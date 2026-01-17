News Brevi – 17.01.2026

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA PANTELLERIA A PALERMO CON VELIVOLO DELLA 46^ BRIGATA AEREA DI PISA – Si è concluso nella notte di ieri un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 44 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Il paziente necessitava di un trasferimento immediato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, struttura adeguata per il trattamento del caso. Il volo d’urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Trapani, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – la sala operativa dell’Aeronautica Militare – che ha immediatamente coinvolto la 46^ Brigata Aerea di Pisa, uno dei reparti in prontezza operativa per questo tipo di missioni. Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa diretto a Pantelleria, dove l’ambulanza con a bordo l’uomo, monitorato dall’equipe medica e accompagnato da un familiare, è stata imbarcata sul velivolo. Successivamente l’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Palermo dove l’ambulanza ha proseguito verso la struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Le missioni di trasporto sanitario urgente rappresentano uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, che assicura la propria disponibilità 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per il trasporto di pazienti in pericolo di vita, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questo servizio dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EDELWEISS: NUOVE NORME PER IL TRASPORTO E L’UTILIZZO DEI POWER BANK – Edelweiss informa: “Edelweiss, insieme a Lufthansa Group, introdurrà nuove norme per il trasporto e l’utilizzo di power bank a bordo il 15 gennaio 2026, aumentando così la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. A causa delle batterie al litio utilizzate nei power bank, esiste un potenziale rischio di incendio in caso di malfunzionamento. In futuro, non sarà consentito caricare dispositivi elettronici come telefoni cellulari o tablet utilizzando i power bank durante i voli. È consentito il trasporto di un massimo di due power bank a passeggero. Non è consentito il trasporto nella cappelliera. I power bank devono essere trasportati sulla persona, riposti nella tasca del sedile o come bagaglio a mano sotto il sedile anteriore. Il trasporto nel bagaglio da stiva rimane vietato. Questa norma si basa sulle attuali raccomandazioni delle organizzazioni aeronautiche internazionali EASA, FAA, IATA e ICAO. Le principali normative in sintesi: massimo due power bank a persona; la ricarica tramite power bank a bordo non è consentita; la ricarica dei power bank tramite una fonte di alimentazione a bordo non è consentita; l’utilizzo per l’alimentazione di apparecchiature mediche essenziali rimane consentito; il trasporto nella cappelliera non è consentito, è consentito solo nel bagaglio a mano sotto il sedile, nella tasca del sedile o sulla persona; capacità massima della batteria: 100 Wh; per i power bank con una capacità compresa tra 100 Wh e un massimo di 160 Wh, è necessaria l’autorizzazione di Edelweiss per il loro trasporto; norme simili si applicano anche alle sigarette elettroniche. Ulteriori informazioni sul trasporto di dispositivi elettronici sono disponibili sul sito flyedelweiss.com“.

AERONAUTICA MILITARE: IL GENERALE CONSERVA RICEVE LA MAMMA DEL MAGGIORE MARIANGELA VALENTINI – L’Aeronautica Militare informa: “Giovedì 15 gennaio, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha ricevuto a Palazzo Aeronautica la Signora Vandoni, madre del compianto Maggiore Mariangela Valentini, pilota di Tornado del 6° Stormo di Ghedi, tragicamente scomparsa il 19 agosto 2014 insieme ai colleghi – tutti aviatori già in servizio presso il 6° Stormo – Maggiore Alessandro Dotto, Maggiore Pietro Paolo Franzese e Maggiore Giuseppe Palminteri, nell’incidente di volo avvenuto durante un’esercitazione sull’Appennino marchigiano, a poca distanza da Ascoli Piceno. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità, il Generale Conserva ha ricordato come la missione – parte di un iter addestrativo complesso, regolato da norme tecniche e professionali di altissima specializzazione – fosse stata condotta correttamente dagli equipaggi dei due Tornado, nel pieno rispetto delle regole del volo. Il Generale Conserva ha inoltre precisato che il funesto evento fu determinato dalla sfortunata convergenza di un’eccezionale combinazione di fattori fortuiti, che portarono all’incidente nonostante la corretta esecuzione della missione da parte di Mariangela, Alessandro, Pietro Paolo e Giuseppe”. “Oggi, davanti alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare, onoriamo la memoria del Maggiore Mariangela Valentini insieme a quella dei colleghi Alessandro Dotto, Pietro Paolo Franzese e Giuseppe Palminteri, caduti nell’assolvimento del loro dovere nei cieli di Venarotta. Ufficiali esemplari, piloti e navigatori esperti, erano addestrati ad operare in ogni condizione per assicurare la difesa dello Spazio Aereo Nazionale, e restano nel ricordo commosso dell’Aeronautica e nella vicinanza rispettosa alle loro famiglie”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ATR STATEMENT SU INCIDENTE IN INDONESIA – ATR informa: ” ATR è stata informata che si è verificato un incidente in Indonesia che ha coinvolto un ATR 42-500. Il nostro primo pensiero va a tutte le persone coinvolte nell’incidente. Gli specialisti ATR sono pienamente impegnati a supportare sia le indagini condotte dalle autorità indonesiane sia l’operatore”.

EDELWEISS AMPLIA LA SUA PRESENZA PRESSO ‘THE CIRCLE’ A ZURICH AIRPORT – Edelweiss informa: “Edelweiss rafforza la sua presenza presso The Circle at Zurich Airport e si è assicurata un long-term lease per uno spazio su due piani in una posizione privilegiata sul main square. Con questa iniziativa, la Swiss leisure airline sottolinea il suo impegno a lungo termine nei confronti di questa sede. Lo smantellamento degli interni esistenti è già iniziato. Nei prossimi mesi, lo spazio verrà gradualmente convertito per soddisfare le esigenze future di Edelweiss. L’apertura del nuovo spazio Edelweiss è prevista per l’estate 2026. Il piano superiore ospiterà ulteriori uffici dedicati ai programmi di valutazione e formazione di Edelweiss. Il piano terra sarà progettato come uno spazio versatile per eventi. Edelweiss ha la sua sede centrale a The Circle dall’estate del 2021”. “Ci siamo ambientati molto bene qui negli ultimi quattro anni e mezzo e offriamo ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro moderno e stimolante”, afferma Patrick Heymann, Chief Commercial Officer, Edelweiss. “Il viaggio inizia con l’ispirazione. Con la nostra presenza ampliata a The Circle, vogliamo creare uno spazio proprio per questo: per i nostri dipendenti e per chi desidera lasciarsi ispirare dal mondo dei viaggi Edelweiss”. “Siamo lieti che Edelweiss rilevi questo attraente spazio sul main square in The Circle”, afferma Stefan Feldmann, Head of The Circle at Flughafen Zürich AG. “Il concept pianificato da Edelweiss arricchisce l’offerta di The Circle e rafforza ulteriormente la posizione”.

CIRRUS: IL 2025 E’ STATO UN ANNO DI INNOVAZIONI – Cirrus informa: “Il 2025 è stato un anno decisivo per Cirrus, caratterizzato da lanci di prodotti, expanded training solutions e traguardi importanti. Dall’incremento di safety and technology con la SR Series G7+ e il Safe Return™ Emergency Autoland, al miglioramento della ownership and flight training experience con Cirrus IQ™ App con IQ PRO™ e il Cirrus Approach™ Instrument Rating Program, il team Cirrus si impegna a migliorare il futuro della Personal Aviation™”. “L’anno si è concluso con la consegna dell’11.000° velivolo della SR Series. Cirrus continua a rivoluzionare la Personal Aviation e il modo in cui le persone volano, entrando nel nuovo anno con innovazione e ispirazione”, conclude Cirrus.

GLI AMERICAN AIRLINES FLIGHT CREW TRAINING INSTRUCTORS AND SIMULATOR PILOTS INSTRUCTORS APPROVANO UN NUOVO FIVE-YEAR CONTRACT – American informa: “Il Transport Workers Union (TWU) ha annunciato oggi che gli oltre 350 flight crew training instructors and simulator pilot instructors di American Airlines hanno approvato un nuovo five-year contract. Il nuovo contratto prevede significativi aumenti salariali, che entreranno in vigore il 19 gennaio”. “Gli American flight crew training instructors and simulator pilot instructors sono fondamentali per le nostre attività, e questo si riflette nell’accordo”, ha dichiarato il Captain Alan Johnson, American’s Vice President of Flight Operations. “Siamo lieti di aver finalizzato questo nuovo accordo e siamo grati alla TWU per la professionalità dimostrata durante le trattative”.

DELTA: NUOVO DUAL ENROLLMENT AVIATION PROGRAM ALL’INTERNO DEL PROPEL CAREER PATH PROGRAM – Delta informa: “Il Propel Career Path Program e la Middle Georgia State University, insieme alle Clayton County Public Schools (CCPS), hanno lanciato un dual enrollment aviation program for CCPS students che aspirano a diventare la prossima generazione di piloti Delta. I CCPS high school students che si iscrivono al dual program e frequentano la Middle Georgia State possono presentare domanda per Propel, che offre un percorso diretto verso il cockpit Delta. La Middle Georgia State è una delle 34 università in tutto il paese che partecipano a Propel”. “La Middle Georgia State University è orgogliosa di collaborare con le scuole pubbliche della contea di Clayton e Delta per aprire un percorso chiaro e accessibile verso il cockpit”, ha dichiarato Adon Clarke, Dean of the School of Aviation at Middle Georgia State University. “Questo è un esempio concreto di sviluppo della forza lavoro e una pista di lancio mirata verso carriere aeronautiche per gli studenti della contea di Clayton”. Gli studenti ammessi a Propel seguono un percorso semplificato verso una carriera aeronautica, con il tutoraggio dei piloti Delta durante tutto il loro percorso. Coloro che completano con successo il programma ricevono un’offerta di lavoro qualificata presso Delta e la sua controllata al 100%, Endeavor Air. “Gli studenti della Contea di Clayton svolgono un ruolo fondamentale per il futuro di Delta e del nostro settore”, ha affermato Tad Hutcheson, Senior Vice President of The Delta Air Lines Foundation. “Le borse di studio fornite dalla Delta Air Lines Foundation si basano sul nostro impegno nei confronti della Contea di Clayton, offrono un percorso formativo agli studenti e sottolineano l’attenzione a lungo termine della nostra Fondazione su istruzione, equità e opportunità”. “Ci impegniamo a sostenere la prossima generazione di aviatori e questo programma di recente costituzione crea una risorsa preziosa per questi studenti”, ha dichiarato Eric Hendrick, Director of Pilot Outreach at Delta. “Con oltre 1.100 partecipanti attivi a Propel e 222 diplomati del programma che ora volano con Delta, stiamo offrendo agli studenti della Contea di Clayton un percorso chiaro e collaudato per raggiungere il cockpit”.

AMERICAN E I DALLAS MAVERICKS OSPITANO LA SEATS FOR HEROES NIGHT – American informa: “American Airlines, i Dallas Mavericks e Nick & Sam’s Steakhouse hanno ospitato la 19a edizione del 19th annual Seats for Heroes event. I militari hanno raggiunto Dallas-Fort Worth con un volo charter donato da American Airlines, con piloti e assistenti di volo volontari che hanno prestato il loro tempo per sostenere l’iniziativa. Il gruppo è stato accolto con un benvenuto all’arrivo al Dallas Fort Worth International Airport, con la partecipazione del team di intrattenimento dei Mavs”. “Siamo sempre orgogliosi di essere la compagnia aerea ufficiale dei Dallas Mavericks e supportare questo evento annuale da quasi due decenni è un vero privilegio per tutto il team di American Airlines”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “Come veterano dell’esercito, sono particolarmente grato ai nostri partner dei Dallas Mavericks, a Nick & Sam’s e ai Dallas Mavericks courtside season ticketholders per aver onorato il Paese con l’evento Seats for Heroes di quest’anno”.

SAFRAN ANNUNCIA UNO SHARE BUYBACK FOR CANCELLATION – Safran informa: “Il 13 gennaio 2026, Safran ha stipulato un accordo con un investment services provider per una tranche di share buyback for cancellation. Ai sensi di tale accordo, Safran riacquisterà le proprie azioni per un importo massimo di 500 milioni di euro a partire dal 14 gennaio 2026 e fino al 14 aprile 2026 al più tardi. Tale operazione sarà effettuata in conformità con l’autorizzazione allo share buyback concessa il 22 maggio 2025 dallo shareholders General Meeting. Questa operazione si inserisce nel contesto dell’Euro 5 billion share buyback for cancellation, da effettuarsi tra il 2025 e il 2028, di cui 1,4 miliardi di euro già eseguiti nel 2025”.