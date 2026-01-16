La Francia ordina l’Airbus VSR700 uncrewed aerial system

La French Armament General Directorate (DGA) ha assegnato un contratto ad Airbus Helicopters e Naval Group per la produzione di sei VSR700 uncrewed aerial systems. I VSR700 saranno impiegati dalla French Navy a partire dal 2028.

“Siamo onorati che il French Ministry for the Armed Forces abbia deciso di lanciare la fase successiva del programma VSR700 con la produzione in serie per la Francia e i futuri export customers, nell’ambito dell’accordo firmato al Paris Air Show 2025. Airbus Helicopters è pienamente impegnata a fornire questa capacità operativa tanto necessaria. I nostri team sono concentrati nel fornire alla Marina francese uno strumento affidabile e ad alte prestazioni che ne migliori la sovereignty e il successo delle missioni”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Per garantire il successo di questo nuovo capitolo, abbiamo creato un nuovo assetto industriale specificamente progettato per la produzione in serie. Questa struttura ci consente di adattarci alle specificità dell’UAS market e di scalare in modo efficiente, mantenendo al contempo i più elevati standard riguardo aeronautical safety and performance”.

“Il VSR700 sarà consegnato in una Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) configuration che comprende un surveillance radar, un electro optical system e un AIS (Automatic Identification System) receiver. Naval Group ne garantirà l’integrazione nell’architettura complessiva delle navi e l’interconnessione con il combat system grazie allo Steeris® Mission System.

Il VSR700 è un dual use uncrewed aerial system, basato sul crewed Cabri G2 di Hélicoptères Guimbal. La naval military version è stata sviluppata e testata nell’ambito del French Navy and DGA SDAM (Système de drone aérien de la Marine) programme, in collaborazione con Naval Group. Il VSR700 e il suo mission system sono stati ampiamente testati a terra e in mare. Spesso impiegato in abbinamento a un crewed helicopter, il VSR700 può essere utilizzato per estendere le capacità di raccolta di informazioni di un’imbarcazione e condurre long endurance surveillance missions”, afferma Airbus.

“Il VSR700 può ospitare una varietà di long-range, high-performance sensors. Sebbene sarà utilizzato in una ISR configuration dalla French Navy, il VSR700 è un multirole UAS che può essere utilizzato per una varietà di missioni, sia in ambiente marittimo che terrestre. Può essere utilizzato anche per missioni civili, tra cui firefighting and disaster relief. Airbus ha anche dimostrato la capacità del VSR700 di interagire con crewed helicopters utilizzando la HTeaming solution”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)