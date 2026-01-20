IATA e CFM International rinnovano il Pro-Competitive Agreement sull’engine maintenance

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato il rinnovo dell’accordo con CFM International (CFM) fino a febbraio 2033, a sostegno di una maggiore concorrenza nei maintenance, repair and overhaul (MRO) services per i motori prodotti da CFM, una partnership 50/50 tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines.

“Le compagnie aeree hanno a lungo lottato con le pratiche commerciali aftermarket dei produttori, che hanno limitato la concorrenza e comportato costi elevati per le compagnie aeree. Queste pressioni sono diventate ancora più acute poiché la limitata capacità di manutenzione e i vincoli della aerospace supply chain hanno fatto lievitare i costi e costretto a terra gli aeromobili. Un recente studio IATA ha stimato che queste sfide hanno aggiunto 5,7 miliardi di dollari ai costi di leasing e manutenzione dei motori per le compagnie aeree nel 2025.

Il rinnovo di questo accordo arriva al momento giusto. Pur non essendo una panacea, le practical and pro-competitive aftermarket practices che questo accordo impone sono essenziali per un settore sano a lungo termine. Fondamentalmente, se utilizzato al massimo delle sue potenzialità, questo accordo fornirà anche un tanto necessario sollievo a breve termine in termini di costi e capacità per le compagnie aeree, che lavorano per soddisfare la domanda dei clienti in un contesto di continue carenze nella aerospace supply chain. CFM merita un elogio per aver assunto l’iniziativa con questa importante riforma e altri produttori devono prenderne atto e farsi avanti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“L’estensione dell’accordo tra CFM e IATA ribadisce il nostro impegno per un competitive open aftermarket per i prodotti CFM. Il nostro MRO ecosystem in crescita include decine di terze parti che revisionano, riparano e mantengono i nostri motori, con conseguente riduzione dei costi di gestione e massima scelta per i nostri airline customers. Nonostante le sfide degli ultimi anni, in particolare quelle legate ai vincoli della supply chain, CFM pone il cliente al centro del suo DNA. Nel 2026, ci impegniamo a rinnovare e rafforzare i nostri sforzi per garantire la completa soddisfazione dei nostri clienti con i nostri prodotti e il nostro supporto.

CFM ha avviato un open MRO ecosystem con i motori CFM56, in cui quasi 40 shops competono per il lavoro, con CFM che rappresenta solo circa un terzo delle revisioni. Stiamo applicando lo stesso modello ai motori CFM LEAP, in cui sei Premier MRO providers e più di una dozzina di altri licensed shops competono per il lavoro”, ha affermato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International.

“Siglato per la prima volta nel 2019, l’accordo include le Conduct Policies adottate da CFM per migliorare le opportunità per third-party providers of engine parts and MRO services. Questi impegni si applicano a tutti i CFM commercial engines, inclusa la famiglia di motori CFM56, che equipaggia molti single-aisle aircraft attualmente in servizio, nonché i motori CFM LEAP.

Tra i beneficiari dell’accordo figurano CFM airline customers, aircraft lessors, third-party MRO facilities, parts manufacturers”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)