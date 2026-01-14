Wizz Air celebra un traguardo record a Roma Fiumicino

Wizz Air ha celebrato oggi a Roma un momento storico, raggiungendo quota 500 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio delle sue operazioni nel 2004.

“Il traguardo è stato celebrato con un evento dedicato presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, a sottolineare il ruolo centrale della Capitale italiana nella strategia di crescita europea della compagnia.

Il 500 milionesimo passeggero è stato accolto a bordo di un volo Wizz Air da Roma Fiumicino a Erevan, enfatizzando il ruolo dello scalo come una delle basi più strategiche della compagnia in Italia. Per condividere la celebrazione con i propri clienti, Wizz Air ha inoltre distribuito 100 Golden Tickets – ciascuno del valore di 50 euro – ai viaggiatori di quattro voli selezionati”, afferma Wizz Air.

“Superare la soglia dei 500 milioni di passeggeri è un momento fondamentale per Wizz Air e una chiara testimonianza della forza della nostra visione a lungo termine”, ha dichiarato József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air. “Celebrare questo traguardo a Roma ha un significato speciale, poiché Fiumicino è diventato il motore della nostra crescita in Italia e un pilastro della nostra rete europea. L’aggiunta del nostro 16° aeromobile rafforza l’impegno verso la Capitale, permettendoci di aprire nuove rotte, potenziare le frequenze chiave, creare nuovi posti di lavoro in Italia e offrire opportunità di viaggio ancora più convenienti. Con la flotta più giovane ed efficiente d’Europa, forti partnership nella regione e un focus costante sull’eccellenza operativa, siamo pronti a crescere in modo responsabile e a continuare ad avvicinare Roma al mondo”.

“Raggiungere mezzo miliardo di passeggeri è molto più di un traguardo numerico – rappresenta 500 milioni di scelte individuali effettuate da clienti che continuano a dare fiducia a Wizz Air per le sue tariffe accessibili, l’ampia rete e l’affidabilità operativa. In poco meno di 22 anni, la compagnia ha trasportato più persone dell’intera popolazione dell’Unione Europea, consolidando il suo ruolo di forza trainante nella democratizzazione del viaggio aereo in Europa e oltre.

Roma Fiumicino è al centro del successo di Wizz Air in Italia. In parallelo all’annuncio di oggi, la compagnia ha anche confermato l’aggiunta del suo 16° Airbus A321neo nella base di Roma, rafforzando ulteriormente la posizione dello scalo quale il più grande hub Wizz Air nel Paese. Questo nuovo aeromobile rappresenta un investimento tangibile a lungo termine nella Capitale e sblocca una significativa espansione del network.

Grazie alla capacità aggiuntiva, Wizz Air lancerà progressivamente un’ampia gamma di nuove rotte nel corso del 2026, portando il numero totale di destinazioni servite da Fiumicino a 75. I nuovi collegamenti uniranno Roma con Bratislava, Malta, Targu Mures, Kosice, Tallinn, Varna, Oslo, Podgorica, Oradea, Rodi, Chania, Cefalonia, Mahon, Alessandria d’Egitto, Costanza e Pristina, con frequenze da due a sette voli settimanali. Queste rotte saranno introdotte tra marzo e settembre 2026.

L’arrivo del 16° aereo consentirà inoltre di aumentare le frequenze su alcune delle rotte più popolari: i voli tra Roma e Barcellona passeranno da 14 a 18 a settimana, la capacità sulla rotta Roma – Parigi Orly raddoppierà da 7 a 14 voli settimanali, e il collegamento Budapest – Roma arriverà fino a 17 frequenze settimanali”, prosegue Wizz Air.

“Oltre ai collegamenti cittadini, la nuova capacità alimenterà una massiccia espansione del programma estivo da Roma. I voli per Palma di Maiorca raddoppieranno, mentre i servizi per Ibiza, Lampedusa, Corfù e Santorini vedranno una crescita sostanziale. Diverse rotte stagionali – tra cui Tallinn, Varna e popolari destinazioni greche – saranno lanciate in anticipo rispetto al previsto per rispondere alla forte domanda per l’estate 2026.

La presenza di Wizz Air a Roma va ben oltre il network di rotte. Fiumicino ospita infatti il secondo Training Centre della compagnia dopo quello di Budapest, dotato di tre simulatori di volo operativi sette giorni su sette a supporto della formazione continua degli equipaggi”, continua Wizz Air.

“Nel 2025, 6,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Wizz Air da e per Roma Fiumicino, con un tasso di completamento dei voli del 99,7%. Il profondo radicamento nella Capitale è ulteriormente testimoniato da iniziative come la campagna “Let’s Get Lost” e la partnership a lungo termine con l’AS Roma, che rafforza la forte impronta locale del brand”, conclude Wizz Air.

Roma Fiumicino – Bratislava – 7x a settimana – Dal 16 Marzo 2026

Roma Fiumicino – Malta – 7x a settimana – Dal 29 Marzo 2026

Roma Fiumicino – Targu Mures – 2x a settimana – Dal 30 Marzo 2026

Roma Fiumicino – Kosice – 2x a settimana – Dal 31 Marzo 2026

Roma Fiumicino – Tallinn – 3x a settimana – Dal 27 Aprile 2026

Roma Fiumicino – Varna – 3x a settimana – Dal 28 Aprile 2026

Roma Fiumicino – Oslo – 3x a settimana – Dal 28 Aprile 2026

Roma Fiumicino – Podgorica – 2x a settimana – Dal 2 Giugno 2026

Roma Fiumicino – Oradea – 2x a settimana – Dal 28 Giugno 2026

Roma Fiumicino – Rhodes – 3x a settimana – Dal 28 Giugno 2026

Roma Fiumicino – Chania – 2x a settimana – Dal 29 Giugno 2026

Roma Fiumicino – Kefalonia – 3x a settimana – Dal 29 Giugno 2026

Roma Fiumicino – Mahon – 3x a settimana – Dal 30 Giugno 2026

Roma Fiumicino – Alexandria – 3x a settimana – Dal 7 Settembre 2026

Roma Fiumicino – Constanta – 2x a settimana – Dal 22 Settembre 2026

Roma Fiumicino – Pristina – 2x a settimana – Dal 22 Settembre 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)