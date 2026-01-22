Lockheed Martin dà il benvenuto al Messico nella C-130J Super Hercules Fleet

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ha recentemente annunciato l’acquisizione del suo primo Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules tactical airlifter, rendendo il Messico il primo paese dell’America Latina a operare il C-130J.

“L’acquisizione del Super Hercules da parte della FAM è stato il primo di due international C-130J contract awards chiusi nel 2025, mentre il secondo nuovo cliente internazionale deve ancora essere reso noto. Scegliendo il C-130J-30 Super Hercules, l’Hercules più avanzato mai costruito, il Messico si unisce ad altre 24 nazioni e a una flotta globale di oltre 560 C-130J operativi oggi.

FAM, da tempo operatore dell’Hercules, sta ricapitalizzando la sua flotta con il moderno C-130J-30 Super Hercules, una decisione radicata in cinque decenni di comprovate prestazioni operative del C-130 e nell’attuale interoperabilità tra le nazioni”, afferma Lockheed Martin.

“Gli equipaggi della FAM opereranno con il C-130J-30 Super Hercules, la versione allungata del C-130J che aggiunge 4,5 metri di cargo space, segnando una nuova moderna era di tactical airlift capability per il Messico e l’America Latina. Con maggiore potenza, autonomia, efficienza nei consumi e spazio, il C-130J-30 fornisce a FAM capacità comprovate e note, pronte a supportare qualsiasi tactical mission requirements, sfruttando al contempo i decenni di esperienza del Messico in termini di volo, manutenzione e logistica del C-130.

Sfruttando la loro conoscenza del velivolo C-130 e dell’infrastruttura esistente, il Messico potrà beneficiare di una transizione fluida, con un notevole risparmio di tempo e garantendo al contempo una prontezza della flotta costante e una modernizzazione più rapida, grazie all’accesso continuo alla consolidata rete globale di Lockheed Martin“, prosegue Lockheed Martin.

“Questa storica decisione del Messico riflette la continua fiducia riposta nel C-130J Super Hercules dagli operatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Trish Pagan, vice president of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions. “Con il nuovo C-130J-30, la Fuerza Aérea Mexicana tactical airlift capability offrirà performance ineguagliabili, un’affidabilità eccezionale e la versatilità necessaria per svolgere tutte le 20 missioni per cui il C-130J è certificato in Messico, in America Latina e in tutto il mondo. Il C-130J-30 è davvero costruito per offrire risultati e per durare”.

“Per oltre 50 anni, il C-130 Hercules ha svolto un ruolo fondamentale nella risposta del Messico a disastri naturali, operazioni militari e altre missioni critiche. Il C-130 è un potente simbolo dell’impegno del Messico per la sicurezza e la cooperazione regionale, e il suo continuo utilizzo testimonia la solida partnership tra Lockheed Martin e la FAM.

La scelta del Messico arriva in un contesto di rinnovato interesse per le multi-role airlift capabilities in America Latina. Il C-130J Super Hercules offre agli operatori della FAM ciò che nessun altro tactical airlifter può offrire: versatilità multi-missione certificata, prestazioni operative comprovate, una reale presenza globale, capacità note e affidabilità comprovata”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)