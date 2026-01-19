Tecnam lancia ufficialmente il P2006T NG negli Stati Uniti e in Canada

Tecnam annuncia ufficialmente il lancio del P2006T NG (Next Generation) negli Stati Uniti e in Canada.

“Il P2006T NG rappresenta l’ultima evoluzione della piattaforma bimotore di grande successo di Tecnam, basata sull’eccezionale track record globale del P2006T MkII e sull’ottima accoglienza del mercato del P2006T NG nei mercati internazionali dove è già in consegna e operativo.

Nel corso degli anni, la famiglia P2006T è diventata uno dei velivoli bimotore più affidabili e utilizzati al mondo, in particolare nelle professional flight training organizations. Questo successo è stato determinato dalla sua comprovata affidabilità, dai bassi costi operativi e dall’idoneità ai moderni multi-engine training environments. La versione Next Generation perfeziona ulteriormente questa piattaforma con ampi miglioramenti sviluppati in stretta collaborazione con operatori e training academies in tutto il mondo”, afferma Tecnam.

“Tecnam ha definito un piano di ingresso strutturato per il Nord America:

– Lancio ufficiale: 19 gennaio 2026.

– Certificazione FAA: prevista per il quarto trimestre 2026.

– Prime consegne: previste per il primo trimestre 2027

Il P2006T NG è già convalidato e operativo in diversi paesi al di fuori del Nord America, rafforzando la fiducia di Tecnam nella preparazione della piattaforma per i mercati statunitense e canadese.

Il P2006T NG è stato progettato per soddisfare i severi requisiti delle scuole di volo odierne, offrendo al contempo un’esperienza senza compromessi ai proprietari privati. Dotato di due motori Rotax 912iSc3 a iniezione, il velivolo offre consumi di carburante estremamente bassi, consentendo agli operatori di ridurre significativamente i costi operativi diretti, mantenendo al contempo prestazioni e ridondanza eccellenti.

Il velivolo beneficia di un increased Maximum Take-Off Weight, offrendo una maggiore payload capability e flessibilità per training, private travel and special mission operations.

Il cockpit è dotato dell’avionica Garmin G1000 NXi, con GCU 477 FMS keyboard and GFC 700 digital autopilot, garantendo ai piloti un addestramento su architetture avioniche completamente allineate ai moderni ambienti dell’aviazione commerciale e di linea”, prosegue Tecnam.

“Il P2006T NG sarà offerto in diverse configurazioni per soddisfare diverse esigenze operative:

Trainer – Ottimizzato per professional flight training and multi-engine instruction.

Sport – Una versione raffinata con finiture interne di alta qualità.

Special Mission Platform (SMP) – Configurabile per surveillance, mapping and utility missions”, continua Tecnam.

“Il successo mondiale del P2006T MkII ha confermato la forza di questa piattaforma e il P2006T NG rappresenta la sua naturale evoluzione”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Con l’NG, portiamo negli Stati Uniti e in Canada un velivolo bimotore che ha già dimostrato il suo valore a livello internazionale, combinando efficienza, affidabilità e tecnologia moderna, su misura per le esigenze delle odierne accademie di volo e degli operatori privati”.

“Gli slot di produzione per Stati Uniti e Canada sono ora in fase di assegnazione, con consegne previste per il primo trimestre 2027, soggette alla certificazione FAA“, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)