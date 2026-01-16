News Brevi – 16.01.2026

AUSTRIAN AIRLINES: SOFIA CANTELE ASSUME IL RUOLO DI BOARD ADVISOR INTERNATIONAL & GOVERNMENT AFFAIRS – Austrian Airlines informa: “Sofia Cantele assume con effetto immediato il ruolo di Board Advisor International & Government Affairs at Austrian Airlines. Nel suo nuovo ruolo, Sofia Cantele rappresenterà Austrian Airlines in questioni politiche, analizzerà e valuterà gli sviluppi normativi e fornirà consulenza all’Executive Board sul loro impatto sulla strategia, lo sviluppo aziendale e la competitività. Inoltre, fungerà da importante interfaccia tra la compagnia aerea e i gruppi di interesse politico rilevanti per il settore a livello nazionale e internazionale. Succede a Walter Reimann, che va in pensione dopo 37 anni di servizio. Sofia Cantele continuerà ora il suo lavoro come Board Advisor Public Affairs”. “Sofia Cantele vanta oltre dieci anni di esperienza nazionale e internazionale in strategia, affari aziendali e governativi, comunicazione, coinvolgimento degli stakeholder e project management. Ha iniziato la sua carriera presso Austrian Airlines, dove ha inizialmente lavorato nell’aviation policy department e successivamente in human resources. Nel 2019 è passata alla consulenza, dove ha assistito aziende di diversi settori. Più recentemente, ha lavorato per l’azienda farmaceutica Eli Lilly Austria come Lead External & Governmental Affairs e in un international role in Corporate Affairs. Dal 2023 ricopre una carica onoraria presso l’Austrian Public Affairs Association (ÖPAV), dove è co-chairs del Legislation Working Group e membro dell’extended board”, prosegue Austrian Airlines. “Sono lieta di aver potuto reclutare Sofia Cantele per l’impegnativa posizione di Board Advisor International & Government Affairs e che il suo percorso professionale l’abbia riportata in Austrian Airlines dopo circa dieci anni. Desidero ringraziare Walter Reimann per l’eccellente lavoro e la preziosa competenza maturata negli ultimi decenni e gli auguro tutto il meglio per la sua meritata pensione”, afferma Annette Mann, Austrian Airlines Chief Executive Officer.

EASA: NUOVO PASSO NELLA COLLABORAZIONE TRA EASA E LA FRENCH DGA – L’EASA informa: “L’Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), Florian Guillermet e il Délégué Général pour l’Armement, Patrick Pailloux, hanno co-firmato un implementing arrangement per il French MoD Guépard helicopter (noto anche come H160M) il 14 gennaio 2026 a Parigi. L’implementing arrangement fa seguito al generic cooperation arrangement concluso tra le due autorità competenti per la progettazione nel 2017. Relativamente al contesto del programma H160M, si propone di: descrivere l’ambito di responsabilità di ciascuna autorità; riconoscere reciprocamente l’airworthiness environment e applicare la fiducia reciproca nei dati prodotti e inviati da ciascuna autorità; definire i principi di collaborazione nella fase di progettazione dell’aeromobile, ma anche durante l’esercizio dell’aeromobile”. “Nell’attuale contesto geopolitico, una cooperazione civile-militare rafforzata e pragmatica è fondamentale per contribuire ad accelerare lo sviluppo tecnologico nel settore dell’aviazione e per gestire in modo efficiente e appropriato la sicurezza di specifici military products durante tutto il loro ciclo di vita, fatta salva la Member State sovereignty. L’EASA si impegna a sostenere progetti militari ove opportuno e laddove siano chiaramente definite le responsabilità per le organizzazioni coinvolte”, conclude l’EASA.

LOCKHEED MARTIN: DIMOSTRAZIONE DI SUCCESSO DEL JAGM QUAD LAUNCHER IN VERTICAL LAUNCH – Lockheed Martin informa: “Per la prima volta, Lockheed Martin ha effettuato con successo il 90-degree launch di un Joint-Air-to-Ground Missile (JAGM) da un JAGM Quad Launcher (JQL) durante una dimostrazione a China Lake, California. Nella dimostrazione, il JAGM ha dimostrato la sua capacità di neutralizzare UAS threat systems. Ha inoltre dimostrato la versatilità del JQL Launcher, montato su un Richard Childress Racing 6×6 Mothership vehicle. Questa dimostrazione ha convalidato la JAGM & JQL full vertical-launch capability su più piattaforme”.