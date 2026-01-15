Il Cessna Citation M2 Gen2 con Garmin Autothrottles entra in servizio

Il Cessna Citation M2 Gen2 con Garmin Autothrottles è entrato di recente in servizio.

“Certificata dalla Federal Aviation Administration nell’ottobre 2025, l’integrazione del Garmin Autothrottle system nel Citation M2 Gen2 supporta ulteriormente le capacità del ‘most delivered light-entry jet’, offrendo maggiore controllo e precisione ai piloti.

Il Cessna Citation M2 Gen2 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc”, afferma Textron Aviation.

“Continuiamo a investire nei nostri prodotti per offrire ai clienti la migliore esperienza di volo al mondo”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “L’M2 Gen2 è leader nel suo segmento come most delivered light-entry jet, stabilendo lo standard per performance e innovazione. Con l’introduzione delle Garmin Autothrottles, i piloti possono vivere un’esperienza di volo più intuitiva ed efficiente, elevando ogni viaggio”.

“L’aggiunta delle Garmin Autothrottles all’M2 Gen2 assiste il pilota durante tutto il volo e offre protezione contro over- and under-speed conditions. La autothrottle technology consente ai piloti di concentrarsi su una varietà di attività operative critiche in cockpit, garantendo transizioni più fluide e un maggiore controllo durante l’intera flight operation.

L’M2 Gen2 presenta premium interior styling, ambient accent lighting, portabicchieri illuminati e un optional folding side-facing seat che si trasforma in additional cargo storage. Oltre allo stile lussuoso, la cabina punta anche sulla produttività, con funzionalità di ricarica wireless e porte USB-A su ogni sedile della cabina e porte USB-C all’interno delle due universal 115V combo outlets. In cockpit sono stati aggiunti 7,5 cm di spazio per le gambe alla co-pilot position dell’M2 Gen2 per un maggiore comfort.

Con una maximum cruise speed di 404 nodi e un range di 1.550 miglia nautiche, l’M2 Gen2 può operare in aeroporti con piste di soli 977 metri e raggiungere 41.000 piedi in 24 minuti. Il velivolo è progettato per single-pilot operation ed è dotato di due motori Williams FJ44-1AP-21, avionica Garmin G3000 e posti per un massimo di otto occupanti”, prosegue Textron Aviation.

“Textron Aviation offre un Aftermarket support senza pari, attraverso un global network progettato per garantire la continuità operativa dei clienti. Con 20 company-owned service centers nel mondo, 21 Authorized Service Facilities (ASFs) for Citation jets e oltre 80 Mobile Service Units (MSUs), l’assistenza di esperti è sempre a portata di mano. L’esteso parts distribution network dell’azienda, con sette centri di distribuzione e 17 magazzini in tutto il mondo, offre spedizioni in giornata e ordini online per oltre 150.000 unique part numbers. Textron Aviation Parts Distribution è supportata da un team di oltre 600 professionisti dedicati e da un expanded global customer support team, fornendo ai clienti l’assistenza di cui hanno bisogno ovunque si trovino. L’Aftermarket team offre 24/7 AOG support, 7 giorni su 7, con soluzioni rapide e affidabili che riducono al minimo i tempi di fermo e massimizzano la disponibilità dei velivoli”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)