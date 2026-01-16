Leonardo avvia l’acquisizione di Enterprise Electronics Corporation

Leonardo, attraverso la controllata Leonardo US Corporation, ha firmato un accordo per l’acquisizione di Enterprise Electronics Corporation (EEC), società statunitense specializzata nello sviluppo, produzione e manutenzione di strumenti radar meteorologici e stazioni di ricezione satellitare per la meteorologia, l’idrologia, la ricerca e l’aviazione, sia nel settore militare che civile.

“Grazie all’ acquisizione, Leonardo rafforzerà le proprie capacità nel settore meteorologico, nel quale opera tramite Leonardo Germany GmbH, consolidando la strategia volta a promuovere la leadership industriale, la trasformazione digitale di prodotti e servizi e la crescita, attraverso il rafforzamento della sua posizione di leader globale nelle soluzioni ambientali chiavi in mano basate su applicazioni di telerilevamento tramite tecnologie radar, lidar o satellite.

EEC continuerà a operare con il proprio nome e la propria identità e l’acquisizione rafforzerà il posizionamento commerciale congiunto, sfruttando la complementarità delle reti di vendita e la capacità di offrire soluzioni integrate in mercati ad alto potenziale.

L’accordo dimostra l’impegno di Leonardo ad investire negli Stati Uniti e consentirà di disporre delle solide competenze di EEC sviluppate nel settore dei radar, unite alle sue capacità produttive. Entrambe le aziende, che fanno dell’innovazione e dell’attività di ricerca e sviluppo un elemento distintivo, definiscono da oltre cinquant’anni gli standard della meteorologia radar con oltre 1.500 sistemi installati in più di 120 paesi”, afferma Leonardo.

“L’operazione di acquisizione di EEC è una scelta strategica per Leonardo, in grado di completare un portafoglio unico di sensori per soddisfare qualsiasi esigenza geografica o applicativa. I radar meteorologici, i lidar eolici o i sistemi di rilevamento delle turbolenze sono dispositivi di misurazione ad alta precisione per le precipitazioni e il vento che costituiscono la spina dorsale per qualsiasi tipo di servizio meteorologico e di allerta meteo, diventando una risorsa strategica per ogni paese. Insieme abbiamo una posizione eccellente per stabilire un nuovo punto di riferimento tecnologico, per soddisfare le esigenze future in uno scenario operativo complesso e altamente dinamico, dove la superiorità delle informazioni meteorologiche è fondamentale”, afferma Andrea Gaggelli, amministratore delegato di Leonardo Germany GmbH.

“EEC è un’azienda di lunga tradizione, i cui sistemi radar incorporano tecnologie all’avanguardia, tra cui ricetrasmettitori completamente a stato solido e design ultracompatti ed economici”, dichiara Kurt Kleess, vicepresidente vendite di EEC. “Insieme al portafoglio di radar, lidar e software integrati di Leonardo, questa acquisizione accelererà la crescita, in particolare nel mercato statunitense, dove EEC detiene già una posizione di leadership. Integrando le nostre organizzazioni, potremo migliorare ulteriormente le capacità di supporto a livello globale”.

Il closing dell’operazione è atteso nel primo trimestre del 2026.

(Ufficio Stampa Leonardo)