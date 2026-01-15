Lufthansa ripercorre 100 anni di storia del brand con una campagna

Il centenario della fondazione di Lufthansa rappresenta anche una straordinaria brand history. Con una nuova campagna lanciata oggi, Lufthansa invita a un viaggio visivo attraverso un secolo di aviazione.

“La campagna traduce 100 anni di brand history in un modern visual world e fa rivivere questo passato speciale su larga scala. I motivi storici sono stati ulteriormente sviluppati dall’agenzia Serviceplan.

Fin dal primo volo del primo aereo Lufthansa, il 6 aprile 1926, il nome è sinonimo di spirito pionieristico, innovazione e capacità di connettere le persone in tutto il mondo. Per celebrare questo anniversario speciale, la nuova campagna fa rivivere questa storia, non come una classica retrospettiva, ma come un viaggio emozionale attraverso i decenni.

Illustrazioni storiche, stili tipici dell’epoca e modelli di aerei iconici incontrano motivi contemporanei e immagini reali di Lufthansa oggi. Il risultato è un panorama di passato, presente e futuro che fa rivivere il brand attraverso le generazioni”, afferma Lufthansa.

L’obiettivo della campagna è catturare lo spirito di ogni epoca, evidenziando al contempo i fili conduttori della storia del brand: “Il centenario della fondazione di Lufthansa rappresenta una storia portata avanti dalle persone, dai dipendenti e dai passeggeri che hanno riposto la loro fiducia nel brand attraverso le generazioni”, afferma Michelle Mynhardt, Head of Brand Marketing and Customer Relations at Lufthansa.

“La campagna sarà presentata in un accattivante large-scale format fino al 6 aprile, anche negli aeroporti di Francoforte, Monaco e Berlino. Ulteriori pubblicazioni della campagna sono previste per l’anno dell’anniversario”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)