easyJet lancia 5 nuove rotte dall’Italia e inaugura il primo collegamento domestico da Linate

easyJet annuncia un ulteriore ampliamento del proprio network in vista dell’estate 2026. A partire da marzo saranno attivate nuove rotte da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino, rafforzando i collegamenti tra l’Italia e alcune delle destinazioni più affascinanti di Francia e Regno Unito con collegamenti diretti e tariffe accessibili. Inoltre, a giugno partirà il primo collegamento domestico tra Milano Linate e Brindisi.

“La prima novità della stagione sarà disponibile già in primavera: dal 30 marzo 2026 decollerà la nuova rotta Roma Fiumicino–Newcastle, prevista due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì. Adagiata sulle rive del fiume Tyne, Newcastle combina architettura storica e design contemporaneo, un vivace panorama culturale e una scena gastronomica in continua evoluzione. La città rappresenta inoltre un punto di partenza ideale per esplorare i paesaggi del North East inglese e le coste selvagge del Northumberland, la contea più settentrionale dell’Inghilterra e confinante direttamente con la Scozia.

Dal 23 giugno 2026 sarà possibile raggiungere Brindisi direttamente da Milano Linate con quattro frequenze settimanali, il lunedì, il martedì, giovedì e il sabato. Si tratta del primo collegamento domestico operato dalla nuova base milanese, inaugurata nella primavera del 2025 e va ad ampliare l’offerta di collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Puglia già garantita da Milano Malpensa. Porta d’accesso privilegiata al Salento, Brindisi conquista con il suo lungomare affacciato sull’Adriatico, il centro storico raccolto e la vicinanza ad alcune delle spiagge più iconiche della regione. Una meta ideale non solo per chi cerca mare cristallino e cultura mediterranea, ma anche per i pugliesi che desiderano scoprire Milano e le sue opportunità”, afferma easyJet.

“Dal 3 luglio 2026, Bari sarà inoltre collegata a Manchester con due frequenze settimanali, nelle giornate di lunedì e venerdì. Dinamica e cosmopolita, Manchester è sinonimo di musica, cultura pop e calcio internazionale. Dalle gallerie ai musei, dai quartieri creativi agli stadi iconici, la città offre un mix perfetto per un city break ricco di esperienze. Con questo nuovo collegamento, lo scalo di Bari raggiunge la sua terza destinazione nel Regno Unito dopo Bristol e Londra Gatwick, consolidandosi come punto di partenza verso nove città europee.

Anche la Sardegna si prepara a un’estate all’insegna di nuove opportunità di viaggio. Dal 23 giugno 2026 l’aeroporto di Cagliari vedrà l’arrivo di due collegamenti internazionali verso la Francia. Il primo unirà Cagliari a Bordeaux con voli ogni martedì e venerdì, aprendo un canale diretto verso una delle città più eleganti del Paese, capitale mondiale del vino e meta ideale per chi desidera scoprire cantine storiche, architetture ottocentesche, musei e siti UNESCO, senza rinunciare alle spiagge atlantiche a poca distanza.

Nella stessa giornata prenderà il via anche la nuova rotta per Nizza, operativa il martedì e il sabato, che collegherà la Sardegna alla vivace Costa Azzurra con la sua iconica Promenade des Anglais, i mercati colorati e il fascino senza tempo del Vieux-Nice. Con queste novità, lo scalo cagliaritano potrà contare su collegamenti verso quattro città francesi, aggiungendo Bordeaux e Nizza alle tratte già consolidate per Lione e Parigi“, prosegue easyJet.

“I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile, offrendo ai passeggeri la possibilità di pianificare la prossima estate con largo anticipo e la massima flessibilità”, conclude easyJet.

Milano Linate – Brindisi – Dal 23/06/2026 – 4 voli settimanali (lun, mar, gio, sab)

Cagliari – Bordeaux – Dal 23/06/2026 – 2 voli settimanali (mar, ven)

Cagliari – Nizza – Dal 23/06/2026 – 2 voli settimanali (mar, sab)

Bari – Manchester – Dal 03/07/2026 – 2 voli settimanali (lun,ven)

Roma Fiumicino – Newcastle – Dal 30/03/2026 – 2 voli settimanali (lun, ven)

Da Brindisi verso Linate e da Bari verso Manchester

Aeroporti di Puglia informa: “Brindisi-Linate e Bari-Manchester. Sono le nuove rotte che la compagnia aerea easyJet opererà nella prossima summer. Si potrà volare dall’aeroporto del Salento verso Linate, quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì e sabato) e da Bari verso Manchester due giorni a settimana (lunedì e venerdì).

“L’annuncio del collegamento tra l’aeroporto di Brindisi e Linate, scalo strategico per la mobilità nazionale e per i collegamenti verso il nord Italia è un’ottima notizia per il territorio. Il collegamento con il city airport del capoluogo lombardo, sul quale stiamo lavorando da tempo, risponde alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e visitatori e rafforza la centralità del nostro sistema aeroportuale nel panorama nazionale. Questo collegamento implementa in maniera tangibile la nostra strategia di sviluppo infrastrutturale e di connessione del territorio pugliese con i principali hub del Paese. Abbiamo lavorato con serietà per soddisfare le aspettative del territorio e garantire una connettività adeguata. La nuova rotta Bari – Manchester rappresenta una nuova opportunità con un’area geografica che intercetta flussi diversi e complementari: da un lato una domanda turistica ampia che guarda alla Puglia come destinazione turistica attrattiva grazie ad un’offerta in grado di intercettare le diverse esigenze, dall’altro una risposta alle richieste di una comunità pugliese numerosa e radicata nel cuore dell’Inghilterra che potrà contare su un collegamento diretto con la propria terra. Siamo in presenza di un risultato che premia relazioni sempre più solide con i vettori, che continuano a credere nelle potenzialità del territorio, con la Regione che è sempre al nostro fianco per ampliare l’offerta di destinazioni. Un ringraziamento va anche al management di Aeroporti di Puglia, il cui lavoro quotidiano rende possibile la crescita del sistema aeroportuale regionale in termini di infrastrutture e traffico”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Queste nuove rotte rendono la Puglia più connessa, competitiva e aperta: rafforzare i collegamenti con i principali poli economici e con le comunità pugliesi in Italia e all’estero significa sostenere mobilità, lavoro, turismo e relazioni sociali. Continuiamo a investire sul sistema aeroportuale come infrastruttura strategica di sviluppo, in stretta sinergia con Aeroporti di Puglia e con i vettori che credono nelle potenzialità del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

“Siamo lieti di annunciare l’avvio dei nuovi collegamenti da Bari a Manchester e da Milano Linate a Brindisi, che ampliano le possibilità di viaggio per i passeggeri della regione. L’integrazione di una nuova rotta internazionale e di un ulteriore collegamento domestico contribuisce a rendere la Puglia ancora più accessibile sia per gli italiani che per i viaggiatori europei. Continueremo a collaborare con Aeroporti di Puglia per garantire un’offerta sempre più completa e affidabile, a supporto della mobilità dei cittadini e dello sviluppo turistico ed economico del territorio”, ha dichiarato il Country Manager di easyJet Italia, Lorenzo Lagorio.

Due nuove rotte da Cagliari verso Bordeaux e Nizza

“Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra presenza in Sardegna con due nuovi collegamenti internazionali da Cagliari verso Bordeaux e Nizza. Queste rotte rafforzano il ruolo strategico dell’isola nel nostro network e offrono ai viaggiatori nuove opportunità per scoprire alcune tra le destinazioni più affascinanti della Francia. Allo stesso tempo, permettono a un numero crescente di visitatori europei di raggiungere con facilità la Sardegna e le sue eccellenze naturali e culturali”, ha sottolineato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Continuiamo a investire in questo territorio con l’obiettivo di supportarne la connettività, la mobilità e lo sviluppo turistico”.

“L’avvio dei nuovi collegamenti internazionali verso Bordeaux e Nizza rappresenta un risultato molto significativo per l’Aeroporto di Cagliari e per l’intero territorio del Sud Sardegna”, ha dichiarato David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER. “Queste nuove rotte sono il frutto di una strategia condivisa e resa possibile anche grazie al bando regionale, che consente di rafforzare e ampliare l’offerta di un partner storico come easyJet, da sempre centrale nello sviluppo della connettività del nostro scalo”.

