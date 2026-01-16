AIPA amplia la multi-engine IFR training fleet con l’arrivo del nuovo Diamond DA42-VI dall’Australia

L’Auckland International Pilot Academy (AIPA) ha confermato l’arrivo di un Diamond DA42-VI dall’Australia, rafforzando la advanced training capability dell’AIPA, in un contesto di continua crescita della domanda di piloti altamente qualificati in Nuova Zelanda e a livello internazionale.

“Il DA42-VI integrerà la flotta di DA42 già disponibile presso AIPA, aumentando il multi-engine and IFR training e supportando risultati costanti e di alta qualità per gli studenti che proseguono la loro carriera nell’aviazione commerciale”, afferma Diamond Aircraft.

John Punshon, CEO, Auckland International Pilot Academy, ha dichiarato: “Questo velivolo rappresenta un importante passo avanti per AIPA. Rafforza la nostra capacità di fornire high-quality multi-engine and IFR training su larga scala, utilizzando sistemi moderni che supportano la standardizzazione, la sicurezza e la prontezza operativa in situazioni reali”.

“AIPA prevede che questo DA42-VI sarà il multi-engine IFR training aircraft più equipaggiato in Nuova Zelanda, migliorando la situational awareness e l’efficacia dell’addestramento, grazie a una avionics and safety configuration altamente avanzata.

Il velivolo è equipaggiato con Garmin G1000 NXi avionics, che include Synthetic Vision Technology (SVT) and ADS-B In/Out. Include inoltre un integrated Garmin GFC 700 autopilot con yaw damper, factory-installed oxygen system, traffic awareness (Avidyne TAS 605A) e weather radar (Garmin GWX70), a supporto di un IFR and multi-engine training allineato con il real-world operational decision-making.

L’aeromobile è attualmente registrato come VH-VNX e dovrebbe operare in Nuova Zelanda come ZK-CGX. L’AIPA prevede che l’aeromobile sarà operativo entro la fine di gennaio 2026, dopo aver completato i controlli di accettazione standard, eventuali procedure normative richieste e la standardizzazione degli istruttori.

Questa consegna riflette l’impegno di Utility Air, partner di Diamond Aircraft, nel supportare aviation operators and training organisations in Australia e Nuova Zelanda con soluzioni aeronautiche di alta qualità”, prosegue Diamond Aircraft.

“Il Diamond DA42-VI è una piattaforma eccezionale per advanced training and operational flying”, afferma Utility Air. “Siamo lieti di supportare l’Auckland International Pilot Academy con un velivolo che offre sicurezza, efficienza e capacità eccezionali ai suoi membri e studenti”.

“Il Diamond DA42-VI è progettato appositamente per l’advanced multi-engine and IFR training, ed è gratificante vedere AIPA continuare a investire in una piattaforma che stabilisce un punto di riferimento in termini di safety, efficiency and training effectiveness”, afferma Trevor Mustard, Head of Sales and Marketing at Diamond Aircraft Canada. “Con le sue comprovate twin-diesel performance, la moderna avionica Garmin G1000 NXi e l’eccezionale affidabilità, il DA42-VI offre agli studenti un ambiente di addestramento che rispecchia fedelmente le moderne operazioni commerciali. Siamo orgogliosi di supportare AIPA nell’espansione della sua capacità di formare la prossima generazione di piloti professionisti per la Nuova Zelanda e l’industria aeronautica globale”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)