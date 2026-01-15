Il Ghana effettua il primo ordine per multi-mission Airbus helicopters

Airbus Helicopters si è aggiudicata un contratto dal Ministry of Defence of Ghana per due H175M, un ACH175 e un ACH160.

“Gli H175M saranno utilizzati come multi-mission helicopters per transport, search and rescue, emergency medical services and disaster relief. L’ACH175 e l’ACH160 saranno impiegati per il trasporto”, afferma Airbus.

“L’impegno del Ghana segna il ritorno di Airbus Helicopters nel Paese con un’attenzione particolare a customer support and partnership”, afferma Arnaud Montalvo, Head of Africa and Middle East Region for Airbus Helicopters. “Siamo particolarmente entusiasti che l’H175M sarà utilizzato in Ghana, a dimostrazione della versatilità dell’aeromobile nelle defence and security missions. Questo accordo chiave rende inoltre il Ghana un cliente leader in Africa occidentale per i nostri premium corporate helicopters, l’ACH160 e l’ACH175”.

“In servizio dal 2014, l’H175 di Airbus appartiene alla super-medium class, combinando long range e payload con qualità di volo fluide, rendendolo la soluzione ottimale per un’ampia gamma di onshore and offshore mission profiles, inclusi disaster relief, search and rescue, public services e un’ampia gamma di military missions, nonché crew change e private and business aviation.

L’ACH160 è l’ultimo membro della ACH family ed è l’elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo, con 68 nuove tecnologie brevettate Airbus. Offre un volume per passenger superiore del 20% rispetto ai medium twin helicopters della generazione precedente e finestrini più grandi del 35% rispetto ai suoi concorrenti, il che si traduce nella cabina più luminosa della sua categoria”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)