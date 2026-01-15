News Brevi – 15.01.2026

IL PRESIDENTE ENAC ALLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELL’AEROPORTO DI OLBIA A S.A. PRINCIPE KATIM AGA KHAN IV – L’Enac informa: “Oggi, 15 gennaio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, insieme al Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, alla cerimonia per la nuova denominazione dell’Aeroporto di Olbia, che diventa Aeroporto Olbia Costa Smeralda “S.A. Principe Karim Aga Khan IV”, alla presenza di sua figlia, Principessa Zahra Aga Khan. L’intitolazione, formalizzata da Enac su proposta della Giunta Comunale, dopo il benestare del Vicepremier e Ministro MIT Sen. Matteo Salvini, rende omaggio a una figura di spicco per l’intera Regione, per aver dato impulso alla costruzione dello scalo, contribuendo allo sviluppo turistico, imprenditoriale ed economico del territorio, rispettando la tutela ambientale”. Il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi: “Questo aeroporto è un grande orgoglio per il Principe: quando si fa qualcosa di buono per un territorio, e quel territorio poi cresce e si sviluppa, viene raggiunto l’obiettivo”. La Presidente Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde: “L’intitolazione di questo aeroporto al Principe è il riconoscimento pubblico di una visione che ha cambiato il destino del territorio, oltre a essere un’affermazione di identità, dialogo e ambizione”. La Principessa Aga Khan: “Esprimo gratitudine a quanti hanno riconosciuto il grande cambiamento generato dal progetto di mio padre. Un sentito ringraziamento a Enac per l’onore che ha conferito a S.A. Aga Khan”. Il Presidente Enac Di Palma: “Oggi celebriamo il ruolo chiave dell’aeroporto che, superando l’idea di ‘non luogo’, rappresenta sempre più il cuore dello sviluppo di un territorio, in linea con la mission di Enac. Una crescita favorita anche dal contributo di eroi del nostro tempo, come S.A. Aga Khan”. Il Viceministro MIT On. Rixi: “Gli aeroporti della Sardegna, perla del Mediterraneo, sono infrastrutture strategiche che il Governo intende valorizzare a livello sistemico, rafforzandone il posizionamento internazionale, migliorando la continuità territoriale, sviluppando ricchezza e servizi”. “La cerimonia, durante la quale è stata disvelata la nuova insegna, ha visto la partecipazione di Autorità civili, militari e religiose. Presente anche AD Geasar Silvio Pippobello”, conclude l’Enac.

TURKISH AIRLINES E’ RIENTATA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DERLL’AIRE – Turkish Airlines informa: “Partecipando agli sforzi collaborativi del settore dell’aviazione internazionale a vari livelli, Turkish Airlines continua la sua solida presenza nell’Airlines International Representation in Europe (AIRE), un’organizzazione di compagnie aeree con sede a Bruxelles che rappresenta le compagnie aeree associate nelle interazioni con le istituzioni legislative ed esecutive europee. Grazie allo sforzo collaborativo delle compagnie aeree associate, l’AIRE è attivamente impegnata in numerosi settori dell’industria aeronautica, in particolare nella sostenibilità, nell’efficienza operativa e nei diritti dei passeggeri. In linea con questa missione, la Dr. Ozlem Ozyon, SVP International Relations and Alliances di Turkish Airlines, è stata eletta Vice President dell’AIRE, rafforzando ulteriormente il ruolo della compagnia di bandiera nell’ecosistema dell’aviazione europea”, afferma Turkish Airlines. “Con oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore dell’aviazione, Ozlem Ozyon, nel suo nuovo ruolo di Vice President dell’AIRE, contribuirà alla governance e allo sviluppo istituzionale dell’organizzazione, rappresentando al contempo gli interessi del settore dell’aviazione nei rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea e rafforzando il dialogo tra le compagnie aeree e gli organismi di regolamentazione”, prosegue Turkish Airlines. Commentando la sua nomina, Ozlem Ozyon, SVP International Relations and Alliances di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Sono lieta di assumere il ruolo di Vice President dell’AIRE in un momento in cui la stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione e le compagnie aeree è più cruciale che mai. Questa responsabilità offre un’importante opportunità per promuovere un dialogo costruttivo, definire politiche progressiste e amplificare la voce delle compagnie aeree nel panorama normativo”. “Questa nomina rafforza la posizione di Turkish Airlines come stakeholder attivo e influente all’interno della comunità aeronautica europea e mondiale, sottolineando il costante impegno della compagnia aerea verso un coinvolgimento e una collaborazione costruttivi”, conclude Turkish Airlines.

A MST LA RAPPRESENTANZA DI AZUL LINHAS AÉREAS – Marketing Servicing and Trading è il nuovo GSA per l’Italia di Azul Linhas Aéreas, la più grande compagnia aerea del Brasile per numero di partenze e città servite, con 1.000 voli giornalieri verso 155 destinazioni nazionali, 300 connessioni dirette e 7 internazionali. Azul Linhas Aéreas dispone di una flotta di 196 aeromobili, tra cui Airbus A320neo, Airbus A321LR, ATR72-600, Embraer 195 per le rotte interne, Airbus A330-200 e il nuovo Airbus A330-900neo, utilizzato per i voli più lunghi, inclusi quelli verso l’Europa e gli Stati Uniti. Dall’Europa i collegamenti diretti partono da Lisbona, Porto e Madrid. Azul Linhas Aéreas propone 17 frequenze settimanali dal Portogallo: 12 frequenze settimanali da Lisbona per l’aeroporto Viracopos di San Paolo e 5 frequenze settimanali da Porto, 3 per San Paolo Viracopos e 2 per Recife. Dalla Spagna sono 8 frequenze alla settimana, 5 da Madrid per Viracopos San Paolo e 3, sempre da Madrid, per Recife. “Azul Linhas Aéreas ha accordi di code sharing dall’Europa e, naturalmente, dall’Italia con Air Europa, Air Portugal e con ITA Airways, che consentono di raggiungere il Portogallo e la Spagna e approfittare dei voli intercontinentali per il Brasile. Azul Linhas Aéreas si aggiunge al nostro portafoglio di rappresentanze aeree insieme ad Avianca e a Vietnam Airlines”, commenta Massimo Gaggianesi, direttore MST.

SAAB LANCIA LA SECONDA POLISH SIGINT SHIP – Saab informa: “Il 14 gennaio 2026, a Danzica, Polonia, ha avuto luogo il varo della seconda SIGINT (Signals Intelligence) ship polacca di Saab, la ORP Henryk Zygalski. La ORP Henryk Zygalski è la seconda e ultima SIGINT ship costruita per la Polonia nell’ambito del ‘DELFIN’ programme. La prima nave, denominata ORP Jerzy Rózycki, è stata varata il 1° luglio 2025. Prima di entrare in servizio, entrambe le navi saranno dotate dei necessari sistemi di ricognizione e saranno sottoposte a prove in mare. Le consegne, una volta completata la fase successiva di installazione a bordo e le prove, sono previste per il 2027 e il 2028”. “Siamo lieti di assistere oggi al varo con successo della seconda Polish SIGINT ship. Con questo importante progetto stiamo rafforzando la cooperazione tra le industrie svedesi e polacche a sostegno della sicurezza europea”, ha dichiarato Mats Wicksell, head of Saab’s business area Kockums.