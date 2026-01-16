Etihad Airways e Tunisair lanciano una codeshare partnership

Etihad Airways e Tunisair hanno firmato un codeshare agreement che rafforza i collegamenti aerei tra il Nord Africa e Abu Dhabi e supporta la crescente domanda di viaggi, turismo e affari tra le due regioni.

“A partire da oggi, i viaggiatori possono prenotare voli tra Abu Dhabi e Tunisi con il codice di entrambe le compagnie aeree sui voli operati da Etihad. La partnership crea un’esperienza di prenotazione semplificata con un unico biglietto, un unico check-in e il trasferimento automatico dei bagagli alle destinazioni finali.

L’accordo riguarda i tre voli settimanali di Etihad sulla rotta Abu Dhabi-Tunisi, inaugurata il 1° novembre 2025. I voli operano con l’Airbus A321LR di Etihad, che offre l’ospitalità tipica della compagnia aerea in tre classi: 2 First Suite, 14 Business e 144 Economy”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “La partnership con Tunisair avvicina Abu Dhabi ai viaggiatori del Nord Africa. Stiamo riscontrando un forte interesse da parte della regione per ciò che Abu Dhabi offre, dalle opportunità di business e dai collegamenti commerciali al turismo e alle family connections. Questo codeshare offre ai clienti di Tunisair l’accesso ai nostri servizi e prodotti, rendendo Abu Dhabi una destinazione più facile da raggiungere”.

Halima Ibrahim Khouaja, Chief Executive Officer at Tunisair, ha dichiarato: “Grazie a questa partnership, stiamo aprendo nuove opportunità di viaggio per i nostri clienti, collegando il Maghreb e l’Africa al Golfo. Abu Dhabi è un mercato strategico per Tunisair e la nostra collaborazione con Etihad amplia ulteriormente la gamma di collegamenti disponibili per i passeggeri attraverso la nostra rete. Questo accordo rafforza il ponte aereo tra le nostre regioni e sottolinea il ruolo di Tunisair come attore chiave nella connettività regionale”.

“Con oltre 75 anni di esperienza, Tunisair è da tempo una compagnia aerea leader, che serve non solo il mercato tunisino, ma anche destinazioni chiave in Europa, Medio Oriente, Africa e Nord America, dove ha costruito una presenza solida e di lunga data.

Etihad ha oltre 40 codeshare partnerships a livello globale, offrendo collegamenti verso oltre 500 destinazioni in tutto il mondo”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)