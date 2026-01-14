TAP annuncia nuove rotte e un investimento strategico a Porto

TAP Air Portugal conferma e rafforza il proprio impegno nel Nord del Portogallo, annunciando un pacchetto di misure strategiche volto a potenziare le operazioni dall’Aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto e a consolidare ulteriormente la posizione della compagnia nella regione.

“Per la stagione invernale TAP mette a disposizione 135 voli diretti settimanali da Porto verso destinazioni internazionali, inclusi 13 voli settimanali verso quattro destinazioni intercontinentali: Rio de Janeiro, San Paolo, New York e Luanda. Dal 1° luglio entreranno in operatività le nuove rotte Porto-Terceira e Porto-Praia (Capo Verde), con tre frequenze settimanali. Dal prossimo inverno, inoltre, il collegamento Porto-Boston diventerà annuale, e non più stagionale. È previsto poi l’avvio di voli diretti Porto-Tel Aviv, con quattro frequenze settimanali.

Nell’ambito del piano strategico per i prossimi tre anni, TAP prevede anche il lancio di ulteriori rotte intercontinentali – che saranno comunicate successivamente – e l’aumento delle frequenze su rotte già attive”, afferma TAP Air Portugal.

“Parallelamente, la compagnia annuncia un investimento per la costruzione di un nuovo Maintenance & Engineering Hub presso l’Aeroporto di Porto, con capacità per due aeromobili A321 (o equivalenti). Il progetto, la cui conclusione è prevista per il 2028, costituisce un passaggio chiave nella strategia di crescita di TAP nel territorio: consentirà di internalizzare le principali ispezioni della flotta, ridurre i costi operativi e creare circa 200 posti di lavoro altamente specializzati”, proseue TAP Air Portugal.

Nel corso della presentazione ufficiale, che si è tenuta presso l’Aeroporto Francisco Sá Carneiro, il CEO di TAP Air Portugal, Luís Rodrigues, ha dichiarato: “Questo è un nuovo momento per TAP e per il Nord del Portogallo. Stiamo rafforzando le nostre operazioni intercontinentali e investendo in infrastrutture strategiche, offrendo più opzioni ai nostri clienti e maggiori opportunità all’economia regionale. TAP è impegnata nel Nord come mai prima d’ora”.

Il CEO di ANA – Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière, ha aggiunto: “La firma di questo memorandum con TAP Air Portugal esprime il nostro impegno congiunto verso il Nord del Portogallo e verso il futuro dell’Aeroporto Francisco Sá Carneiro, rafforzando la connessione di Porto con il mondo e investendo nella manutenzione aeronautica del Paese. ANA|VINCI Airports continuerà a garantire gli elevati standard di servizio che hanno contraddistinto l’aeroporto e a sostenere investimenti strutturali – come il rifacimento della pista, per un valore superiore a 50 milioni di euro – per preparare lo scalo e i nostri clienti a un futuro di maggiore connettività e crescita”.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)