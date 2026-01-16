ITA Airways partecipa a FITUR 2026, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid

ITA Airways partecipa all’edizione 2026 di FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, in programma dal 21 al 25 gennaio presso il Centro Fieristico IFEMA nella capitale spagnola.

“In qualità di ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, la Compagnia sarà presente con il proprio stand (4E18) nel Padiglione 4, all’interno dello spazio dedicato all’Italia di ENIT S.p.A.. Qui, il team sales internazionale e locale accoglierà visitatori e partner commerciali, illustrando le novità di ITA Airways, il brand e il network ai principali operatori del settore turistico.

Nel mercato spagnolo, ITA Airways offre attualmente fino a 40 frequenze settimanali (80 voli) tra la Spagna e l’Italia, con collegamenti diretti da Madrid e Barcellona verso Roma Fiumicino.

Da qui, i passeggeri possono usufruire di comode connessioni verso le destinazioni internazionali e intercontinentali della Compagnia, tra cui il Sud America (San Paolo, Buenos Aires e Rio de Janeiro) e il Nord America, che nella stagione estiva 2026 vedrà l’inaugurazione della nuova rotta verso Houston in Texas”, afferma ITA Airways.

“ITA Airways ha recentemente annunciato il rafforzamento della propria offerta verso la Spagna per l’estate 2026, con nuovi voli stagionali giornalieri che si aggiungono ai collegamenti già operativi da Madrid e Barcellona verso Roma Fiumicino. Dal 1° giugno al 30 settembre saranno infatti disponibili le rotte Roma Fiumicino – Malaga e Roma Fiumicino – Valencia, già disponibili nei sistemi di vendita della Compagnia, pensate per rispondere alla forte domanda leisure verso due tra le principali destinazioni del Mediterraneo.

Queste novità si affiancano alla ripresa dei collegamenti tra Roma Fiumicino e Londra Heathrow con due frequenze giornaliere a partire dal 29 marzo, consolidando ulteriormente la connettività tra l’Italia e il principale hub internazionale del Regno Unito. A ciò si aggiunge il nuovo volo stagionale da Roma Fiumicino verso Marsiglia, operativo nella stagione estiva con frequenza giornaliera dal 1° giugno al 30 settembre 2026.

Per quanto riguarda il lungo raggio, l’estate 2026 segna il debutto del nuovo volo Roma Fiumicino – Houston, che sarà avviato dal 1° maggio con tre frequenze settimanali, che diventeranno cinque nel periodo giugno – ottobre. Si tratta del primo collegamento diretto tra i due hub e della nona destinazione ITA Airways in Nord America, a conferma del ruolo strategico del network intercontinentale nella crescita della Compagnia”, prosegue ITA Airways.

“I biglietti per i voli ITA Airways sono acquistabili sul sito www.ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)