Wizz Air e SAVE consolidano la partnership a Venezia con un nuovo collegamento

Wizz Air e SAVE rafforzano ulteriormente il loro legame strategico annunciando la nuova rotta Venezia – Craiova a partire dal 23 maggio.

“L’avvio di questo collegamento rappresenta un nuovo traguardo della continua espansione di Wizz Air nello scalo veneziano, resa possibile dal consolidamento della propria flotta nella città lagunare. Un ulteriore tassello di crescita dopo l’arrivo lo scorso dicembre del terzo aeromobile Airbus A321neo basato presso l’Aeroporto Marco Polo. Questo investimento non solo ha potenziato l’offerta di volo a disposizione dei passeggeri veneti, ma genera un impatto economico concreto sul territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti legati alle operazioni della base.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con una frequenza di due volte alla settimana, il martedì e sabato. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni.

Craiova si aggiunge alle 19 destinazioni in tutta Europa raggiungibili dalla città lagunare, mete chiave come Atene, Barcellona, Londra, Madrid e Tel Aviv. I numeri confermano il successo della strategia: nel 2025, Wizz Air ha registrato a Venezia oltre 4000 voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%”, afferma il comunicato

“Venezia è una delle nostre basi in Italia ed è uno scalo fondamentale per la nostra crescita nel paese. Celebrare questa nuova rotta insieme ai nostri partner di SAVE conferma la solidità di una collaborazione che mira a offrire collegamenti sempre più convenienti e attrattivi per i nostri passeggeri veneti”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “L’arrivo del terzo aeromobile in Laguna è stata la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est: una risorsa che ci ha permesso di ampliare il network e contribuire allo sviluppo dell’economia locale. Adesso con questa nuova rotta continuiamo a mantenere la nostra promessa di rendere Venezia sempre più ricca di collegamenti internazionali e destinazioni uniche”.

“Il nuovo volo Venezia – Craiova rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’aeroporto Marco Polo e testimonia la solidità della collaborazione con Wizz Air”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “L’arrivo del terzo aeromobile basato a Venezia ha rafforzato una strategia comune orientata allo sviluppo del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti internazionali a beneficio dei passeggeri e del sistema economico veneto. Il nuovo collegamento va ad integrare l’offerta di voli diretti verso l’Europa centro-orientale, favorendo scambi culturali, turistici ed economici, confermando la centralità di Venezia nel network in espansione della compagnia”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – SAVE – Photo Credits: Wizz Air)