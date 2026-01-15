GE Aerospace amplia i Commercial Engines and Services

GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato che Mohamed Ali è stato nominato President and CEO, Commercial Engines and Services (CES), un team ampliato che ora gestirà l’intero commercial engine lifecycle, inclusi safety and quality, product management, engineering, supply chain, manufacturing, aftermarket services. Russell Stokes lascerà GE Aerospace a luglio 2026″.

H. Lawrence Culp, Jr., chairman and CEO of GE Aerospace, ha dichiarato: “Con 29 anni di servizio in GE, Russell Stokes ha dimostrato una leadership e performance operative eccezionali in una vasta gamma di ruoli di leadership. La sua solida esperienza aziendale, la sua mentalità orientata al miglioramento continuo e la sua passione per la formazione dei leader hanno contribuito a costruire questa azienda di livello mondiale. A livello personale, Russell è stato uno dei primi leader con cui ho lavorato in azienda e sono grato per i suoi anni di consulenza durante la trasformazione di GE e per la sua collaborazione nel lancio di successo di GE Aerospace”.

Russell Stokes ha dichiarato: “È stato un onore lavorare in GE e GE Aerospace negli ultimi decenni. Ho potuto sperimentare cose che non avrei mai immaginato da bambino. Ho apprezzato in modo particolare la collaborazione con Larry negli ultimi otto anni e la collaborazione con un team globale e motivato di GE Aerospace. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto insieme per trasformare GE Aerospace in un’azienda leader e per offrire ai nostri clienti servizi di qualità. Non vedo l’ora di iniziare il mio prossimo capitolo e continuerò a sostenere l’azienda e il suo impegno nell’inventare il futuro del volo”.

“Stokes ricoprirà il ruolo di Special Advisor to the Chairman & CEO nei prossimi mesi per garantire una transizione graduale. Con il ritiro di Stokes, GE Aerospace amplierà il CES team, responsabile della gestione dell’engine lifecycle, attraverso nuovi engine production and services, includendo il T&O team, responsabile per product safety, quality, global manufacturing, supply chain and engineering. Il CES sarà guidato da Mohamed Ali”, prosegue GE Aerospace.

Culp ha continuato: “L’unione dei CES e T&O team svilupperà i progressi compiuti dalla T&O organization lo scorso anno, sfruttando FLIGHT DECK per consentire una maggiore agilità e una risoluzione dei problemi interfunzionale per i nostri clienti. La leadership di Mohamed Ali in T&O e la sua profonda conoscenza sia della nostra tecnologia che dei nostri clienti lo rendono la scelta ideale per guidare questo expanded Commercial Engines & Services team. Non vedo l’ora di lavorare con lui nei prossimi anni per continuare questo importante lavoro per i nostri clienti e per il flying public”.

Mohamed Ali ha dichiarato: “Siamo sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto e sono fiducioso che questo CES team ampliato continuerà a far progredire l’azienda e a servire il settore per la prossima generazione. Con i clienti al centro di tutto ciò che facciamo, sono grato per l’opportunità di guidare CES in avanti”.

“L’azienda ha inoltre annunciato la nomina di Jason Tonich a Chief Commercial Sales & Customer Officer, che guiderà un integrated sales and customer experience team. Tonich riporterà direttamente a Culp, in linea con l’impegno di GE Aerospace di essere orientata al cliente”, continua GE Aerospace.

Culp ha aggiunto: “Grazie alla leadership di Jason e alla sua profonda competenza nel settore, rafforzeremo ulteriormente la nostra attenzione alla soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti. Non vedo l’ora di collaborare più a stretto contatto con Jason come parte del nostro Senior Aerospace Leadership Team”.

Jason Tonich ha dichiarato: “In GE Aerospace, siamo orgogliosi di avere relazioni decennali con numerosi clienti, poiché collettivamente serviamo il flying public. Operando come un unico team integrato, il nostro obiettivo è apportare miglioramenti operativi per promuovere customer solutions al passo con i tempi e consentire ai nostri team di servire al meglio i nostri clienti”.

“GE Aerospace pubblicherà i risultati del quarto trimestre e dell’anno fiscale 2025 il 22 gennaio”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)