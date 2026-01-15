Emirates presenta una partnership con la tennista numero 1 al mondo Aryna Sabalenka

Emirates ha annunciato oggi una partnership storica con la tennista numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, che diventa la prima tennis ambassador della compagnia aerea.

“Questo traguardo si basa sul lungo impegno di Emirates nel tennis come Official Airline di tutti e quattro i Grand Slam in tutto il mondo. Per celebrare l’occasione, Sabalenka ha presentato un A380 Emirates decorato con una speciale livrea ispirata al tennis (leggi anche qui), che celebra la sponsorizzazione degli Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Sabalenka ed Emirates condividono la passione per l’eccellenza, l’innovazione e uno spirito vincente. Il fatto che Dubai sia stata per anni il centro di allenamento e preparazione di Sabalenka, la rende una scelta naturale per Emirates.

La partnership corona un periodo di dominio per la 27enne, che ora è four-time Grand Slam champion, dopo aver conquistato un secondo US Open a settembre dello scorso anno. Sabalenka, che ha vinto due titoli consecutivi agli Australian Open nel 2023 e nel 2024, prima di arrivare seconda agli AO25, è stata anche incoronata WTA Tour Player of the Year nelle ultime due stagioni”, afferma Emirates.

Riflettendo sull’annuncio, Sabalenka ha dichiarato: “Nel tennis, ogni piccolo dettaglio conta, quindi allinearmi con un brand che rispecchia la mia ambizione e la mia attenzione ai dettagli mi ha fatto sentire come se fosse una scelta naturale. Viaggiare nel comfort di livello mondiale con Emirates è stato fondamentale per la mia preparazione. Ma questa partnership rappresenta molto di più, perché mette in luce anche ciò che noi, come donne nello sport, possiamo raggiungere sulla scena mondiale. Scendendo da questo A380 di Emirates a Melbourne, mi sento pronta a rendere il 2026 un altro anno da ricordare”.

Boutros Boutros, Emirates Executive Vice President for Corporate Communications, Marketing & Brand, ha dichiarato: “Aryna non è solo una campionessa in campo, ma un’icona globale che ispira milioni di persone grazie alla sua determinazione e professionalità, qualità che risuonano fortemente con la filosofia di Emirates. Avendo Dubai come nostra casa comune, abbiamo già un forte legame con Aryna e questa partnership ci permette di accrescere il nostro coinvolgimento in modo davvero significativo.

Insieme, speriamo di creare opportunità uniche per i fan di vivere l’esperienza Emirates, sia in volo che nel cuore dello sport. Che si tratti di offrire live tennis attraverso il nostro ice entertainment system, o di assaporare l’Australia attraverso il nostro menu di bordo. Emirates non vede l’ora di vedere cosa riuscirà a realizzare Aryna agli Australian Open e oltre nel 2026″.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)