Airbus e i suoi partner dimostrano il recupero e il riciclo di una composite part

Airbus ha contribuito a progettare una seconda vita per una thermoplastic composite flying part. Questo riutilizzo di successo non è solo il riconoscimento di una svolta tecnica. È la dimostrazione del perché l’economia circolare richieda la collaborazione lungo tutta la supply chain. Il collaborative project ha ora ottenuto un riconoscimento.

“Un consorzio di aziende aerospaziali ha riciclato e riutilizzato con successo una thermoplastic composite aircraft part. Uno dei partner, Toray, si è aggiudicato un prestigioso Innovation Award dalla composite industry organisation JEC.

Il consorzio ha trasformato una end-of-life A380 engine pylon fairing cover in un componente equivalente per l’A320neo. La divisione del lavoro tra i partner dimostra la centralità della collaborazione per la circolarità, dai più grandi OEM agli specialisti di nicchia. È anche un ottimo esempio di come Airbus stia incoraggiando l’innovazione nella complessa scienza del riciclo dei compositi”, afferma Airbus.

“I materiali compositi sono difficili da riciclare e ancora più difficili da riutilizzare per il settore aerospaziale. L’iniziativa premiata, nata dalla collaborazione tra Airbus, Daher, Tarmac Aerosave e Toray Advanced Composites, dimostra che potrebbe essere possibile un percorso verso il riutilizzo su scala industriale di alcuni tipi di materiali compositi.

Questo è significativo, poiché i produttori di aeromobili utilizzano sempre più materiali compositi per risparmiare peso e ridurre il consumo di carburante. Inoltre, l’identificazione di metodi per il riutilizzo dei materiali compositi potrebbe comportare una riduzione degli sprechi e un approvvigionamento dei materiali più localizzato, entrambi elementi chiave per un’economia circolare. Infine, il riciclo dei componenti consuma meno energia rispetto alla produzione di componenti nuovi.

L’iniziativa ha convertito un end-of-life A380 engine pylon cowl (una ‘secondary structure’) in un pannello più piccolo che può essere installato sul pilone di un A320neo, una volta ricertificato”, prosegue Airbus.

“Ogni gennaio, il JEC organizza i suoi prestigiosi Composites Innovation Awards. I premi non si limitano al settore aerospaziale e sono altamente competitivi, con oltre 170 candidature ricevute ogni anno.

Il premio nella circularity and recycling category è stato assegnato a Toray, fornitore e produttore del Toray Cetex® thermoplastic composite material utilizzato per l’original A380 cowl, per aver supervisionato l’iniziativa”, continua Airbus.

“Questo riconoscimento da parte del JEC dimostra come sfide complesse, tra cui il riciclo ad alto valore, possano essere affrontate al meglio attraverso la partnership”, ha affermato Isabell Gradert, Airbus VP Central Research and Technology, che ha rappresentato l’azienda alla cerimonia di gennaio 2026. “Operiamo in una complessa supply chain aerospaziale in un mondo iperconnesso. Se un’azienda trova una soluzione da sola, è una grande storia. Se un intero settore la fa insieme, è un’esperienza trasformativa, poiché può portare a qualcosa di più grande”.

“Airbus faceva parte del consorzio che si è aggiudicato il premio in questa categoria nel 2025. Inoltre, altri due progetti guidati da Airbus hanno vinto premi nelle loro categorie quest’anno, tra cui uno legato sempre ai materiali termoplastici. Un quarto si è classificato tra i primi tre nella sua categoria.

L’innovazione principale del consorzio, un thermoplastic A380 engine pylon cowl, è stato “rigenerato” in un nuovo e più piccolo A320neo pylon cowl. La qualità e le proprietà meccaniche di questo componente riprogettato sono tali da renderlo indistinguibile da un pannello completamente nuovo, aprendo potenzialmente la strada ad applicazioni scalabili e all’introduzione di pannelli riciclati in fase di produzione e retrofit.

I dati raccolti dall’iniziativa contribuiranno alla Airbus eco-design strategy, in base alla quale i nuovi componenti vengono progettati fin dall’inizio per massimizzare il recupero dei materiali e il riutilizzo al termine del loro ciclo di vita.

L’A380 contiene oltre 10.000 flying parts realizzati con diverse varietà di carbon fibre-reinforced thermoplastic composites. Questo rende l’aeromobile una piattaforma ideale per testare e convalidare le pratiche di recupero dei materiali riciclati”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)