I nostri clienti beneficiano già delle performance e dell’efficienza rivoluzionarie dei G500 e G600”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Con l’ottenimento della EASA steep-approach certification, siamo orgogliosi di offrire agli operatori europei una flessibilità ancora maggiore, consentendo loro di accedere ad aeroporti e destinazioni più remoti in tutto il mondo”.

“Il G500 e il G600 hanno ricevuto la Federal Aviation Administration (FAA) steep-approach certification rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Per ottenere le certificazioni FAA ed EASA, entrambi i velivoli hanno dimostrato con successo le loro steep-approach capabilities con low-speed handling and short-field landings a London City Airport e Lugano Airport“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Oggi, ci sono più di 350 velivoli G500 e G600 in servizio in tutto il mondo. La flotta ha accumulato un totale complessivo di oltre 350.000 ore, 173.000 atterraggi e oltre 120 city-pair speed records”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)