Scuola di volo elicotteri: insediato a Viterbo il 72° Stormo

Si è tenuta giovedì 15 gennaio 2026, presso l’Aeroporto “Tommaso Fabbri” di Viterbo, la cerimonia di insediamento del 72° Stormo dell’Aeronautica Militare, evento che sancisce l’avvio operativo di un polo addestrativo unico ad ala rotante a guida Aeronautica Militare e connotazione interforze, per la formazione dei piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, aperta anche a piloti di Paesi alleati e partner.

“Si tratta di un ampliamento della capacità formativa ed addestrativa del 72° Stormo, la scuola di volo per ala rotante dell’Aeronautica Militare, che si insedia come comando sul sedime di Viterbo, pur tuttavia mantenendo la continuità manutentiva, una significativa presenza e un ruolo strategico sul sedime di Frosinone.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, alla presenza delle autorità civili e militari locali e di numerosi rappresentanti istituzionali. Gli onori militari sono stati resi dalla Compagnia d’Onore dell’Aeronautica Militare, accompagnati dalla Fanfara del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea.

Nel corso della cerimonia è stata data formale lettura dal Comandante del 72° Stormo, Col. Pilota Alessandro Fiorini, dell’atto ordinativo di insediamento dello Stormo sull’aeroporto di Viterbo; particolarmente emozionante è stato lo scoprimento dello stemma del 72° Stormo, inseritosi al centro dello schieramento”, afferma l’Aeronautica Militare.

Il Colonnello Alessandro Fiorini, nel suo intervento, ha sottolineato: “L’insediamento dello Stormo sull’aeroporto di Viterbo, con la continuità manutentiva assicurata sull’aeroporto di Frosinone, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di riorganizzazione e ammodernamento dell’Aeronautica Militare. Lo Stormo, grazie alla sua elevata capacità formativa e addestrativa, si configurerà come il fulcro di una vera e propria ‘federazione di poli addestrativi’, ciascuno dotato di autonomia e di una propria struttura organizzativa, che opera attraverso processi di governance coordinati e condivisi, offrendo un ventaglio formativo completo a beneficio dell’intero comparto di settore. La connotazione interforze del 72° Stormo, basata su un assetto comune e su un syllabus condiviso e modulare, consentirà inoltre di conseguire significative economie di scala, garantendo concreti vantaggi in termini di efficienza addestrativa, logistica e manutentiva, in linea con le esigenze operative attuali e future dello strumento militare”.

A chiudere la cerimonia, l’intervento del Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito il quale ha sottolineato: “Il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare e a connotazione interforze rappresenta un modello di eccellenza nazionale. Non si tratta soltanto di una riorganizzazione operativa, ma di una scelta di visione e di responsabilità: un investimento concreto nel futuro della Difesa e un esempio virtuoso di cooperazione tra le Forze Armate, capace di valorizzare sinergie, competenze e risorse in un contesto di complessità degli scenari di sicurezza. L’Aeronautica Militare, forte della propria esperienza nel settore addestrativo continuerà a formare piloti di elicottero non solo per le proprie esigenze, ma anche per l’Esercito Italiano, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilasciando il Brevetto di Pilota di Elicottero a frequentatori che saranno impiegati in missioni operative fondamentali per il Paese: dal soccorso e la ricerca in ambiente complesso, al controllo del territorio, fino alle attività di antincendio e protezione civile. Una capacità formativa aperta anche ai Paesi alleati e partner, che rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale”.

“Una riorganizzazione che rappresenta un passo importante nel più ampio processo di ammodernamento dello strumento militare, che risponde all’esigenza specifica di rendere più efficiente e sinergico il comparto “addestramento ala rotante” attraverso un unico polo addestrativo in grado di garantire economie di scala e ampi vantaggi in termini di efficienza addestrativa, logistica e manutentiva, con concrete ricadute sull’intero Sistema Paese anche in termini di opportunità legate al carattere internazionalizzazione della stessa. In tale ambito, l’Esercito Italiano contribuirà con personale istruttore alla formazione dei piloti dell’AVES oltre che garantire, per la fase iniziale dell’insediamento del 72° Stormo, il supporto con aeromobili dell’AVES e ai servizi aeroportuali.

Il 72° Stormo, dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, è l’unica scuola di volo militare in Italia titolata per legge alla formazione dei piloti di elicottero. Il Reparto provvede all’addestramento non solo del personale dell’Aeronautica Militare, ma anche dei frequentatori delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e di quelli provenienti da Paesi stranieri. Sul sedime di Viterbo, parallelamente al 72° Stormo (Ente supporting) continuerà la sua attività istituzionale la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare (Ente supported)”, conclude l’Aeronautica Militare.

