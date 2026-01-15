Bombardier espande la sua presenza a Dorval con un progetto da 100 milioni di dollari

Bombardier annuncia un nuovo state-of-the-art manufacturing centre di 126.000 piedi quadrati a Dorval, segnando una tappa significativa nella sua strategia di crescita.

“Situata vicino al Challenger manufacturing centre e al Laurent Beaudoin Completion Centre, questa nuova facility amplierà ulteriormente la presenza industriale di Bombardier e ne rafforzerà le capacità produttive. Bombardier ospiterà un evento per celebrare l’annuncio, alla presenza di rappresentanti dell’industria e del governo, nonché dei dipendenti Bombardier.

Il progetto rappresenta un investimento di circa 100 milioni di dollari e fa parte della strategia a lungo termine dell’azienda per aumentare la produttività in risposta alla crescente domanda di business aircraft. Si prevede che questa nuova facility, la cui apertura è prevista entro la fine del 2027, creerà opportunità di lavoro qualificate”, afferma Bombardier.

“Questo importante investimento dimostra il nostro impegno a sostenere la crescita di Bombardier e a costruire l’infrastruttura necessaria per massimizzare la nostra produttività. Con l’espansione della nostra capacità produttiva, ci stiamo posizionando per tenere il passo con la domanda globale e consolidare la nostra posizione ai vertici del settore della business aviation”, ha dichiarato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Excellence System. “Vogliamo inoltre riconoscere l’efficacia degli Investissement Quebec programs a sostegno della crescita aziendale. L’ESSOR program, che finanzierà parte della nostra espansione attraverso un prestito rimborsabile, sostiene gli obiettivi di crescita globale di Bombardier, creando al contempo posti di lavoro di qualità nella provincia del Quebec”.

“A sostegno di questa iniziativa strategica, Christine Fréchette, Quebec’s Minister of Economy, Innovation and Energy and Minister responsible for the Montérégie region, sarà presente per annunciare un prestito rimborsabile a fondo perduto di 35 milioni di dollari nell’ambito dell’Investissement Quebec ESSOR program, gestito dal governo. Il programma è stato creato per contribuire a promuovere la competitività del settore manifatturiero e la vitalità economica del Quebec”, prosegue Bombardier.

“Sostenendo l’espansione di Bombardier, un world-class prime contractor, il nostro governo sta generando significativi benefici economici per l’intera filiera del Quebec e per il polo aerospaziale. Questo investimento porterà anche alla creazione di centinaia di posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti, rafforzando al contempo le competenze del Quebec. Grazie al suo know-how e alla sua capacità di innovazione, Bombardier sta contribuendo a consolidare la posizione globale del Quebec in questo settore strategico e sono molto orgogliosa di sostenere questa azienda locale”, ha dichiarato Christine Fréchette, Minister of Economy, Innovation and Energy and Minister responsible for the Montérégie region.

“L’annuncio è l’ultimo di una serie di importanti contributi economici di Bombardier al Quebec e al Canada. L’ultimo studio PwC commissionato da Bombardier ha rilevato che Bombardier ha contribuito complessivamente con 7,4 miliardi di dollari (diretti, indiretti e indotti) al PIL canadese nel 2024 e ha sostenuto quasi 50.000 posti di lavoro in tutto il paese. Solo nel Quebec, Bombardier crea quasi 10.000 posti di lavoro diretti ed è una fonte diretta per oltre il 31% dell’occupazione aerospaziale, classificandosi come uno dei maggiori datori di lavoro manifatturieri della provincia”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)