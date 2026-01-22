One Air Aviation confermata come cliente di lancio in Spagna per il nuovo Tecnam P2008JC NG

Tecnam annuncia che One Air Aviation, una delle principali European Approved Training Organisation (ATO) con base in Spagna, è stata confermata come cliente di lancio in Spagna per il nuovo P2008JC NG (Next Generation).

“L’accordo prevede l’acquisizione di quattro velivoli P2008JC NG, con consegne previste per il secondo trimestre 2026. Questo investimento segna una significativa espansione della Tecnam fleet di One Air, che attualmente comprende otto P2008JC MkII Premium Edition e un P2006T MkII Premium Edition.

La scelta del P2008JC NG si allinea perfettamente alla filosofia di One Air di utilizzare gli aerei più moderni disponibili. Il modello “Next Generation” apporta significativi miglioramenti all’Ab-Initio training environment, grazie ai motori Rotax 912 iSc con fuel-injection technology e allo state-of-the-art Garmin G3X Touch flight deck.

Questi aggiornamenti garantiscono che gli allievi piloti si addestrino su piattaforme che soddisfano i rigorosi standard di certificazione CS-23, garantendo al contempo emissioni ridotte e un’efficienza nei consumi superiore, fattori chiave dell’impegno di One Air per la sostenibilità ambientale”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri studenti un ampliamento della flotta con la nuova generazione di velivoli Tecnam, proseguendo il nostro impegno nel migliorare l’offerta formativa per tutti i nostri allievi piloti”, ha dichiarato Agustín Cabanillas, CEO and Head of Training at One Air Aviation. “L’aggiunta di questi nuovi velivoli sarà accompagnata da significativi miglioramenti e dall’ampliamento del nostro maintenance center. Questo garantisce i più elevati standard di sicurezza e qualità, aumentando al contempo la capacità di manutenzione, consentendo operazioni di volo continue, più ore di volo e un’ulteriore crescita della flotta”.

“One Air Aviation ha costantemente dimostrato il suo impegno verso l’eccellenza, come dimostrano la sua impressionante flotta e tre consecutivi ‘Excellence in Training’ awards”, afferma Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer. “Siamo onorati di averli come Launch Customer per il P2008JC NG in Spagna. La loro scelta conferma che questo velivolo è la soluzione ideale per le moderne scuole di volo che desiderano combinare le più recenti tecnologie avioniche e motoristiche con l’affidabilità per cui Tecnam è nota”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)