Wizz Air riconosciuta tra le compagnie aeree più sicure al mondo per il 2026

Wizz Air informa: “Wizz Air è stata nuovamente classificata tra le 50 compagnie aeree più sicure al mondo e tra le prime 10 compagnie low-cost più sicure a livello globale da Airline Ratings, l’autorità mondiale per la sicurezza aerea, la qualità del prodotto e le recensioni dei passeggeri”.

“In Wizz Air, la sicurezza è alla base di ogni nostra decisione. Questo riconoscimento da parte di Airline Ratings riflette la nostra solida cultura della sicurezza, la professionalità del nostro personale e i nostri continui investimenti nella formazione, in aeromobili moderni e nella disciplina operativa”, ha dichiarato József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air. “Le nostre prestazioni affidabili in condizioni invernali difficili dimostrano ulteriormente l’efficacia delle nostre procedure. Essere riconosciuti ancora una volta tra le compagnie più sicure al mondo – e occupare una posizione così alta tra i vettori low-cost globali – rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza operativa. Siamo grati ai nostri eccezionali colleghi per il loro straordinario lavoro e ad Airline Ratings per questo riconoscimento”.

“Wizz Air ha dimostrato ancora una volta performance solide, guadagnandosi un posto nella top 10 dove i margini tra gli operatori rimangono estremamente ridotti”, ha affermato Sharon Petersen, CEO di Airline Ratings. “La bassa età media della loro flotta e il tasso favorevole di incidenti, specialmente se rapportati al numero totale di decolli e atterraggi, sono degni di nota. Confidiamo in una collaborazione ancora più stretta con Wizz Air nel 2026 per approfondire ulteriormente le loro iniziative di sicurezza e il loro quadro operativo”.

“Airline Ratings valuta i vettori in base a una serie di criteri, tra cui l’età e la dimensione della flotta, l’addestramento e l’esperienza dei piloti, lo storico degli incidenti e altro ancora. L’elenco completo delle compagnie aeree selezionate e ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.airlineratings.com/“, conclude Wizz Air.

