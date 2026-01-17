Edelweiss equipaggia l’intera flotta con la connessione internet ad alta velocità di Starlink

La Swiss leisure airline Edelweiss equipaggerà l’intera flotta con Starlink high-performance, high-speed internet.
“Il piano prevede di equipaggiare tutti gli Airbus A320, Airbus A320neo e Airbus A350. Ciò consentirà ai passeggeri di Edelweiss di beneficiare di una connessione internet veloce e stabile a bordo.
L’implementazione fa parte dell’iniziativa di connettività annunciata da Lufthansa Group, che sta dotando la sua flotta di circa 850 aeromobili del Gruppo con tecnologia satellitare all’avanguardia per la connessione internet a bordo (leggi anche qui e qui).
L’obiettivo è offrire ai passeggeri di tutte le classi di viaggio un’esperienza online paragonabile a quella a terra. Applicazioni come messaggistica, streaming e cloud computing saranno quindi facilmente utilizzabili anche durante i voli”, afferma Edelweiss.
“Per Edelweiss, la nuova soluzione internet rappresenta un ulteriore importante tassello nel continuo sviluppo dell’esperienza di viaggio sui voli a corto e lungo raggio. Questo investimento sottolinea l’impegno di Edelweiss nell’offrire ai propri ospiti comfort, tecnologie all’avanguardia e un prodotto di alta qualità lungo l’intera catena del viaggio.
Il calendario preciso per il graduale allestimento della flotta Edelweiss è ancora in fase di definizione”, conclude Edelweiss.
(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)