Edelweiss: tre nuove destinazioni e frequenze aggiuntive nel summer flight schedule 2026

Edelweiss amplia ulteriormente la sua offerta di voli a corto, medio e lungo raggio con il 2026 summer schedule. Con tre nuove destinazioni, frequenze aggiuntive e season extension, Edelweiss offre ai passeggeri ancora più scelta e opzioni di viaggio più interessanti da Zurigo.

“Edelweiss amplia il suo route network nel summer flight schedule 2026 con tre nuove destinazioni sulle rotte a corto e lungo raggio.

Glasgow sarà servita da voli ogni lunedì e venerdì dal 29 maggio al 14 settembre 2026. Grazie alla sua posizione, Glasgow è ideale per una breve vacanza in città, nonché una base perfetta per tour nelle Highlands scozzesi o in combinazione con Edimburgo.

Con Cefalonia, Edelweiss amplia la sua offerta greca includendo un’altra isola ionica. I voli saranno operativi ogni martedì e sabato dal 6 giugno al 29 agosto 2026.

Come annunciato in precedenza, Edelweiss aggiunge Windhoek alla sua rete a lungo raggio. A partire dal 1° giugno 2026, la capitale della Namibia sarà servita due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Windhoek è il punto di partenza ideale per tour in tutta la Namibia. Con questo nuovo collegamento, Edelweiss amplia ulteriormente la sua offerta in Africa meridionale, integrando le destinazioni esistenti di Città del Capo, Kilimangiaro e Zanzibar“. afferma Edelweiss.

“Nell’Europa meridionale, sono disponibili frequenze aggiuntive su diverse rotte. Faro sarà ora servita quotidianamente durante le vacanze estive. Da metà maggio, il servizio per Kalamata sarà esteso a tre voli settimanali. In Corsica, la stagione per Calvi sarà estesa fino alle vacanze autunnali. Inoltre, ci saranno due nuovi voli settimanali per Figari.

Le Azzorre rimangono un punto focale del programma di voli estivi. Con il collegamento per Terceira, introdotto lo scorso anno, e l’aggiunta di Ponta Delgada, vengono offerti fino a quattro voli settimanali per l’arcipelago.

Inoltre, Edelweiss sta aumentando i collegamenti con altre destinazioni turistiche europee. Bergen, Zara e Tbilisi saranno ora servite tre volte a settimana. Larnaca sarà servita con un volo aggiuntivo a partire da luglio. Bristol, che fa parte della rete di rotte dall’estate 2025, sarà ora disponibile a partire da Pasqua e sarà quindi inclusa nell’intero summer flight schedule. La stagione per Varna, in Bulgaria, inizierà già il 7 giugno 2026. Santiago de Compostela, Spagna, rimarrà ora nel programma di voli fino alle vacanze scolastiche autunnali”, prosegue Edelweiss.

“In Nord America, il servizio sarà ulteriormente ampliato su diverse rotte. Seattle sarà nuovamente servita dal 1° giugno 2026, con tre voli settimanali a partire dal 25 giugno. Halifax rimarrà ora nel programma fino al 18 ottobre 2026, coprendo così anche la popolare stagione autunnale in Nuova Scozia. Vancouver sarà servita a partire dal 5 maggio 2026, con un servizio giornaliero a partire dal 13 giugno 2026. Questa espansione risponde all’elevata domanda durante i mesi estivi, dovuta in parte alla partecipazione della nazionale svizzera alla 2026 FIFA World Cup a Vancouver.

I popolari collegamenti a lungo raggio per Tampa Bay, Denver, Las Vegas e Calgary rimarranno parte del flight schedule e continueranno a offrire un’ampia selezione di interessanti destinazioni turistiche in Nord America.

Edelweiss mantiene anche la sua interessante offerta nei Caraibi. La popolare destinazione di Punta Cana sarà servita con tre voli settimanali durante le vacanze primaverili ed estive, rimanendo così una parte importante della sua rete a lungo raggio.

Tutti i voli sono ora prenotabili su flyedelweiss.com e tramite tutti i consueti canali di vendita”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)