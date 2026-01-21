Emirates rinnova la sua naming rights sponsorship di Emirates Team New Zealand in vista della Louis Vuitton 38th America’s Cup

Emirates ha rinnovato la sua partnership, lunga oltre vent’anni, in qualità di naming sponsor del Defender dell’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, estendendo una delle sponsorizzazioni più longeve e iconiche della vela internazionale alla 38a America’s Cup Louis Vuitton e a tutte le regate preliminari.

“Istituita nel 2004, la partnership ha attraversato oltre 20 anni di competizioni d’élite e innovazione, culminati di recente con l’alzata dell’Auld Mug da parte di Emirates Team New Zealand a Barcellona nel 2024. La vittoria ha segnato una terza difesa consecutiva dell’America’s Cup senza precedenti, un’impresa mai raggiunta prima da un team nella storia della competizione.

In base al rinnovato accordo, Emirates continuerà a essere lo sponsor principale di Emirates Team New Zealand, mantenendo i diritti di denominazione del team, oltre alla designazione di Official Airline and Carrier.

La sponsorizzazione di Emirates Team New Zealand includerà la presenza del marchio sulla mainsail di ogni Emirates Team New Zealand yacht, sulle imbarcazioni di supporto, sui tender, sulle basi del team e sulle uniformi dell’equipaggio. Il marchio Emirates sarà presente anche sullo scafo degli AC75 yachts del team.

Inoltre, Emirates godrà di visibilità grazie alla sponsorizzazione sui canali digitali, social, media e degli eventi live di Emirates Team New Zealand, oltre che sui materiali ufficiali del team e sulle trasmissioni internazionali.

In qualità di Defender della prossima 38a America’s Cup Louis Vuitton, che si terrà a Napoli nel 2027, il recente successo di Emirates Team New Zealand fornisce una solida piattaforma per il continuo coinvolgimento di Emirates, rafforzando una tradizione condivisa di leadership, eccellenza tecnica e prestazioni costanti ai vertici della vela mondiale.

Questo quinto rinnovo della naming sponsorship riflette una partnership altamente gratificante per entrambe le parti, fondata sulla ricerca reciproca di eccellenza e innovazione. Nel corso degli anni, questa partnership ha incluso innovazioni nella progettazione di yacht ad alte prestazioni e nella tecnologia dei foil, insieme alla leadership costante di Emirates nell’aviazione, nella connettività globale e nell’esperienza del cliente”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Quando Grant e io ci siamo incontrati per la prima volta ad Auckland nel 2004 per firmare la nostra naming sponsorship di Emirates Team New Zealand, pochi avrebbero potuto immaginare che, più di 20 anni dopo, saremmo ancora stati insieme come partner. Emirates Team New Zealand ha tracciato una rotta che nessun team nella storia dell’America’s Cup aveva mai percorso prima. Questo livello di successo duraturo deriva solo da una ricerca senza compromessi dell’eccellenza in ogni aspetto del programma. È una filosofia che condividiamo in Emirates e, mentre il team si prepara per le prossime regate e la 38a America’s Cup a Napoli, siamo orgogliosi di vedere il nome Emirates continuare a navigare con loro”.

Grant Dalton, Emirates Team New Zealand Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con Emirates in qualità di naming sponsor. Emirates è al fianco di questo team sia nelle vittorie che nelle sfide dal 2004, e questo impegno ha significato molto per tutti i soggetti coinvolti”.

“Il rinnovo rafforza anche l’impegno a lungo termine di Emirates nei confronti della Nuova Zelanda. Emirates ha inaugurato i suoi voli in Nuova Zelanda nel 2003 e oggi opera voli giornalieri diretti con l’A380 per Auckland e Christchurch via Sydney. Emirates offre anche voli con l’A380 attraverso la Tasmania, offrendo ai clienti l’opportunità di volare sull’iconico aereo a due piani a quattro classi tra la Nuova Zelanda e l’Australia.

Oltre all’Emirates Team New Zealand, Emirates ha svolto un ruolo significativo nel sostenere la crescita della vela a livello globale attraverso partnership di alto profilo, tra cui l’Emirates Great Britain SailGP Team e importanti regate internazionali come il Louis Vuitton Trophy di Dubai, contribuendo a far conoscere questo sport a un pubblico mondiale in continua espansione”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)