Free high-speed internet: Austrian Airlines utilizzerà Starlink per tutti i passeggeri in futuro

Austrian Airlines informa: “Che si voglia lavorare durante il volo, passare il tempo guardando l’ultimo film di Hollywood o semplicemente continuare a giocare online con i propri cari a terra, la società madre di Austrian Airlines, Lufthansa Group, sta ponendo una pietra miliare nella premium customer experience con l’introduzione graduale del free, high-speed Internet access per tutti gli ospiti (leggi anche qui).
Il lancio inizierà quest’anno, con tutti gli 850 aeromobili del Gruppo che saranno gradualmente dotati di accesso a Internet ad alta velocità entro il 2029, sia nella flotta esistente che su tutti i nuovi aeromobili”.
“Il partner per questo upgrade completo è il fornitore leader Starlink, che offre la connessione internet in volo più veloce del settore. Il sistema si basa sulla tecnologia satellitare e consente l’utilizzo online in volo proprio come a terra.
Per Austrian Airlines, questo significa che in futuro l’intera A320 Family e i Boeing 787 Dreamliner voleranno con la tecnologia Starlink. Il nuovo internet service sarà quindi gratuito sui voli a corto, medio e lungo raggio per tutti gli status customers, i clienti con Travel ID registration o i Miles & More customers, in tutte le classi di viaggio”, prosegue Austrian Airlines.
“Ulteriori dettagli sul programma di upgrade e sulla data in cui gli aeromobili di Austrian Airlines con Starlink high-speed internet potranno decollare saranno annunciati nel corso dell’anno”, conclude Austrian Airlines.
(Ufficio Stampa Austrian Airlines)